Вопрос: «Тонометр показывает, что давление упало до 99/64, посчитала пульс — 92 удара в минуту. Раньше такого никогда не было, переживаю. С чем это может быть связано?»
Наталья, 42 года.
Врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук
- Это точно не значит, что в организме происходят какие-то серьезные изменения, которые обязательно должны привести к катастрофе. Но надо разбираться, в чем причина такого давления. Если чувствуете себя плохо, нужно вызвать скорую. Учитывая высокие показатели пульса, необходима очная консультация кардиолога для обследования и исключения нарушений ритма сердца, поэтому лучше подойти на прием с дневником артериального давления и пульса (записи утреннего и вечернего измерения АД и пульса), — рассказывает врач.
Когда частота сердечных сокращений в минуту превышает 90 ударов, говорят об учащенном сердцебиении — тахикардии. При физических нагрузках, стрессах, переживаниях — это нормальная реакция организма. А вот в состоянии покоя такие цифры могут быть и проявлением нарушения ритма, то есть следствием болезней сердечно-сосудистой системы.
Важно: при измерении давления хорошо обращать внимание и на пульс. Эти два показателя «дружат» между собой.
Пульс и давление — это важные параметры, отражающие работу сердца, говорит кардиолог. Чтобы грамотно обследоваться, рекомендуется:
УЗИ сердца,
сдать общий анализ крови,
проверить гормоны щитовидной железы.
- Эти данные помогут узнать причину нарушения частоты пульса. Важно обсудить с врачом, что необходимо пройти именно в вашем случае, потому что все индивидуально. Самое главное — не занимайтесь самолечением, — заключила Елена Шумейко.
Какие бывают нарушения сердечного ритма
Большинству людей в основном знакомы три вида аритмий:
тахикардия (с частотой сердцебиения до 120-150 ударов в минуту),
брадиаритмия (с пульсом меньше 55 ударов в минуту),
мерцательная аритмия (внезапное нарушение сердечного ритма).
Аритмии также разделяют на наджелудочковые и желудочковые — в зависимости от того, в какой части сердца они возникли.
Аритмия бывает пароксизмальная (приступообразная) и постоянная (хроническая). Также выделяют аритмию экстрасистолическую (преждевременное сокращение всего сердца или только желудочков) и мерцательную (хаотичное сокращение отдельных групп мышечных волокон).
При любом нарушении ритма сердце не прокачивает достаточное количество кислорода, поэтому пациенты жалуются на:
слабость,
головокружение,
потемнение в глазах,
нехватку воздуха и ощущение приближающейся потери сознания.
У многих возникает вопрос: «Можно ли определить аритмию самому по явным признакам?» Ответ тут однозначен: нужно обследование у аритмолога. Врач оценивает общее состояние и использует инструментальные методы — электрокардиограмму (ЭКГ) и холтеровское мониторирование ЭКГ. Во время этого обследования пациент сутки носит специальный прибор на ремне через плечо, чтобы зафиксировать ЭКГ в обычных условиях и поймать момент приступа. Результаты помогут врачу сделать выводы и определиться с дальнейшим лечением.
Важно: у разных видов аритмий различный прогноз — от безопасного до жизнеугрожающего. Оценка риска для каждого конкретного пациента всегда проводится индивидуально.
Почему появляется аритмия
У аритмии множество причин, самые распространенные это:
врожденные или приобретенные заболевания сердца;
артериальная гипертензия;
нарушения гормонального статуса;
наличие сопутствующих заболеваний;
вредные привычки.