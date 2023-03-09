- Это точно не значит, что в организме происходят какие-то серьезные изменения, которые обязательно должны привести к катастрофе. Но надо разбираться, в чем причина такого давления. Если чувствуете себя плохо, нужно вызвать скорую. Учитывая высокие показатели пульса, необходима очная консультация кардиолога для обследования и исключения нарушений ритма сердца, поэтому лучше подойти на прием с дневником артериального давления и пульса (записи утреннего и вечернего измерения АД и пульса), — рассказывает врач.

Когда частота сердечных сокращений в минуту превышает 90 ударов, говорят об учащенном сердцебиении — тахикардии. При физических нагрузках, стрессах, переживаниях — это нормальная реакция организма. А вот в состоянии покоя такие цифры могут быть и проявлением нарушения ритма, то есть следствием болезней сердечно-сосудистой системы.