Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Вопрос врачу: «Давление 99/64, пульс — 92. Что со мной?»

9 марта 20232
Вопрос врачу: «Давление 99/64, пульс — 92. Что со мной?»
Источник:
iStockphoto

Вопрос: «Тонометр показывает, что давление упало до 99/64, посчитала пульс — 92 удара в минуту. Раньше такого никогда не было, переживаю. С чем это может быть связано?»

Наталья, 42 года.

Елена Шумейко
Кардиология, терапия

Врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук

- Это точно не значит, что в организме происходят какие-то серьезные изменения, которые обязательно должны привести к катастрофе. Но надо разбираться, в чем причина такого давления. Если чувствуете себя плохо, нужно вызвать скорую. Учитывая высокие показатели пульса, необходима очная консультация кардиолога для обследования и исключения нарушений ритма сердца, поэтому лучше подойти на прием с дневником артериального давления и пульса (записи утреннего и вечернего измерения АД и пульса), — рассказывает врач.

Когда частота сердечных сокращений в минуту превышает 90 ударов, говорят об учащенном сердцебиении — тахикардии. При физических нагрузках, стрессах, переживаниях — это нормальная реакция организма. А вот в состоянии покоя такие цифры могут быть и проявлением нарушения ритма, то есть следствием болезней сердечно-сосудистой системы.

Читайте также

Важно: при измерении давления хорошо обращать внимание и на пульс. Эти два показателя «дружат» между собой.

Пульс и давление — это важные параметры, отражающие работу сердца, говорит кардиолог. Чтобы грамотно обследоваться, рекомендуется:

- Эти данные помогут узнать причину нарушения частоты пульса. Важно обсудить с врачом, что необходимо пройти именно в вашем случае, потому что все индивидуально. Самое главное — не занимайтесь самолечением, — заключила Елена Шумейко.

Читайте также

Какие бывают нарушения сердечного ритма

Большинству людей в основном знакомы три вида аритмий:

  • тахикардия (с частотой сердцебиения до 120-150 ударов в минуту),

  • брадиаритмия (с пульсом меньше 55 ударов в минуту),

  • мерцательная аритмия (внезапное нарушение сердечного ритма).

Аритмии также разделяют на наджелудочковые и желудочковые — в зависимости от того, в какой части сердца они возникли.

Аритмия бывает пароксизмальная (приступообразная) и постоянная (хроническая). Также выделяют аритмию экстрасистолическую (преждевременное сокращение всего сердца или только желудочков) и мерцательную (хаотичное сокращение отдельных групп мышечных волокон).

При любом нарушении ритма сердце не прокачивает достаточное количество кислорода, поэтому пациенты жалуются на:

  • слабость,

  • головокружение,

  • потемнение в глазах,

  • нехватку воздуха и ощущение приближающейся потери сознания.

Читайте также

У многих возникает вопрос: «Можно ли определить аритмию самому по явным признакам?» Ответ тут однозначен: нужно обследование у аритмолога. Врач оценивает общее состояние и использует инструментальные методы — электрокардиограмму (ЭКГ) и холтеровское мониторирование ЭКГ. Во время этого обследования пациент сутки носит специальный прибор на ремне через плечо, чтобы зафиксировать ЭКГ в обычных условиях и поймать момент приступа. Результаты помогут врачу сделать выводы и определиться с дальнейшим лечением.

Важно: у разных видов аритмий различный прогноз — от безопасного до жизнеугрожающего. Оценка риска для каждого конкретного пациента всегда проводится индивидуально.

Почему появляется аритмия

У аритмии множество причин, самые распространенные это:

  • врожденные или приобретенные заболевания сердца;

  • артериальная гипертензия;

  • нарушения гормонального статуса;

  • наличие сопутствующих заболеваний;

  • вредные привычки.

Автор текста:Софья Хромова
Материалы по теме
СердцеДиагностика