Этот вид отека ног может быть симптомом жировой болезни печени

Например, знаете ли вы о симптомах жировой болезни печени? Этот недуг может развиться и у тех, кто никогда не притрагивается к алкоголю. На первых порах болезнь почти не проявляет себя — однако есть несколько признаков, которые могут указывать на нее. Их нельзя игнорировать — иначе есть риск, что недуг дойдет до цирроза, который уже нельзя будет полностью вылечить. Однако замедлить прогрессирование болезни возможно, если вовремя заметить тревожные симптомы.