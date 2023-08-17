Этот вид отека ног может быть симптомом жировой болезни печени

Сама по себе печень не болит в привычном понимании этого слова. Однако проблемы с органом могут иметь очень неприятные, а порой и непоправимые последствия. Поэтому очень важно знать, какие есть сигналы, что с вашей печенью не все в порядке.
Например, знаете ли вы о симптомах жировой болезни печени? Этот недуг может развиться и у тех, кто никогда не притрагивается к алкоголю. На первых порах болезнь почти не проявляет себя — однако есть несколько признаков, которые могут указывать на нее. Их нельзя игнорировать — иначе есть риск, что недуг дойдет до цирроза, который уже нельзя будет полностью вылечить. Однако замедлить прогрессирование болезни возможно, если вовремя заметить тревожные симптомы.
Один из распространенных симптомов цирроза печени — отек ног и лодыжек. Дело в том, что при повреждении печени может возникнуть давление на воротную вену, которая доставляет кровь из ЖКТ, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки в печень, что приводит к скоплению жидкости.
Этот отек может влиять на ноги и живот. Ваши лодыжки и ступни могут выглядеть опухшими. Другие два признака, заметные на ногах при проблемах с печенью, — блестящая кожа и ее пожелтение, а также появление вмятин при надавливании на нее.
Впрочем, важно отметить, что отекать ноги могут и по совершенно другим причинам. Например, если вы слишком долго сидели, получили травму или если вас укусило насекомое, пишет издание
Вот еще несколько распространенных признаков жировой неалкогольной болезни печени:
тупая или ноющая боль в правом верхнем углу живота (над правым нижним краем ребер);
усталость без причины;
необъяснимая потеря веса;
слабость;
желтуха.
Что можно сделать, чтобы снизить риски? Врачи советуют следить за своим весом и ответственно подойти к выбору продуктов для ежедневного рациона. Старайтесь не перебарщивать с жирной и сладкой пищей. Хорошим решением будет и отказ от вредных привычек.
Навредить печени могут и таблетки, особенно, если вы «прописали» себе их без консультации с врачом. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.