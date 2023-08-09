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Хуже пива: назван напиток, увеличивающий риск рака печени

Наши питьевые привычки и рацион питания влияют на здоровье определенных органов в долгосрочной перспективе. Узнайте, какие напитки могут разрушить печень.

9 августа 2023
Хуже пива: назван напиток, увеличивающий риск рака печени
Источник:
IStockphoto

Не только спиртные напитки могут вредить вашему здоровью. Авторы нового исследования выяснили: есть значимая связь между частым употреблением подслащенных сахаром напитков, болезнями печени и раком. Результаты их работы были опубликованы в издании Jama Network Open.

Симптомы рака печени:

  • пожелтение кожи или белков глаз;

  • зуд кожи;

  • темный цвет мочи;

  • потеря аппетита;

  • сильная усталость, постоянная апатия;

  • припухлость справа в верхней части живота;

  • тошнота;

  • похудение без причины;

  • внезапно появившиеся носовые кровотечения;

  • постоянное вздутие живота.

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Команда ученых проанализировала данные 98 786 женщин. Информацию об участниках они извлекли из исследования Women's Health Initiative, в которую попали 40 клинических испытаний в период с 1993 по 1998 год.

Женщины, принявшие участие в сборе данных, на тот момент времени находились в возрасте от 50 до 79 лет, пишет издание Express.

Каждую из них попросили рассказать о своих питьевых привычках. Женщины должны были сообщить, как много пьют безалкогольных напитков, напитков с сахаром и фруктовых соков.

Около 6,8% (6692) участников сообщили, что ежедневно употребляют одну или несколько порций подслащенных сахаром напитков. Кроме того, 13,1% участников (8506 человек) выпивали один или несколько напитков с искусственными ароматизаторами каждый день.

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Ученые подсчитали, что за 20,9 лет наблюдения в общей сложности диагностировали 207 новых случаев рака печени. Кроме того, анализ выявил 148 случаев смерти, связанных с хроническим заболеванием печени, у участников WHI.

Авторы исследования подчеркивают: доказательства связи между питьевыми привычками и смертью от хронических болезней печени ограничены. Впрочем, о влиянии диеты на здоровье этого органа врачи знают уже давно.

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Кстати

Увлечение полезными биодобавками и витаминными комплексами также может убить вашу печень, особенно если вы привыкли прописывать капсулы без предварительных консультаций с врачом. О том, что еще может подорвать здоровье печени и почему с парацетамолом также стоит быть осторожным, можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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