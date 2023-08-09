Хуже пива: назван напиток, увеличивающий риск рака печени

Не только спиртные напитки могут вредить вашему здоровью. Авторы нового исследования выяснили: есть значимая связь между частым употреблением подслащенных сахаром напитков, болезнями печени и раком. Результаты их работы были опубликованы в издании Jama Network Open.
Симптомы рака печени:
пожелтение кожи или белков глаз;
зуд кожи;
темный цвет мочи;
потеря аппетита;
сильная усталость, постоянная апатия;
припухлость справа в верхней части живота;
тошнота;
похудение без причины;
внезапно появившиеся носовые кровотечения;
постоянное вздутие живота.
Команда ученых проанализировала данные 98 786 женщин. Информацию об участниках они извлекли из исследования Women's Health Initiative, в которую попали 40 клинических испытаний в период с 1993 по 1998 год.
Женщины, принявшие участие в сборе данных, на тот момент времени находились в возрасте от 50 до 79 лет, пишет издание
Каждую из них попросили рассказать о своих питьевых привычках. Женщины должны были сообщить, как много пьют безалкогольных напитков, напитков с сахаром и фруктовых соков.
Около 6,8% (6692) участников сообщили, что ежедневно употребляют одну или несколько порций подслащенных сахаром напитков. Кроме того, 13,1% участников (8506 человек) выпивали один или несколько напитков с искусственными ароматизаторами каждый день.
Ученые подсчитали, что за 20,9 лет наблюдения в общей сложности диагностировали 207 новых случаев рака печени. Кроме того, анализ выявил 148 случаев смерти, связанных с хроническим заболеванием печени, у участников WHI.
Авторы исследования подчеркивают: доказательства связи между питьевыми привычками и смертью от хронических болезней печени ограничены. Впрочем, о влиянии диеты на здоровье этого органа врачи знают уже давно.
Кстати
Увлечение полезными биодобавками и витаминными комплексами также может убить вашу печень, особенно если вы привыкли прописывать капсулы без предварительных консультаций с врачом. О том, что еще может подорвать здоровье печени и почему с парацетамолом также стоит быть осторожным, можно узнать ЗДЕСЬ.