Хуже пива: назван напиток, увеличивающий риск рака печени

Увлечение полезными биодобавками и витаминными комплексами также может убить вашу печень, особенно если вы привыкли прописывать капсулы без предварительных консультаций с врачом. О том, что еще может подорвать здоровье печени и почему с парацетамолом также стоит быть осторожным, можно узнать ЗДЕСЬ.