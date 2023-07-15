Признаки рака и проблем с печенью: почему возникает пигментация при загаре

Из-за долгого пребывания на открытом солнце бывают солнечные ожоги. Но помимо них многие сталкиваются с неравномерной или избыточной пигментацией. Хорошо, если неровности цвета проявляются на теле, их можно скрыть под одеждой. Если же «пятна леопарда» возникли на лице — это мало кого будет радовать. Почему же кожа реагирует подобным образом и как предупредить пигментацию? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Александра Филева.