Признаки рака и проблем с печенью: почему возникает пигментация при загаре

Из-за долгого пребывания на открытом солнце бывают солнечные ожоги. Но помимо них многие сталкиваются с неравномерной или избыточной пигментацией. Хорошо, если неровности цвета проявляются на теле, их можно скрыть под одеждой. Если же «пятна леопарда» возникли на лице — это мало кого будет радовать. Почему же кожа реагирует подобным образом и как предупредить пигментацию? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Александра Филева.
Загар — защитная реакция
Дозированное воздействие солнечных лучей на кожу человека полезно. Это позволяет под влиянием ультрафиолетового спектра лучей вырабатывать витамин Д, необходимый для полноценного метаболизма. Но если находиться под прямым солнцем долго, особенно летом, кожа получает избыточное облучение, которое провоцирует не только старение и повреждение клеток, но и ожоги. Частично защититься от избытка солнца организм пытается, включая защитные механизмы — выработку клетками кожи защитного пигмента, меланина. Он имеет темный цвет, и чем большее его количество копится в клетках, тем темнее в итоге будет кожа.
Основная задача меланина — абсорбировать солнечные лучи, нейтрализуя их разрушительное действие в отношении ДНК клеток и остальных структур, нейтрализовать свободные радикалы, запускающие процесс повреждения клеток. Но иногда бывают ситуации, когда пигментация распределяется неравномерно, образуя неэстетичные пятна, которые бросаются в глаза.
Пигмент распределяется неравномерно
Пигментные пятна, или пигментация, — это неравномерное распределение меланина в коже. В зависимости от характера нарушений, происходящих в меланоцитах, пигментные пятна могут приобретать разнообразные оттенки от светло-коричневого до темно-коричневого либо могут быть обесцвеченными, то есть полностью лишены пигмента.
«Они могут появиться у любого человека, но чаще покрываются пятнами люди со смуглой кожей», — объяснила врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Александра Филева.
Изменение пигментации становится более заметным летом, когда мы чаще бываем на солнце, поскольку кожа реагирует загаром на влияние солнечного света. И чем сильнее мы загораем, тем заметнее могут стать как лишенные пигментации участки, так и накопившие избыток меланина.
Почему так происходит
Среди основных причин пигментации можно выделить внутриутробный дефект генов, из-за которого меланоциты становятся излишне активными. Внешне это проявляется как веснушки. Также кожа загорает неравномерно в местах травм и рубцов, шрамов. Это называют поствоспалительной гиперпигментацией, она может появиться на месте пореза, ожога или раны, после кожных заболеваний или косметологических процедур, например пилинга.
Кроме того, риск гиперпигментации выше у людей с гормональным дисбалансом: у беременных и подростков. Также побочный эффект в виде пятен на коже зарегистрирован у некоторых противогрибковых, сахароснижающих, мочегонных, противовоспалительных средств, оральных контрацептивов, антибиотиков.
Иногда это симптом
Однако иногда пигментация может быть симптомом заболеваний — например, злокачественных новообразований кожи, патологий щитовидной железы, надпочечников, печени. Понять, с чем она связана, может только врач. Для этого ему потребуются результаты анализов крови, инструментальных исследований, а иногда и биопсии кожи. Чтобы не ухудшать ситуацию, людям с пигментацией лучше не загорать, пока специалист не поставит точный диагноз.
Как устранить избыток пигмента
Если пигментация не связана с заболеваниями, врач может назначить мази и кремы с отбеливающими компонентами, химический пилинг, фототерапию или лазерную шлифовку. Но важно, чтобы все эти процедуры проводились под контролем специалиста.
Чтобы избежать гиперпигментации, следует отказаться от длительного пребывания на солнце, а также обязательно наносить и вовремя обновлять солнцезащитный крем с фактором защиты не ниже 30.