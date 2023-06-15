Как подготовить кожу к отпуску, чтобы получить равномерный загар

Даже тем, кто хочет загореть, нужно использовать солнцезащитное средство с высоким уровнем SPF. В первые дни пребывания на активном солнце рекомендуется начинать с индекса не менее 50, а когда кожа привыкнет, можно постепенно снижать защиту до SPF 20–30. Продолжительность солнечных ванн также нужно дозировать: для первого раза достаточно 20 минут, а если кожа очень светлая и тонкая — 10 минут . Затем время нахождения на солнце можно постепенно увеличивать, объясняет эксперт.