Дерматолог Филева назвала 5 причин, почему нельзя загорать до шоколадного цвета

«Длительное пребывание на открытом солнце, особенно в дневные часы, чревато солнечным ожогом, — рассказывает Александра Филева. — Это не только очень болезненно, но и опасно для организма. Через поврежденный под воздействием солнечных лучей эпидермис внутрь могут попасть болезнетворные бактерии и вызвать воспаление. Кроме того, после солнечных ожогов кожа слезает, возможна неравномерная ее окраска, пигментные пятна».