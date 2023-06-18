Дерматолог Филева назвала 5 причин, почему нельзя загорать до шоколадного цвета

Солнечные ванны — сплошная польза для здоровья. Они укрепляют иммунитет, заряжают энергией, помогают синтезу витамина D и серотонина — гормона счастья. Но все это справедливо, только если вы принимаете их дозированно, а не часами поджариваетесь на солнце, чтобы гарантированно получить бронзовый загар.
Если загорать без меры и не соблюдать правила предосторожности, можно столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. И речь далеко не только о солнечных ожогах. Подробнее рассказала врач-дерматовенеролог.
Загар — это реакция организма
По сути, загар — это признак того, что организм включил защиту от негативного воздействия ультрафиолета.
«В клетках нашей кожи вырабатывается и накапливается пигмент меланин, который и придает ей более темный оттенок. Чем больше меланина копится, тем темнее будет оттенок, — объясняет дерматолог Александра Филева. — Но если в умеренных количествах инсоляция — воздействие УФ-лучей солнечного света — полезна для организма, то чрезмерное пребывание на солнце вредит здоровью и красоте кожи».
Причем зачастую последствия негативного влияния УФ-излучения видны не сразу, оно имеет накопительный эффект и проявляется спустя годы. Вот пять возможных последствий сильного загара.
1. Теряем воду и быстрее стареем
«При чрезмерной инсоляции клетки кожи активно теряют воду, — называет врач одно из последствий бронзового загара. — Из-за обезвоживания постепенно снижается эластичность кожи, появляются сначала мелкие, потом все более глубокие морщины. Поэтому любители загара могут со временем обнаружить, что они выглядят значительно старше своих сверстников, которые не столь часто бывают на солнце и не подвергаются воздействию УФ-излучения».
2. Появляются новые родинки и обостряются дерматозы
«Под воздействием ультрафиолета возникают новые родинки, достаточно крупные или мелкие пигментные пятна, могут появиться или обостриться некоторые дерматозы, например фотодерматоз, розацеа, возникнуть аллергические реакции», — говорит доктор.
3. Страдает сетчатка глаза
«Прямые солнечные лучи негативно влияют на сетчатку глаза, отчего со временем острота зрения может снизиться, — предупреждает дерматолог. - Поэтому так важно защищать глаза качественными солнцезащитными очками, которые не пропускают ультрафиолетовое излучение, носить на пляже широкополые шляпы или кепки либо укрываться под специальными зонтиками».
4. Развиваются воспаления
«Длительное пребывание на открытом солнце, особенно в дневные часы, чревато солнечным ожогом, — рассказывает Александра Филева. — Это не только очень болезненно, но и опасно для организма. Через поврежденный под воздействием солнечных лучей эпидермис внутрь могут попасть болезнетворные бактерии и вызвать воспаление. Кроме того, после солнечных ожогов кожа слезает, возможна неравномерная ее окраска, пигментные пятна».
5. Повышается риск развития онкологии
«Чрезмерные солнечные ванны повышают риск развития онкологических процессов кожи, — говорит врач. — Родинки под воздействием агрессивных ультрафиолетовых лучей могут мутировать в злокачественные образования: меланому, плоскоклеточный рак, базальноклеточную карциному. Эти новообразования очень опасны, они могут привести к непоправимым последствиям, если их не распознать в самом начале.
Как загорать правильно — советы дерматолога
Загорать лучше всего до 11 часов утра или после 5 часоввечера, когда солнечные лучи не такие жгучие.
Обязательно нужно пользоваться солнцезащитным кремом — не только на пляже, но и во время прогулок по городу в солнечный день.
Лучше всего обратиться за консультацией к врачу-косметологу. Специалист сможет точно определить ваш фототип, и в зависимости от него порекомендовать крем с необходимой степенью защиты и подсказать, какое время можно безопасно находиться на солнце.
В жаркие дни стоит выпивать достаточное количество воды, а после солнечных ванн пользоваться увлажняющими средствами.