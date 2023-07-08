Как правильно выбрать кроссовки для бега: 6 вещей, которые помогут избежать травм

Какими должны быть беговые кроссовки
Как рассказала Ольга Чижевская, исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», кроссовки для бега в целом должны обладать несколькими отличительными особенностями, которые обеспечивают защиту стоп и суставов.
Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», директор компании «Подиатр», эксперт «ФормТотикс»
Жесткая верхняя часть обуви вместе с мыском и задником. Во время занятий спортом это помогает предотвратить травмы тыла стопы, пальцев и голеностопного сустава с ахилловым сухожилием.
Хорошая амортизация. Ее обеспечивает так называемый мидсол — это промежуточная часть обуви между верхом и внешней частью подошвы, подметкой. В мидсоле расположены пружинящие вставки из податливых полимерных материалов. В некоторых «продвинутых» моделях амортизация идет за счет заполненных воздухом уретановых камер в мидсоле.
Наличие дропа. Это разница между высотой пятки и носка в обуви. Чем выше расположена пятка и ниже носок, тем больше дроп и тем меньше нагрузка на пятку во время приземления. В правильно подобранной обуви стопа остается стабильной и ее нормальное положение во время бега сохраняется.
Шнуровка. Она тоже обеспечивает стабилизацию стопы. Вся беговая обувь должна быть на шнурках, липучки и застежки нежелательны.
Что еще важно при выборе беговых кроссовок: 6 советов врача
О том, как выбор кроссовок зависит от того, где и когда вы хотите бегать, рассказал травматолог-ортопед, врач спортивной медицины Владимир Нечаев. Кстати, доктор знает о беговых кроссовках не только в теории, он сам мастер спорта по марафонскому бегу и даже работал врачом в сборной СССР по этому виду спорта.
Травматолог-ортопед, врач спортивной медицины, мануальный терапевт и остеопат, главный врач клиники «Стопа, спина, осанка», председатель правления ассоциации «Лига подиатрии»
Итак, от чего еще зависит правильный выбор беговой обуви? Вот на что советует обращать внимание специалист.
1. Место пробежек
Где вы собираетесь бегать — по лесу, асфальтовой дороге или в зале?
Предположим, человек бежит по открытой пересеченной местности. Чтобы защитить пальцы от удара, мыски обуви должны быть снабжены дополнительными элементами жесткости. А в обуви на тонкой подошве бегун будет ощущать малейший камешек, поэтому нужны жесткие подошвы с глубокими протекторами. Кроме того, в обуви с гладкими подошвами на неровной поверхности во время бега легко упасть.
Бег на ровном асфальте или в спортзале, наоборот, не требует дополнительной защиты и рельефных подошв.
2. Погода
В сырую, холодную, ветреную погоду, чтобы защитить ноги от промокания и замерзания, желательно использовать кроссовки с мембраной. Эта пористая пленка из полимерного материала проложена между материалом верха и его подкладкой. Мембрана не продувается ветром и непроницаема для влаги извне. Благодаря ее пористой структуре тепло и влага уходят со стопы во внешнюю среду.
Однако в теплую погоду ноги в мембранных кроссовках будут потеть, поэтому использовать их летом нежелательно. В это время года верх должен быть из легких вентилируемых материалов.
3. Особенности стоп
Надо учитывать, что во время бега ноги отекают. Поэтому покупать обувь «в размер» не стоит: она будет сдавливать стопы. При этом слишком свободные кроссовки будут болтаться на стопе и натирать кожу. Желательно подбирать спортивную обувь на 0,5-1 размер больше, чем вы носите обычно.
Важен не только оптимальный размер, но и правильная фиксация обуви на подъеме — когда верх плотно охватывает стопу, но не сдавливает ее.
4. Вес бегуна
Чем больше масса тела человека, тем больше ударная нагрузка во время приземления на стопу и тем сильнее должна быть амортизация.
Но в слишком податливой обуви бегун не чувствует дорогу — создается иллюзия мягкой поверхности, из-за чего трудно сгруппировать мышцы и рассчитать силу толчка. Спортсмен неосознанно усиливает ударную нагрузку на стопы во время бега, и это, в свою очередь, предрасполагает к травмам.
5. Характер бега
Если бегун отталкивается средней частью стопы, нужна обувь с большим дропом. Иначе возрастает нагрузка на пяточную кость и ахиллово сухожилие.
Обувь с низким дропом — небольшой разницей между высотой пятки и носка — подойдет тем, кто во время бега отталкивается носками стоп. При высоком дропе у таких спортсменов повышается нагрузка на плюсну и пальцы стоп.
6. Уровень физподготовки
Профессиональные спортсмены, особенно бегуны-спринтеры, предпочитают обувь с мягкими подошвой и задником, невысоким дропом и слабой амортизацией. При таких характеристиках легче сгибать стопу и можно сильнее отталкиваться от ровной поверхности беговой дорожки.
Для забегов на стайерские дистанции или для любительских пробежек желательно остановиться на более жестких кроссовках с прочным формообразующим, но не жестким задником и хорошей амортизацией.
«Говоря о показателях беговых кроссовок, не стоит забывать о существенном дополнительном элементе этой обуви — индивидуальных ортопедических стельках. В стельках за счет дополнительной амортизации и полного соприкосновения с подошвой стопы уменьшается нагрузка, снижается риск травм. Всем этим требованиям отвечают ортезы полного контакта.
Эти ортопедические стельки выполнены из полимерного материала методом термоформовки. При контакте со стопой стелька принимает форму ее подошвенной поверхности. Ортезы полного контакта подойдут для всех видов беговых кроссовок», — добавил Владимир Нечаев.