Как правильно выбрать кроссовки для бега: 6 вещей, которые помогут избежать травм

Жесткая верхняя часть обуви вместе с мыском и задником. Во время занятий спортом это помогает предотвратить травмы тыла стопы, пальцев и голеностопного сустава с ахилловым сухожилием.

Хорошая амортизация. Ее обеспечивает так называемый мидсол — это промежуточная часть обуви между верхом и внешней частью подошвы, подметкой. В мидсоле расположены пружинящие вставки из податливых полимерных материалов. В некоторых «продвинутых» моделях амортизация идет за счет заполненных воздухом уретановых камер в мидсоле.

Наличие дропа. Это разница между высотой пятки и носка в обуви. Чем выше расположена пятка и ниже носок, тем больше дроп и тем меньше нагрузка на пятку во время приземления. В правильно подобранной обуви стопа остается стабильной и ее нормальное положение во время бега сохраняется.