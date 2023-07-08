Одобрено диетологами: 5 простых способов избежать скачков сахара в крови

Сонливость, жажда, плохое настроение, вялость, прыщи — все это может быть признаком того, что вы не следите за уровнем глюкозы в организме. Но если разовые скачки показателей допустимы, то систематически повышенный сахар может предупреждать о серьезных заболеваниях Диетолог Кара Шоу в интервью изданию Express
Нутрициолог, диетолог
Выспаться
Если вы ложитесь спать за полночь и в шесть утра уже на ногах, если ночью вы все время просыпаетесь или же никак не можете уснуть, не удивляйтесь, если утром подскочит сахар.
«Если вы плохо спите, вы сбиваете свои циркадные ритмы, — говорит диетолог. — А это значит, что показатели сахара с утра могут быть чересчур высокими, даже если вы еще ничего не ели».
При этом высокий сахар вечером мешает уснуть: человек чувствует себя чересчур бодрым и возбужденным. Вот такой получается замкнутый круг. Поэтому, чем более сбалансирован ваш сахар днем, тем лучше вы будете спать ночью.
Не нервничать
Сказать проще, чем сделать: ситуации, которые выбивают из колеи, случаются каждый день. Однако, по словам доктора Шоу, тело будет реагировать на опасность определенным образом: выбрасывать в кровь сахар.
«Организм не может различать типы стресса, — говорит эксперт. — Оно готово бежать, спасаться, выживать. И все это сопровождается одной и той же химической реакцией — повышением уровня глюкозы в организме. Так тело реагирует на опасность.
Как вы понимаете, хронический стресс приводит к тому, что сахар будет высоким на протяжении нескольких недель, а то и месяцев. Это может иметь самые неприятные последствия для здоровья.
Чтобы прийти в себя, врач советует попробовать простые методы релаксации: йогу, медитацию, прогулку. Важно уметь переключаться и отстраняться от стрессовой ситуации, в выходной вы все равно не решите рабочие проблемы.
Пить меньше фруктовых соков
В них, как правило, много добавленного сахара, который быстро попадает в кровь и провоцирует сильные скачки глюкозы. При этом сладкие соки могут сбить ваши вкусовые рецепторы, так что вам будет все время хотеться сладенького.
«Я не против сладких напитков, если они появляются в вашей жизни изредка, — говорит Кара Шоу. — Обязательно сочетайте их с едой, в которой есть белок, полезные жиры и клетчатка, так вы компенсируете нагрузку углеводов. И не забывайте после перекуса активно двигаться».
Завтракать
«Низкий уровень сахара тоже опасен, — объясняет диетолог. — При этом у большинства он падает после длительных периодов голодания, например после ночи. Тогда вы ощущаете голод и становитесь раздражительными».
Правильный способ стабилизировать уровень сахара — сбалансированно позавтракать. Важно: на завтрак не должно быть ничего сладенького, чтобы энергия и настроение держались весь день.
Есть больше сложных углеводов
Углеводы нужны для полноценного питания, но с ними надо быть аккуратными. Так, порция обычных макарон спровоцирует скачок сахара сильнее, чем если бы этих макарон было немного, но при этом вы бы к ним добавили белок и полезные жиры. Эксперт советует выбирать вместо простых углеводов сложные, с большим количеством клетчатки. Так глюкоза будет медленнее поступать в кровь.