Одобрено диетологами: 5 простых способов избежать скачков сахара в крови

Углеводы нужны для полноценного питания, но с ними надо быть аккуратными. Так, порция обычных макарон спровоцирует скачок сахара сильнее, чем если бы этих макарон было немного, но при этом вы бы к ним добавили белок и полезные жиры. Эксперт советует выбирать вместо простых углеводов сложные, с большим количеством клетчатки. Так глюкоза будет медленнее поступать в кровь.