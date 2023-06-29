Эндокринолог Павлова объяснила, как рассчитать свою норму белков, жиров и углеводов

Никаких секретов стройности не существует. Все, что вам надо, чтобы поддерживать фигуру в форме и при этом не голодать, — соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, больше двигаться и меньше есть.
О том, как правильно рассчитать свою индивидуальную норму, в своем
По словам врача, усредненные формулы хороши не для всех: если у вас есть лишний вес и сопутствующие болезни, лучше четко знать свою личную норму калорийности рациона.
Однако существуют общие для всех рекомендации, которые связаны с БЖУ. Специалисты говорят, что в идеале каждый прием пищи должен состоять на 30% из белков, на 30% из жиров и на 40% из углеводов. Кроме того, есть формулы, которые делают больший упор на углеводы (55-60%) при уменьшении белка до 10-15%.
Если говорить об индивидуальных нормах, то тут все зависит от того, сколько вы весите. Врачи рекомендуют есть белка по 1,5 грамма на 1 килограмм веса. Это могут быть рыба, мясо, молочные продукты.
Жиров человеку нужно 0,8-1,1 грамма на 1 килограмм веса. Полезные жиры есть в орехах, жирной рыбе, растительных маслах и жирной «молочке». Углеводов нужно по 2 грамма на 1 килограмм веса. Их можно найти в фруктах, овощах, цельнозерновом хлебе, крупах, макаронах из твердых сортов пшеницы.
Держать точные цифры в голове бывает непросто, поэтому можно просто придерживаться следующих правил.
Старайтесь есть не меньше 400 граммов овощей каждый день. Приучите себя есть по стакану сезонных ягод или фруктов в качестве десерта после завтрака и обеда.
Пусть в каждом приеме пище будет источник белка.
Вместе с белком вы получите и правильные жиры. А еще их можно найти в авокадо.
Кстати
Что делать, если вы и на диетах сидите без конца, и спортом активно занимаетесь, а похудеть не получается, вес только растет? На самом деле есть много причин, по которым вы не можете прийти к цели и сбросить лишние килограммы. Подробнее о том, что вы можете делать не так, можно узнать ЗДЕСЬ.