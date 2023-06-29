Эндокринолог Павлова объяснила, как рассчитать свою норму белков, жиров и углеводов

Что делать, если вы и на диетах сидите без конца, и спортом активно занимаетесь, а похудеть не получается, вес только растет? На самом деле есть много причин, по которым вы не можете прийти к цели и сбросить лишние килограммы. Подробнее о том, что вы можете делать не так, можно узнать ЗДЕСЬ.