Эндокринолог Иллури рассказала, какие продукты ест сама каждый день, чтобы похудеть

Похудеть быстро и гарантированно не так уж легко, особенно если вы женщина и вам больше сорока лет. Это связано с гормональными изменениями и потерей эстрогена с возрастом, считает эндокринолог медицинской клиники из Техаса.
Она поделилась секретами правильного питания, которого придерживается сама, и назвала самые распространенные ошибки худеющих.
Эндокринолог, доктор медицины, бакалавр наук в области биомедицинской инженерии
Распространенные ошибки худеющих
Доктор Иллури рассказала, что без коррекции рациона похудеть невозможно. Самый простой способ — сделать упор на цельные продукты и продукты растительного происхождения, цельные крупы, фасоль, чечевицу, другие бобовые, а также свежие фрукты и овощи. Но и мясо убирать со стола не стоит, правда, в каждый прием пищи его включать не надо.
«Такой способ питания снижает инсулинорезистентность, которая связана как с увеличением веса, так и с риском развития диабета», —
Доктор Иллури отмечает, большая ошибка худеющих — отказываться от углеводов.
«Нам нужны углеводы, они как топливо для организма, — говорит эксперт. — Но речь идет не о простых углеводах вроде белого хлеба и сладостей, а о богатых питательными веществами сложных углеводах — цельных крупах и бобовых. Они перевариваются медленнее, насыщают лучше, а также поддерживают стабильный уровень глюкозы. Вы дольше будете оставаться сытыми и не станете постоянно открывать холодильник, думая, что бы съесть».
Что ест эндокринолог
Блюдо, которое доктор Иллури часто ест сама и рекомендует своим пациентам, желающим похудеть, — овощи с фасолью и яркими специями. Например, врач часто использует такой рецепт чили:
слегка обжарить репчатый лук на растительном масле;
добавить свежий чеснок по вкусу, специи — орегано, кумин, красный перец;
туда же — нарезанные некрупно свежий болгарский перец (можно замороженный), морковь, сельдерей;
затем — томаты (можно из банки, кусочками, консервированные, но без добавления сахара);
хорошо перемешать и добавить отваренную фасоль — белую и красную, немного кукурузы, соль. Тушить до готовности.
Еще одно блюдо для похудения, которое рекомендует доктор Иллури, — это салат из киноа и нута.
«В них есть белок и клетчатка. Это ключевые питательные вещества, которые обеспечивают организм энергией и поддерживают стабильный уровень сахара в крови», — говорит доктор Иллури.
Простой салат от эндокринолога
Отварите киноа (в салат лучше класть его охлажденным, чтобы не «завяли» свежие овощи).
Нарежьте мелкими кубиками помидоры, огурцы, болгарский перец и красный лук.
Смешайте киноа и овощи с отварной фасолью или нутом.
Залейте заправкой из смеси оливкового масла, лимонного сока, чеснока, сушеного орегано, соли и перца.
Опционально в салат можно добавить сыр фета и зелень по вкусу.
Рецепт супа от врача
Еще одно блюдо, которое с удовольствием готовит врач, — суп из чечевицы.
«Она богата белком, клетчаткой, калием и фолиевой кислотой, — объясняет эндокринолог. — Их регулярное употребление связано с защитой от сердечно-сосудистых заболеваний. Рецептов супа из чечевицы можно найти множество — на свой вкус».
Врач отмечает, что цельная чечевица с неповрежденной шелухой готовится дольше и сохраняет свою форму, а чечевица красного цвета очень быстро варится и превращается в пюре. Эти различия в текстуре будут определять, в каких рецептах ее можно использовать. Из-за большого содержания белка чечевицу иногда используют в качестве альтернативы мясу.
Например, уже сваренную чечевицу можно добавить в салат или омлет, цельнозерновые макароны и соус для них, пробить ее блендером до консистенции пасты и добавить к ней специи — будет намазка для тостов.