Эндокринолог Иллури рассказала, какие продукты ест сама каждый день, чтобы похудеть

« Нам нужны углеводы, они как топливо для организма, — говорит эксперт. — Но речь идет не о простых углеводах вроде белого хлеба и сладостей, а о богатых питательными веществами сложных углеводах — цельных крупах и бобовых. Они перевариваются медленнее, насыщают лучше, а также поддерживают стабильный уровень глюкозы. Вы дольше будете оставаться сытыми и не станете постоянно открывать холодильник, думая, что бы съесть».