Гастроэнтеролог Вялов объяснил, когда свежие фрукты становятся вредными для здоровья

В последнее время часто можно услышать, что фрукты, которые мы привыкли считать полезной пищей, на самом деле не так уж и хороши. А худеющим их, мол, вообще есть не стоит. Правда ли это? Почему о чувстве меры нужно помнить даже с такой пищей? На эти вопросы в своем
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог
По словам специалиста, назвать фрукты вредной для здоровья пищей точно нельзя. В них много витаминов, ценных минералов и антиоксидантов. Но это не означает, что есть фрукты можно в любых количествах. Неумеренность в этом вопросе может стать причиной профицита фруктозы. А это очень вредно для людей с диабетом, синдромом раздраженного кишечника.
С фруктовыми соками тоже стоит быть осторожным, особенно с покупными пакетированными. В них, как правило, слишком много добавленного сахара, что в перспективе может стать причиной развития ожирения.
В целом же с фруктами работает то же правило, что и с любыми другими продуктами: главное — умеренность и разнообразие.
Рацион с обилием фруктозы может стать причиной развития множества опасных болезней: это могут быть диабет, ожирение, метаболический синдром, артериальная гипертензия, атеросклероз и другие болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, слишком много фруктозы в меню может привести к сбою в обмене веществ, проблемам с почками и печенью.
Сколько фруктозы содержится в популярных фруктах? На 100 граммов яблок, например, приходится 6-7 граммов фруктозы. Примерно столько же есть в бананах и грушах. В 100 граммах киви примерно 9 граммов фруктозы, в манго — 13 граммов, в черносливе и винограде — примерно 15-16 граммов. Рекордсмен по содержанию фруктозы — финики: на 100 граммов продукта — 30 граммов фруктозы.
Сколько человеку можно есть в день фруктозы? Все зависит от пола и возраста. Детям до 3 лет можно не больше 25 граммов, от 4 до 8 — не больше 30 граммов, для детей от 9 до 13 лет — не более 40 граммов. Взрослым женщинам можно есть не больше 50 граммов, а мужчинам — не более 70 граммов фруктозы. В эти нормы должны входить как свежие фрукты, так и соки с сиропами.