Гастроэнтеролог Вялов объяснил, когда свежие фрукты становятся вредными для здоровья

Сколько человеку можно есть в день фруктозы? Все зависит от пола и возраста. Детям до 3 лет можно не больше 25 граммов, от 4 до 8 — не больше 30 граммов, для детей от 9 до 13 лет — не более 40 граммов. Взрослым женщинам можно есть не больше 50 граммов, а мужчинам — не более 70 граммов фруктозы. В эти нормы должны входить как свежие фрукты, так и соки с сиропами.