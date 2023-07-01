Названа доступная зелень, которая поможет прокачать мозг

В зеленом луке содержится много калия, который позволяет организму вывести из тела лишнюю жидкость и избавиться от отеков. Еще калий очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он принимает участие в передаче нервных импульсов и помогает доставлять кислород до головного мозга. Именно поэтому, как отметила Дьяченко в беседе с изданием «Кубанские новости», зеленый лук полезно есть при повышенных умственных нагрузках. Он поможет повысить продуктивность на работе или в учебе.