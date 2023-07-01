Названа доступная зелень, которая поможет прокачать мозг

Ума палата, как известно, дороже злата. Знаете ли вы, что свои умственные способности можно «прокачать» с помощью полезных привычек и грамотно выстроенного рациона? Нутрициолог Елена Дьяченко рассказала о продукте, который поможет улучшить когнитивные функции.
По словам специалиста, в дни, когда вам особенно важны острый ум и сообразительность, попробуйте есть зеленый лук. Эта зелень поможет вашему мозгу работать быстрее и эффективнее. И, кстати, хрустящие перья содержат больше полезных веществ, чем привычный репчатый лук.
Состав зеленого лука (на 100 г):
калорийность — 20 ккал;
белок — 1,3 г;
жиры — 0,1 г;
углеводы — 3,2 г;
пищевые волокна — 1,2 г.
В зеленом луке содержится много калия, который позволяет организму вывести из тела лишнюю жидкость и избавиться от отеков. Еще калий очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он принимает участие в передаче нервных импульсов и помогает доставлять кислород до головного мозга. Именно поэтому, как отметила Дьяченко в беседе с изданием
На этом полезные свойства зеленого лука, впрочем, не заканчиваются. Этот продукт — в числе рекордсменов по содержанию витамина С. Так, на 100 граммов перьев приходится дневная норма аскорбиновой кислоты.
Еще эта зелень регулярно попадает в топы продуктов, укрепляющих иммунитет. И все благодаря своему составу. Кроме витамина С, о котором мы уже сказали, в нем есть каротин, эфирные масла, железо, фтор, витамины А и Е.
Также зеленый лук может стать хорошим помощником для тех, кто хочет привести себя в форму. Дело в том, что в продукте много полифенолов, которые контролируют уровень воспаления в организме. А еще он богат клетчаткой, которая нормализует пищеварение. Наконец, в этой зелени мало калорий и она помогает разнообразить рацион.
Несмотря на все очевидные преимущества, есть у зеленого лука свои серьезные недостатки. Узнать о них можно ЗДЕСЬ.