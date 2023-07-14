Так опасен или нет? В Роскачестве оценили риск онкологии из-за подсластителя аспартам

Как рассказали в Роскачестве, аспартам — искусственный сахарозаменитель, аналогов которому нет в природе. Он обладает минимальной калорийностью, при этом слаще обычного сахара примерно в 200 раз. Этот подсластитель разрешен на уровне Всемирной организации здравоохранения и Всемирной продовольственной организации, поэтому используется в пищевой промышленности во всем мире, включая Россию и страны Таможенного союза.
В организме аспартам метаболизируется до аспарагиновой кислоты, фенилаланина и метанола. По словам экспертов, первые две — аминокислоты, входящие в состав белка, а сам по себе опасный метанол в этом случае будет в безобидном мизерном количестве. Кроме того, не стоит забывать, что метанол также есть, к примеру, во фруктах или вине.
«В силу минимальной калорийности аспартам безопасен при диабете, не способствует набору веса, так как не включается в энергетический обмен и не воспринимается организмом как углевод. Однако люди, страдающие заболеванием фенилкетонурия, не могут метаболизировать фенилаланин. Продукты, в том числе подсластители с этой аминокислотой, для них под запретом», —
Международное агентство по изучению рака (IARC), которое входит в состав ВОЗ, намеревается включить аспартам в список 2В, то есть вероятных канцерогенов. О таком намерении стало известно в конце июня. В этот список уже входят, например, испарения от лодочного дизельного топлива, мякоть листьев алоэ вера, азиатские маринованные овощи, использование мобильных телефонов (радиочастотные электромагнитные поля) — всего в нем 322 пункта.
Вероятность рака, скорее, умозрительна
По мнению Владимира Бессонова, заведующего лабораторией химии пищевых продуктов ФИЦ питания и биотехнологий, такое решение МАИР не означает, что употребление продуктов с аспартамом обязательно вызывает рак. Речь идет лишь об оценке рисков, и вероятность эта, скорее, умозрительна, чем реальна.
Заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук
«В 2019 году проводились исследования, подтвердившие полную безопасность всех подсластителей с точки зрения их канцерогенности. Это касалось и аспартама, и сукралозы, и сахарина, и многих других. Однако по части аспартама было принято решение изучить его более детально. И тогда появилось одно французское исследование, которое показало, что аспартам, вероятно, все-таки может быть канцерогеном. Однако к исследованию есть вопросы — например, по части выборки. Исследователи наблюдали за 108 тысячами человек, которые по личным мотивам выбирали диетические продукты, в том числе с аспартамом. Очень часто среди них оказываются люди с избыточным весом и ожирением, что само по себе фактор риска различных заболеваний, в том числе онкологических.
В результате сложно оценить, действительно ли аспартам мог повлиять на развитие рака у потребителей продуктов с сахарозаменителями или дело в другой причине. Поэтому в контексте таких вопросов важно понимать: есть ли какой-либо научный консенсус, консолидированное мнение экспертов? Пока что в отношении опасности аспартама его нет», — говорит Владимир Бессонов.
По словам специалиста, возможные риски зависят прежде всего от количества употребления аспартама. Согласно заключению ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) и Научного комитета Европейской комиссии по вопросам продовольствия, безопасная норма потребления аспартама составляет 40 мг на 1 кг массы тела, то есть человек весом 50 кг может съесть его примерно 2 г в день.
«Учитывая, что аспартам слаще сахара в соотношении 1:200, нужно выпить 4-6 литров газировки, подслащенной этой добавкой. Но в таком случае вред здоровью будет от количества выпитой жидкости, а не от подсластителя. […] Кроме того, что за день человек обычно не потребляет максимальную суточную норму, сами нормы рассчитываются с 10- или 100-кратным запасом. То есть сначала устанавливают количество, в котором вещество может нанести минимальный вред здоровью, а затем снижают концентрацию в 10-100 раз. Так и получается максимально допустимая суточная дозировка», — добавляет биотехнолог.
Кстати, ранее исследователи из британского Университета Сассекс провели исследование и пришли к выводу, что употребление пищевой добавки Е951, известной как аспартам, может привести к раку печени и легких, а также повреждению мозга. О их работе можно прочитать ЗДЕСЬ.
Для справки
Международное агентство по изучению рака выделяет 3 группы канцерогенов.
В группу 1 входят вещества, которые однозначно считаются канцерогенами: табак, алкоголь и другие.
В группу 2 входят вещества, канцерогенность которых не доказана. Опираясь на количество и без того ограниченных данных, эту группу делят на подгруппы А (вероятно, канцерогенные) и В (возможно, канцерогенные).
В группу 3 включены вещества, которые либо доказано, что не канцерогенные, либо не классифицируются, то есть нет данных, основываясь на которых можно отнести вещество в какую-либо из групп.
Превысить норму сложно
По словам Лилии Котельниковой, начальника отдела испытаний департамента исследований Роскачества, специалисты организации в своих исследованиях часто проверяют продукты на содержание аспартама. Так, за 2022 год Роскачество не обнаружило превышений допустимого количества подсластителя в Коле, не было его вовсе ни в квасе, ни в сгущенном молоке, ни даже в жевательном мармеладе, хотя он в нем был указан в составе.
Начальник отдела испытаний Роскачества
«Согласно ТР ТС 029 аспартам в России разрешен к использованию. Например, в сладких напитках допускается не более 600 мг на 1 кг продукта, в кондитерских изделиях без сахара — 1 г на 1 кг продукции, а в низкокалорийных кондитерских изделиях на основе крахмала — 2 г на 1 кг. Поскольку мало кто съедает за день 1 или 2 кг торта или выпивает около 3 литров газировки, то предписанную ВОЗ суточную норму потребления аспартама превысить сложно — в итоге она получается около 40-50 мг на 1 кг массы тела», — заключила специалист.