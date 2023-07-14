Так опасен или нет? В Роскачестве оценили риск онкологии из-за подсластителя аспартам

«В 2019 году проводились исследования, подтвердившие полную безопасность всех подсластителей с точки зрения их канцерогенности. Это касалось и аспартама, и сукралозы, и сахарина, и многих других. Однако по части аспартама было принято решение изучить его более детально. И тогда появилось одно французское исследование, которое показало, что аспартам, вероятно, все-таки может быть канцерогеном. Однако к исследованию есть вопросы — например, по части выборки. Исследователи наблюдали за 108 тысячами человек, которые по личным мотивам выбирали диетические продукты, в том числе с аспартамом. Очень часто среди них оказываются люди с избыточным весом и ожирением, что само по себе фактор риска различных заболеваний, в том числе онкологических.