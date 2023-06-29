Этот популярный подсластитель ВОЗ планирует признать возможным канцерогеном

Этот подсластитель очень сладкий — 1 таблетка может заменить 3-4 чайные ложки сахара. А еще аспартам нельзя нагревать или добавлять в горячие напитки и блюда — он термически нестойкий. Вещество любят производители за его дешевизну — 1 килограмм может стоить около 1600 рублей. При его производстве не нужно затрачивать столько ресурсов и усилий, как при выращивании тростника и сахарной свеклы. А еще у него нет специфических привкусов, как у других подсластителей.