Этот популярный подсластитель ВОЗ планирует признать возможным канцерогеном

Сахар в последние годы принято демонизировать. Причем зачастую адепты идеи полного отказа от сахара говорят, что его гораздо лучше заменить безопасными и низкокалорийными подсластителями.
Спору нет, сахар в слишком больших количествах может быть вреден для вашего здоровья. Но многие подсластители куда опасней, чем это кажется на первый взгляд.
Например, появились данные, что один из первых, самых дешевых и распространенных подсластителей аспартам может быть канцерогеном.
Международное агентство по изучению рака (IARC), которое входит в состав Всемирной организации здравоохранение, планирует уже в июле включить это вещество в список «предположительно канцерогенных для человека». Об этом пишет агентство
Это не значит, что аспартам теперь будет официально запрещен. Решение агентства должно просто указать на потенциальную опасность. Такой вердикт обоснован множеством исследований. Теперь специалисты объединенного комитета ВОЗ и ФАО по пищевым добавкам должны определить безопасную дозу подсластителя.
Аспартам был изобретен еще в 1956 году, и за эти годы ученые успели как следует его исследовать. Этот подсластитель одобрен управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) как «безопасный для человека при соблюдении норм использования». Его очень часто кладут в сладкие газированные напитки. Причем сейчас безопасный порог потребления достаточно высок — 50 мг в день на килограмм массы тела. В среднем такое количество вещества есть в 4-12 литрах лимонада.
Этот подсластитель очень сладкий — 1 таблетка может заменить 3-4 чайные ложки сахара. А еще аспартам нельзя нагревать или добавлять в горячие напитки и блюда — он термически нестойкий. Вещество любят производители за его дешевизну — 1 килограмм может стоить около 1600 рублей. При его производстве не нужно затрачивать столько ресурсов и усилий, как при выращивании тростника и сахарной свеклы. А еще у него нет специфических привкусов, как у других подсластителей.
Однако ученые и ранее предупреждали о возможном вреде этой пищевой добавки. Исследователи из британского университета Сассекса пришли к выводу, что аспартам может вызвать рак печени, легких, а также повреждение мозга.
О свойствах других подсластителей можно прочитать ЗДЕСЬ.