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Что пить в жару, кроме воды: 5 советов от эндокринолога Павловой

По словам специалиста, напитки, в которых есть дополнительные ингредиенты, вытягивают воду из клеток. Однако свои полезные свойства у них все-таки есть.

22 июня 2023
женщина напиток тромб риск
Источник:
IStockphoto

В жаркую погоду нет ничего приятнее освежающих напитков. Вы наверняка слышали, что летом человеку стоит пить чуть больше воды, чем обычно. А что насчет других вариантов? В своем телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что еще можно пить в зной, чтобы утолить жажду.

Медицина

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук

По словам специалиста, по количеству употребления на первом месте всегда должна быть обычная чистая вода. Для вкуса в нее можно добавить сок лимона.

Однако если вы хотите разнообразия, можно также пить травяные чаи. Сахар и мед Зухра Павлова добавлять в такие напитки не советует, лучше тот же лимон или имбирь по вкусу.

Еще в жару можно пить отвар шиповника. Приготовить его легко — просто оставьте ягоды, залитые кипятком, на ночь в термосе. Однако добавлять сахар не стоит и в этот напиток.

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Кроме того, можно попробовать залить кипятком сезонные ягоды или фрукты. Можно положить совсем немного плодов — буквально для запаха. Однако стоит помнить, что наиболее полезны они все-таки в натуральном, свежем виде.

Еще для летних дней можно приготовить домашний морс. Достаточно проварить ягоды не больше 5 минут и потом растолочь их хорошенько толкушкой. Подсластителей добавлять не нужно.

Также в жару можно пить компот из сухофруктов. Этот напиток достаточно калориен, но полезных витаминов в нем тоже хватает. Поэтому его можно смело пить через 20-30 минут после обеда.

Все эти напитки Павлова рекомендует употреблять раз в день не больше стакана, не забывая при этом и про обычную воду.

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Любая жидкость с дополнительными ингредиентами в составе вытягивает воду из клеток, поэтому полностью заменить такими напитками воду нельзя.

Если говорить о самых вредных вариантах для утоления жажды, то это:

  • газированные лимонады;

  • молочные коктейли;

  • пакетированные морсы и нектары.

Все эти напитки содержат большое количество сахара и лишних для нашего организма добавок.

Кстати

Один из самых популярных летних напитков — квас. Но сильно ли он полезнее той же кока-колы? Кому нельзя пить ни то ни другое? И какой напиток может помешать вам похудеть? Ответы на все эти вопросы можно найти ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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