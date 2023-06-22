Что пить в жару, кроме воды: 5 советов от эндокринолога Павловой

В жаркую погоду нет ничего приятнее освежающих напитков. Вы наверняка слышали, что летом человеку стоит пить чуть больше воды, чем обычно. А что насчет других вариантов? В своем
По словам специалиста, по количеству употребления на первом месте всегда должна быть обычная чистая вода. Для вкуса в нее можно добавить сок лимона.
Однако если вы хотите разнообразия, можно также пить травяные чаи. Сахар и мед Зухра Павлова добавлять в такие напитки не советует, лучше тот же лимон или имбирь по вкусу.
Еще в жару можно пить отвар шиповника. Приготовить его легко — просто оставьте ягоды, залитые кипятком, на ночь в термосе. Однако добавлять сахар не стоит и в этот напиток.
Кроме того, можно попробовать залить кипятком сезонные ягоды или фрукты. Можно положить совсем немного плодов — буквально для запаха. Однако стоит помнить, что наиболее полезны они все-таки в натуральном, свежем виде.
Еще для летних дней можно приготовить домашний морс. Достаточно проварить ягоды не больше 5 минут и потом растолочь их хорошенько толкушкой. Подсластителей добавлять не нужно.
Также в жару можно пить компот из сухофруктов. Этот напиток достаточно калориен, но полезных витаминов в нем тоже хватает. Поэтому его можно смело пить через 20-30 минут после обеда.
Все эти напитки Павлова рекомендует употреблять раз в день не больше стакана, не забывая при этом и про обычную воду.
Любая жидкость с дополнительными ингредиентами в составе вытягивает воду из клеток, поэтому полностью заменить такими напитками воду нельзя.
Если говорить о самых вредных вариантах для утоления жажды, то это:
газированные лимонады;
молочные коктейли;
пакетированные морсы и нектары.
Все эти напитки содержат большое количество сахара и лишних для нашего организма добавок.
Кстати
Один из самых популярных летних напитков — квас. Но сильно ли он полезнее той же кока-колы? Кому нельзя пить ни то ни другое? И какой напиток может помешать вам похудеть? Ответы на все эти вопросы можно найти ЗДЕСЬ.