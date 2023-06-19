Врачи уверяют, что самый лучший напиток для утоления жажды — чистая вода или вода с добавлением фруктов или зелени. Но что делать, если хочется выпить чего-то с более насыщенным вкусом, например кваса или колы?
Врач-диетолог устроил настоящее состязание-матч между этими популярными напитками. Очки они получали по шести основным критериям. Итоговый счет получился неравным. Кто же победил? Разбираемся вместе с экспертом
Диетолог-эндокринолог, член Международной и Европейской ассоциаций эндокринологов
1. Каков риск набрать лишний вес?
«В 100 граммах колы — 40–45 ккал, в квасе — 30 ккал, однако мы этих калорий не замечаем, в отличие от еды такого же «веса» — маленького куска курицы, например, — рассказывает диетолог Вадим Крылов. — При этом жажду этими напитками утолить гораздо труднее, чем обычной водой. В итоге мы пьем бутылку кваса или колы, потом вторую, набираем калории, а насыщения не получаем. Как результат — захотим и есть, и пить.
Счет в этом раунде — 0:0.
2. Насколько вредны кола и квас?
Что касается кваса, его главная проблема — избыток сахара. Увлечение этим напитком может привести к ожирению и, как следствие, проблемам с сердцем, сосудами.
«Консерванты же в квасе, как правило, натуральные: лимонная кислота, молочная кислота, — объясняет врач. — А вот солод, который тоже есть в составе, повышает уровень женских половых гормонов. Для женщины это не настолько страшно, но у мужчин может снижать потенцию».
Если вы считаете, что кола-лайт — это альтернатива квасу, который всегда содержит сахар, то сильно ошибаетесь.
«В коле без сахара есть сахарозаменитель аспартам, — объясняет врач-диетолог. — Эта „химия“ содержит фенилаланин, истощающий в организме запасы гормона счастья — серотонина».
Очень опасно, если такая кола еще и постоит на солнце. При нагреве фенилаланин увеличивает риск развития онкологии — рака желудка и толстой кишки.
«Не факт, что на складах кола хранится в холодильнике, плюс везут ее не в холоде, — предупреждает доктор. — Также в коле есть ортофосфорная кислота, которая нарушает обмен кальция и фосфора. Как результат, у любителей колы, особенно у детей, могут быть проблемы с зубами. А для взрослых кола опасна снижением потенции. Это доказали исследования».
Так что побеждает квас — 1:0.
3. Есть ли польза от колы и кваса?
По мнению диетолога, кола сразу проигрывает. Единственная ее польза — напиток повышает сахар в крови, если это кому-то необходимо. Например, пациенту с диабетом, не рассчитавшим дозу инсулина. Но альтернативой коле может быть и сладкий сок.
«В коле нет ничего полезного, а вот в квасе есть витамины группы В — из-за дрожжей, улучшающих нервную проводимость. Правда, пить квас для этого необязательно, лучше есть крупы, хлеб и мясо», — говорит доктор.
Снова побеждает квас — 1:0.
4. Кому колу и квас пить нельзя?
И квас, и кола вредны для пациентов с диабетом второго типа, поскольку быстро повышают уровень сахара в крови. Также напитки противопоказаны людям с гастритом, язвой и другими проблемами ЖКТ.
Так что по этому показателю победителей быть не может — счет 0:0.
5. Есть ли алкоголь в напитке?
В квасе содержится алкоголь. Пить этот напиток не стоит, если вы садитесь за руль. Диетолог отмечает, что всегда есть риски «надуть» промилле. Хотя у разных людей алкоголь может усваиваться по-разному.
«В коле градусов нет, но есть кофеин, который повышает тонус. По крайней мере, так говорят производители. Но большое количество кофеина тоже плохо, лучше выпить две-три чашки кофе в день, чем бутылку колы, где будет еще больше этого кофеина», — объяснил Вадим Крылов.
Квас проигрывает коле 0:1.
6. Сколько выпить, чтобы это было безвредно?
Бутылка кваса 0,5 л в течение дня не принесет вреда здоровью, считает диетолог. Но при одном условии: если вы не сидите весь день в офисе или перед телевизором.
«Обязательно надо компенсировать выпитый напиток физической нагрузкой или прогулкой на полчаса-час, — говорит врач. — А вот колу вообще лучше не пить, как и другие химические напитки».
Счет 1:0 в пользу кваса.
Квас VS кола
Итог состязаний — 3:1 в пользу кваса.
«Квас лучше, чем кола, — резюмирует врач-диетолог, — Но вода, чай и кофе лучше, чем квас».