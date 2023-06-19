«В 100 граммах колы — 40–45 ккал, в квасе — 30 ккал, однако мы этих калорий не замечаем, в отличие от еды такого же «веса» — маленького куска курицы, например, — рассказывает диетолог Вадим Крылов. — При этом жажду этими напитками утолить гораздо труднее, чем обычной водой . В итоге мы пьем бутылку кваса или колы, потом вторую, набираем калории, а насыщения не получаем. Как результат — захотим и есть, и пить.