Чем ни в коем случае нельзя перекусывать, если хотите похудеть

«В качестве снеков я не рекомендую использовать продукты, в составе которых много сахара, — например, торт или конфеты, — говорит Алла Макарова. — У них очень высокий гликемический индекс, а это значит, что они способствуют резкому повышению сахара в крови. В течение 20 минут после такого перекуса мы чувствует подъем сил, но потом наступает резкий спад, и нужна новая порция сладкого, чтобы чувствовать себя хорошо. Кроме того, в качестве перекуса не подходят такие калорийные блюда, как бургер или шаурма, даже если они приготовлены по правилам здорового питания. Это все-таки уже основной прием пищи, а не перекус».