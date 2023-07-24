5 признаков жировой болезни печени, которые могут появиться во рту

Неалкогольная жировая болезнь печени — заболевание, которое объединяет все характерные изменения в органе, связанные с накоплением жира в клетках (стеатоз), развитием в них воспаления (стеатогепатит), а также фиброза с переходом в цирроз и рак печени у людей, не злоупотребляющих алкоголем. Врачи называют эту болезнь «невидимой» — людей может долго ничего не беспокоить, поэтому они могут оставаться в неведении вплоть до поздних стадий НЖБП.
Но все же есть признаки в полости рта, которые должны насторожить и подсказать, что неплохо бы проверить состояние печени. О них изданию Express
«Жировая болезнь печени может вызывать симптомы во рту, потому что жировые отложения в печени снижают ее способность вырабатывать факторы свертывания крови, что приводит к опуханию и кровоточивости десен», — говорит доктор Анвар.
Однако кровоточивые десны — не единственный признак в полости рта, который может вызывать тревогу. По словам пародонтолога, симптомы, которые могут указывать на повреждение печени, включают:
обесцвеченные или бледные губы и десны. Повреждение печени может привести к анемии, вызывающей бледность губ и десен;
покрасневший язык. Токсины, которые печень не может переработать, попадают в кровь и могут изменить внешний вид и влажность языка;
неприятный запах изо рта. Это происходит потому, что печень не может должным образом обезвредить химические вещества в организме;
сухость во рту. Снижение выработки слюны может произойти, когда заболевание печени ухудшает пищеварение.
Если вы заметили у себя подобные симптомы, стоит обратиться к врачу, который назначит дополнительные анализы для оценки функции печени.
«Крайне важно выявить заболевание печени и начать лечение на ранней стадии. Поэтому проверка на наличие признаков в полости рта и своевременное обращение к врачу могут улучшить результаты лечения», — заключил Суламан Анвар.
К слову
В списке основных факторов риска НЖБП врачи называют
высокий индекс массы тела — выше 27,
ожирение,
сахарный диабет,
гиперхолестеринемию (повышенный уровень холестерина в крови).
Как рассказывали специалисты, в возрасте от 30 до 50 лет жировой болезнью печени чаще страдают мужчины, после 50-ти — женщины. Встречается болезнь и у детей — у мальчиков чаще, чем у девочек. Не всегда спасает от болезни даже нормальный вес — заболеть можно при генетическом дефиците ферментов или при резком похудении, когда триггером болезни может стать изменение обменных процессов.
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