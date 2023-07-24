5 признаков жировой болезни печени, которые могут появиться во рту

Как рассказывали специалисты, в возрасте от 30 до 50 лет жировой болезнью печени чаще страдают мужчины, после 50-ти — женщины. Встречается болезнь и у детей — у мальчиков чаще, чем у девочек. Не всегда спасает от болезни даже нормальный вес — заболеть можно при генетическом дефиците ферментов или при резком похудении, когда триггером болезни может стать изменение обменных процессов.