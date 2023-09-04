Копеечный сок из этого овоща можно пить круглый год, чтобы укрепить сосуды и почки

Съесть сам картофель в сыром виде у вас вряд ли получится, поэтому можно приготовить картофельный сок. Сделать это можно даже без специальной техники. Для этого нужно промыть картофель как следует и вместе с кожурой натереть его на мелкой терке. После этого нужно отжать продукт через марлю. Сок быстро окисляется, поэтому готовить его лучше на один раз и выпивать сразу же.