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Копеечный сок из этого овоща можно пить круглый год, чтобы укрепить сосуды и почки

Этот напиток поможет оздоровиться. Узнайте, какие в нем есть полезные вещества и как правильно его приготовить в домашних условиях без соковыжималки.

4 сентября 2023
Копеечный сок из этого овоща можно пить круглый год, чтобы укрепить сосуды и почки
Источник:
iStockphoto

Кто не любит жареную картошечеку или ароматное пюре? Эти блюда очень вкусны, но улучшить здоровье, увы, вряд ли помогут.

Зато много пользы вам может принести картофельный сок. Диетолог Вера Денежка рассказала, чем хорош этот необычный напиток и как правильно его приготовить.

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Как отмечает специалист, приготовленная на большом количестве масла картошка может перегрузить печень и поджелудочную железу, особенно в сочетании с жирным мясом. Однако сырой картофель — другое дело.

В нем есть кальциферол, филлохинон, витамины группы В и аскорбиновая кислота. Кроме того, этот продукт богат глюкозой, пищевыми волокнами, аминокислотой и другими полезными веществами. Такая комбинация ускоряет обмен веществ, улучшает работу мозга и состояние пищеварительной системы, почек, сердца и сосудов.

Однако на этом полезные свойства продукта не заканчиваются. Сырой картофель помогает понизить давление, избавиться от головной боли. Он отлично справляется с отечностью. Но только в составе комплексной терапии, поэтому не стоит отказываться от рекомендованных врачом препаратов и полностью переходить на лечение народными средствами.

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Съесть сам картофель в сыром виде у вас вряд ли получится, поэтому можно приготовить картофельный сок. Сделать это можно даже без специальной техники. Для этого нужно промыть картофель как следует и вместе с кожурой натереть его на мелкой терке. После этого нужно отжать продукт через марлю. Сок быстро окисляется, поэтому готовить его лучше на один раз и выпивать сразу же.

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Кстати

По мнению диетолога Алексея Кабанова, сам по себе картофель в любом виде вреда для здоровья не принесет. Главное — помнить о чувстве меры. Если вы пытаетесь сбросить лишний вес, для вас важно следить за общей калорийностью своего рациона за день.

О том, сколько картошки в день можно съедать без вреда для здоровья, а также о том, как готовить его, чтобы получить максимум пользы, можно узнать ЗДЕСЬ.

Образ жизни современных людей зачастую не лучшим образом влияет на состояние сосудов: сказываются малоподвижный образ жизни, нарушенный режим сна и несбалансированный рацион. Впрочем, правильное меню, напротив, поможет укрепить сердечно-сосудистую систему. О том, какие продукты поспособствуют вам в этом, можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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