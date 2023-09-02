Диетолог Кабанов объяснил, как приготовить картофель, чтобы он принес максимум пользы

Картофель — один из наиболее доступных и любимых продуктов в нашей стране. Однако принято считать, что он едва ли совместим со здоровым питанием. Но на самом деле все зависит от того, как приготовить корнеплод и с чем его съесть. Об этом «Доктору Питеру» рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.