Диетолог Кабанов объяснил, как приготовить картофель, чтобы он принес максимум пользы

Картофель — один из наиболее доступных и любимых продуктов в нашей стране. Однако принято считать, что он едва ли совместим со здоровым питанием. Но на самом деле все зависит от того, как приготовить корнеплод и с чем его съесть. Об этом «Доктору Питеру» рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.
Заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог-консультант
Существуют мнение диетологов, что картофель может быть вредным для здоровья. Конечно, важно понимать, что любой продукт, даже самый полезный, будет иметь негативный эффект для организма при его чрезмерном употреблении. Поэтому важно соблюдать меру. 100-200 граммов картофеля в день не принесут вам вреда.
Обращайте внимание на общую калорийность пищи за день, тогда вы будете понимать, сколько и чего вы можете себе позволить. Кроме того, все еще зависит от того, снижаете вы суточную калорийность для похудения или придерживаетесь рациона, который способствует сохранению веса.
Картофель — это растительный продукт, в нем много калия, который помогает нормальной работе сердечно-сосудистой системы. А еще в этом овоще есть щелочь, поддерживающая кислотно-щелочной баланс. Молодая картошка насыщена витаминами группы B и витамином C, которые помогают укрепить иммунитет и успокоить нервную систему.
Какой вариант приготовления картошки самый полезный? Лучше всего сварить картошку, добавив зелень и растительное масло. Вообще, блюда из картофеля нередко бывают не слишком полезными из-за других ингредиентов. К примеру, при добавлении сливочного масла мы получаем серьезный вред от насыщенных жиров, которых много в животных продуктах. Переизбыток подобной пищи в нашем рационе приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и ожирению.
Поэтому рекомендуется использовать растительное масло, богатое ненасыщенными жирными кислотами.
А что насчет жареной картошечки? Если мы говорим о более полезном варианте блюда, то лучше немного поджарить и потушить с добавлением растительного масла, в идеале рафинированного. А если решили добавить масло в уже готовую картошку, то тут можно использовать нерафинированное растительное — оливковое или подсолнечное.