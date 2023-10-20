Не чаще раза в год, но есть исключения: как поменять своего медстраховщика в ОМС

Напомним, именно страховая медицинская организация (СМО) выдает полисы ОМС. Если вы забыли, какая компания застраховала вас в системе ОМС, можете посмотреть это в своем полисе. Но выдача полисов — не единственная функция медстраховщиков. Они занимаются в том числе:
защитой прав своих застрахованных;
консультируют пациентов по разным вопросам в сфере ОМС;
контролируют качество оказанной медпомощи;
помогают при возникновении трудностей с получением бесплатной медпомощи.
«Если ваши права в сфере ОМС не были защищены в полной мере, у вас возникли сомнения в компетентности представителей вашей страховой медицинской организации и вы не удовлетворены качеством ее работы, то в соответствии с законодательством вы имеете право заменить компанию, в которой застрахованы», — напомнил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
Однако для смены медстраховщика действуют ограничения: сделать это можно не чаще одного раза в год, причем подать заявление надо не позднее 1 ноября текущего года. Если не успели, придется подождать до 1 января уже следующего года. Но есть и исключения.
По словам экспертов ОМС, сменить свою СМО больше раза в год можно в двух случаях:
при смене региона проживания;
при прекращении действия договора из-за ликвидации СМО.
Как поменять своего медстраховщика: инструкция
Шаг 1. Выясните перечень СМО, работающих в интересующем вас регионе
Реестр компаний можно увидеть на официальном сайте территориального фонда ОМС. Здесь приводятся название организации, ее фактический и юридический адрес, ФИО руководителя, контактные данные, дата выдачи лицензии.
«При выборе СМО важно изучить отзывы застрахованных в этой СМО, которые размещаются в Интернете, обратить внимание на ее сайт и его обновления, на возможности оперативной связи с СМО», — рекомендует советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.
Шаг 2. Подайте заявление о смене СМО
Заявление можно подать, обратившись в выбранную страховую медицинскую организацию — лично или через своего представителя. Детей до 18 лет ждут в страховой компании в сопровождении своего представителя по закону. При себе надо иметь оригиналы:
паспорта или свидетельства о рождении (для детей младше 14 лет);
СНИЛСа — страхового свидетельства.
Можно также оформить заявление о смене СМО в любом отделении МФЦ (если пункт выдачи полиса расположен далеко от места жительства) или на портале «Госуслуги» — через подраздел «Управление страховым полисом» раздела «Здоровье».
«Конечно, замена СМО через сайт „Госуслуги“ или другие информационные ресурсы — привлекательная и простая процедура. Но система может потребовать для подписания документов усиленную неквалифицированную электронную подпись у застрахованного лица, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Многие наши застрахованные просто не обращают на это внимание, и все совершенные ими действия в программе просто не имеют дальнейшего юридического подтверждения. К сожалению, с такими случаями СМО сталкиваются очень часто», — отмечает Михаил Пушков.
По словам страховщиков, независимо от способа подачи заявления о смене СМО человеку должны выдать выписку о полисе, чтобы он мог в этот период получать бесплатную медпомощь.
Кстати
Как попасть на лечение в конкретную клинику бесплатно. Разъяснения страховщиков читайте ЗДЕСЬ.
А что делать, если полис ОМС вам выдали в другом регионе, смотрите ЗДЕСЬ.
Что делать, если нет «номерков» к врачу или на обследование по ОМС, инструкцию страховщиков смотрите ЗДЕСЬ.