Не чаще раза в год, но есть исключения: как поменять своего медстраховщика в ОМС

«Конечно, замена СМО через сайт „Госуслуги“ или другие информационные ресурсы — привлекательная и простая процедура. Но система может потребовать для подписания документов усиленную неквалифицированную электронную подпись у застрахованного лица, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Многие наши застрахованные просто не обращают на это внимание, и все совершенные ими действия в программе просто не имеют дальнейшего юридического подтверждения . К сожалению, с такими случаями СМО сталкиваются очень часто», — отмечает Михаил Пушков.