Страховщики объяснили, какая медпомощь будет платной для россиян по новым правилам

«В таких случаях предложение от медицинской организации пройти обследование на платной основе совершенно обоснованно. Но если в той же самой ситуации, в условиях стационара, возникли медицинские показания для проведения УЗИ органов брюшной полости (наблюдаются клинические проявления острого панкреатита), комплекс диагностических исследований для определения показаний для назначения терапии, дальнейшей тактики ведения пациента, а возможно, и его перевода в профильное отделение медицинской организации должен быть выполнен бесплатно , так как имеет соответствующие медицинские показания», — отмечает Михаил Пушков.