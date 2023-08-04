Страховщики объяснили, какая медпомощь будет платной для россиян по новым правилам

Как заверили эксперты системы ОМС, новые правила предоставления медицинскими организациями платных медуслуг не приведут к сокращению бесплатной помощи россиянам. Подробные описания видов, условий и порядка оказания такой помощи прописаны в Программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, которую каждый год утверждает правительство.
Советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС»
«Принципиально важный момент: Правила не меняют нормативное регулирование бесплатной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий, действующей на территории РФ. Это означает, что медицинская помощь для россиян, как и прежде, бесплатная в системе ОМС», — подчеркнул Михаил Пушков, советник генерального директора страховой компании «Капитал МС».
Новые Правила направлены исключительно на упорядочение предоставления платных медуслуг: они определяют, в каких случаях клиника вправе предложить пациенту оплатить свои услуги.
Как подчеркнул Михаил Пушков, согласно пункту 7 раздела II этих правил, платная медпомощь в системе ОМС должна оказываться только в случае, если клиника выполнила все требования Программы госгарантий и территориальных программ госгарантий.
«Это очень важное требование, устанавливающее приоритеты в деятельности медицинских организаций, которые работают на территории субъекта РФ по программе госгарантий», — отмечает эксперт «Капитал МС».
Специалисты на примерах объяснили, когда придется платить из своего кармана, а какая медпомощь по-прежнему остается бесплатной по полису ОМС.
Неотложная помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических, если жизни ничто не угрожает
Как заверяют страховщики, в постановлении нет никаких оснований для самостоятельной оплаты пациентом такой неотложной помощи. Согласно программе госгарантий, она оказывается бесплатно и предусматривает помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.
Анестезиолог-реаниматолог, доктор медицинских наук, профессор, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре
«Она входит в базовую программу ОМС. Пациенты, как и прежде, имеют полное право обратиться за неотложной медицинской помощью — например, в случае обострения хронического заболевания (при повышенной температуре тела, колебаниях артериального давления, при которых может появляться головная боль или головокружение), при острой зубной боли, ушибах», — разъясняет Алексей Старченко, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре.
Госпитализация и обследования, если они не назначены врачом
Да, в этом случае пациенту придется платить. При этом новые Правила лишь фиксируют существующие ранее нормы.
«Например, сдать анализы, пройти инструментальные, диагностические обследования, получить медицинскую помощь узкого специалиста в поликлинике пациент может по направлению врача. Если такого направления нет, все виды диагностических и лечебных процедур, осуществленных исключительно по личной инициативе при отсутствии медицинских показаний, оплачиваются из личных средств пациента», — подчеркивает Михаил Пушков.
Бывает также, что пациенты хотят пройти дополнительные обследования, которые не связаны с основным поводом к госпитализации. Например, находясь в травматологическом отделении, человек захочет сделать УЗИ органов брюшной полости — у него ранее выявляли хронический панкреатит, но на данный момент он вне обострения.
«В таких случаях предложение от медицинской организации пройти обследование на платной основе совершенно обоснованно. Но если в той же самой ситуации, в условиях стационара, возникли медицинские показания для проведения УЗИ органов брюшной полости (наблюдаются клинические проявления острого панкреатита), комплекс диагностических исследований для определения показаний для назначения терапии, дальнейшей тактики ведения пациента, а возможно, и его перевода в профильное отделение медицинской организации должен быть выполнен бесплатно, так как имеет соответствующие медицинские показания», — отмечает Михаил Пушков.
Назначение лекарств, не входящих в перечень жизненно важных (ЖНВЛП) или которые стационар не закупает за счет бюджета
Новые Правила определяют случаи, когда за такое назначение придется платить. Лекарства, назначенные лечащим врачом в период нахождения в больнице, бесплатны для пациента. В документах, регламентирующих оказание медпомощи, есть рекомендованный перечень таких средств для лечения того или иного заболевания. При выборе и смене препарата также важную роль играют медицинские показания.
«Это необходимость замены определенного лекарственного препарата, вызванная его непереносимостью, например аллергией или побочными реакциями. Замена проводится вынужденно, по медицинским показаниям. Решение о включении в комплексную терапию и закупку лекарственных препаратов для стационарного лечения, которые должны применяться в соответствии с требованиями Порядков и стандартов оказания медицинской помощи при таких заболеваниях и не входят в перечень ЖНВЛП, принимает врачебно-консультативная комиссия медицинской организации. Новые лекарства предоставляются бесплатно», — отмечает Алексей Старченко.
В Правилах указаны случаи, когда пациенту могут предложить приобрести лекарство за свой счет. По словам Михаила Пушкова, это возможно, если препарат не входит в перечень ЖНВЛП, особенно если человек настаивает на тех или иных торговых марках.
«Подчеркиваю, именно на торговых марках. В таком случае медицинская организация может предложить их на платной основе», — комментирует Михаил Пушков.
Такие же нормы действуют в отношении назначения медицинских изделий и лечебного питания.
Индивидуальное медицинское наблюдение без показаний
По словам страховщиков, это платная услуга. Например, если, находясь в стационаре, пациент по своему желанию хочет установить индивидуальный пост медицинского наблюдения. Это входит в возможности платной медицины, которая обеспечивает больший комфорт для пациентов по аналогии с одноместными палатами.
В то же время важно знать, что при наличии медицинских показаний услуга индивидуального поста медицинского наблюдения должна уже предоставляться бесплатно.
Сохранение анонимности при получении медпомощи
Как объясняют страховщики, в этом случае медицинская помощь для пациента будет платной.
«Пациент, полностью отдавая себе отчет в своих действиях, исключает возможность оплаты оказанной ему медицинской помощи по установленным правилам, действующим в системе ОМС», — резюмируют специалисты.
Что делать, если права нарушаются
Как напомнил Михаил Пушков, каждый застрахованный должен просто знать номер телефона своей страховой компании, в которой он получал полис ОМС.
«Консультации специалистов страховых медицинских организаций, работающих в системе ОМС, всегда бесплатные и компетентные, — подчеркнул советник генерального директора «Капитал-МС».