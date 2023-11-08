Поможет победить рак: медицинский химик рассказала о новых методах лечения онкологии

Онкологические заболевания — одна из самых серьезных проблем здравоохранения во всем мире. По
Рак поражает практически все системы человеческого организма. Клетки начинают беспорядочно делиться, превращаясь в опухоль, и проникают в ткани. Но с развитием способов диагностики и создания лекарств продолжительность жизни заболевших увеличивается. И чем раньше человеку помогают выявить онкозаболевание и направляют его на лечение, тем лучше у него прогнозы и выше шансы на жизнь.
Медицинский химик, специалист, работающий над разработкой и внедрением лекарства, влияющего на микроокружение опухоли, рассказывает о современных и новых методах лечения онкологии.
Медицинский химик, специалист в области разработки лекарств, кандидат наук по химии в области медицинской химии
Распространение заболевания
«Статистика заболеваемости раком отличается в разных странах, возрастных группах и локализации болезни, — рассказала „Доктору Питеру“ медицинский химик, кандидат химических наук, обладатель диплома III степени конкурса молодых ученых 2023 года, победитель этапа Science Slam Ольга Миколайчук. — Например, в центральных регионах России с каждым годом чаще выявляют опухолевые новообразования в легких (для мужчин) и груди (для женщин). Расширился и возрастной диапазон у пациентов с новообразованиями, рак перестает быть „болезнью стариков“. На увеличение выявления онкологических заболеваний влияют смена образа жизни, экологическая обстановка, а также улучшение методов диагностики и регистрации болезни».
Современные методы лечения онкологии
С каждым годом появляются все новые разработки в области лечения онкозаболеваний, что позволяет намного эффективнее бороться с недугом. Сейчас используются несколько методов.
Хирургический. Опухоль удаляется путем хирургического вмешательства. Применяется в случаях, когда опухоль локализована в определенной части тела. Этот метод может использоваться как самостоятельный, так и в комбинации с другими и считается консервативным, но эффективным.
Лучевая терапия. Новообразование облучается высокоэнергетическими волнами. Так уничтожаются больные клетки.
Химиотерапия. Пациенту назначают противоопухолевые препараты, которые уничтожают или задерживают рост и развитие раковых клеток. Этот метод используется как компонент комбинированного лечения наряду с хирургией и лучевой терапией.
Иммунотерапия. Онкологи с помощью препаратов активируют иммунитет для борьбы с раком. Специальные вакцины дают возможность усилить иммунный ответ.
Гормональная терапия. Для лечения некоторых видов злокачественных новообразований, например рака предстательной или молочный железы, используются гормональные препараты. В некоторых случаях они могут эффективно блокировать выделение определенных гормонов, что позволяет замедлить рост новообразования.
Таргетная терапия (от слова target — мишень). Достаточно молодой метод лечения злокачественных опухолей. К этой области можно отнести иммобилизованные на наноносителях цитостатики. В качестве наноносителей могут выступать частицы золота, белки, липосомы, дендримеры и даже вирусы.
«Уже синтезировано очень много цитотоксичных соединений, которые успешно применяются для борьбы с опухолевыми заболеваниями (химиотерапевтический метод), но у такого лечения имеется ряд осложнений и ограничений, — объясняет Ольга Миколайчук. — Наука идет вперед, и сейчас важно облегчить течение болезни и минимизировать побочные эффекты лечения, поэтому ученые ищут пути воздействовать не на опухоль, а на ее ангиогенез, влияя на микроокружение опухоли».
Лимфоциты вокруг опухоли имеют собственную специфическую среду. Для исследователей это означает, что есть шанс разработать лечение, направленное (таргетное) на эффективное и селективное уничтожение атипичных клеток, уточняет эксперт. Для таких целей могут подойти и собственные клетки иммунной системы пациента.
«Лечение антителами, которые способны целенаправленно связываться с определенными вредными веществами и микроорганизмами, может помочь избежать ряда побочных эффектов, — продолжает медицинский химик. — За пределами организма пациента создаются антитела, специфичные для определенных целевых структур. При этом они должны вызывать дальнейшие реакции иммунной системы или могут быть токсичными из-за связанных с ними веществ. Подобные процессы универсальны, поэтому их можно применять для опухолей разного типа».
Перспективы полностью победить рак
Открытия в разных областях науки позволяют продолжать эффективно бороться с онкологией. Так, активно применяются методы ранней диагностики: маммография, КТ и МРТ, а также диагностика опухолей через анализ мутации или секвенирование ДНК. Совокупности этих методов дают возможность точнее обнаружить наличие атипичных клеток и подобрать правильное лечение.
«Не стоит на месте и хирургия, — отмечает Ольга Миколайчук. — Активно используются малоинвазивные методы. Лапароскопия позволяет повредить меньше тканей, что ведет к более быстрому восстановлению и позволяет снизить риски осложнений. Совершенствуется и лучевая терапия, которая может точечно воздействовать на злокачественное новообразование, снижая уровень повреждения здоровых тканей».
Успешно позволяют бороться с лейкозом, раком груди и желудка и открытия в области иммунотерапии.
«Антитела используются при многочисленных опухолевых заболеваниях, — рассказывает медицинский химик. — Но, как правило, такое лечение требует определенных условий. Например, опухоль должна иметь те структуры, против которых направлены антитела, что пока несколько ограничивает область применения иммунотерапии».
Современные методы помогли значительно улучшить результаты лечения онкологических заболеваний, повысить выживаемость пациентов, а кого-то вывести в стабильную ремиссию, признает эксперт.
«Но борьба с онкологией все еще остается сложной задачей. Прогресса в этой области можно достичь, постоянно совершенствуя методы и технологии диагностики и лечения, а также популяризации прохождения ежегодных обследований. Ведь любое заболевание всегда легче предотвратить, чем лечить», — резюмирует Ольга Миколайчук.