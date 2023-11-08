Поможет победить рак: медицинский химик рассказала о новых методах лечения онкологии

Рак поражает практически все системы человеческого организма. Клетки начинают беспорядочно делиться, превращаясь в опухоль, и проникают в ткани. Но с развитием способов диагностики и создания лекарств продолжительность жизни заболевших увеличивается. И чем раньше человеку помогают выявить онкозаболевание и направляют его на лечение, тем лучше у него прогнозы и выше шансы на жизнь.