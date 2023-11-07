Почему опасно для здоровья наглухо закрывать шторы в квартире

Ранее «Доктор Питер» рассказывал историю заболевания 37-летней австралийки. Она растолстела и заработала слабоумие из-за плесени в доме. Женщина и подумать не могла о том, что набрала вес и стала гораздо хуже соображать из-за обычной протечки в гараже. Ей трудно было вспомнить без помощи посторонних, как самостоятельно одеваться, где именно она припарковала свой мотороллер. К счастью, женщина вовремя поняла, что стало причиной проблем со здоровьем, переехала в новое жилище и даже стала специалистом по плесени.