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Так выдаст себя манипулятор: 5 фраз, за которыми скрывается «моральный урод»

Подобным образом ведут себя мужчины-манипуляторы. По этим фразам легко можно понять, что скрывается за ними человек, с которым в будущем вам будет очень непросто.

20 октября 2023
мужчина женщина манипулятор отношения
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iStockphoto

Есть фразы и поведение, которые многие даже не подумают назвать подозрительными, сигналящими о том, что перед вами не очень хороший человек. Тем не менее, если человек ведет себя именно так, то, согласившись на эти правила игры, завязав с ними отношения, в будущем вы можете пожалеть об этом.

Как ведут себя мужчины-манипуляторы и что обычно они говорят женщинам, рассказала «Доктору Питеру» психолог Елена Горелова.

Елена Горелова
Психология

Психолог, стаж более 30 лет

Как действуют манипуляторы

«Каждым словом и действием такие мужчины прощупывают почву. А если я сейчас посмеюсь над ней? А если обесценю ее? — объясняет психолог Елена Горелова. — В итоге женщина уговаривает себя: он нормальный, но просто пошутил неудачно! Просто слово такое подобрал, не хотел же обидеть! Просто сказал не подумав! Но с каждым разом становится все хуже».

Спустя какое-то время женщина словно просыпается и понимает, что по значимости для этого человека она находится где-то между посудомойкой и напольным плинтусом.

«Свои границы надо отстаивать сразу, — рекомендует Елена Горелова. — Если вам неприятна шутка, так и скажите, сразу! Чувствуете высокомерный тон по отношению к вам, осадите человека. Цените себя, кроме вас этого никто не сделает».

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Вот фразы, которые выдают мужчину-манипулятора

  1. «Где работаешь, сколько зарабатываешь? Тысяч пятьдесят-шестьдесят? О, в принципе, для женщины неплохо, молодец!»

  2. «Ты знаешь, я так устал от этих меркантильных баб, которым нужны только деньги и подарки. Как хорошо, что ты не такая…»

  3. «Ты мне понравилась, очень хочу с тобой встретиться. Но знаешь, я пока совсем не готов к серьезным отношениям…»

  4. «Я уже предвкушаю нашу ночь. А ты потом приготовишь мне блинчики? Ты же умеешь готовить? Я люблю хозяйственных женщин».

  5. «Пока! Завтра позвоню!» Спустя две недели: «Извини, что долго не появлялся, были неотложные дела. Как ты там без меня? Встретимся сегодня?»

А вы как относитесь к таким мужчинам?

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Как распознать манипулятора

Психолог Лабковский тоже считает верным способом не попадаться на уловки человека-манипулятора — просто доверять себе и своим ощущениям.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий

«Не пытайтесь влезть в голову мужчине или женщине, а сфокусируйтесь на собственных ощущениях, советует психолог. — Вас что-то задело в общении? Хочется уйти? Чувствуете раздражение и дискомфорт? Этого достаточно. Помните простое правило: если вам кажется, то вам не кажется».

При этом не надо впадать в паранойю и подозревать то, чего на самом деле не происходит, копаться в словах и поступках, искать что-то специально в поведении человека: «Он что, заигрывал с этой девушкой, чтобы меня позлить?»

Просто не пытайтесь понравиться или угодить партнеру в ущерб своим чувствам. Если он или она склонны добиваться желаемого манипуляциями, на вас так и будут кататься, как бы вы ни старались быть хорошими. А когда вы находитесь в контакте с собой и своими чувствами, то, поверьте, никакие манипуляции вас не возьмут.

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Проверьте, сможете ли вы рассмотреть «красные флаги» в поведении человека, заподозрить, что с ним лучше не связываться? Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в людях.

Автор текста:Анна Майская
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