Так выдаст себя манипулятор: 5 фраз, за которыми скрывается «моральный урод»

Есть фразы и поведение, которые многие даже не подумают назвать подозрительными, сигналящими о том, что перед вами не очень хороший человек. Тем не менее, если человек ведет себя именно так, то, согласившись на эти правила игры, завязав с ними отношения, в будущем вы можете пожалеть об этом.
Как ведут себя мужчины-манипуляторы и что обычно они говорят женщинам, рассказала «Доктору Питеру» психолог Елена Горелова.
Как действуют манипуляторы
«Каждым словом и действием такие мужчины прощупывают почву. А если я сейчас посмеюсь над ней? А если обесценю ее? —
Спустя какое-то время женщина словно просыпается и понимает, что по значимости для этого человека она находится где-то между посудомойкой и напольным плинтусом.
«Свои границы надо отстаивать сразу, — рекомендует Елена Горелова. — Если вам неприятна шутка, так и скажите, сразу! Чувствуете высокомерный тон по отношению к вам, осадите человека. Цените себя, кроме вас этого никто не сделает».
Вот фразы, которые выдают мужчину-манипулятора
«Где работаешь, сколько зарабатываешь? Тысяч пятьдесят-шестьдесят? О, в принципе, для женщины неплохо, молодец!»
«Ты знаешь, я так устал от этих меркантильных баб, которым нужны только деньги и подарки. Как хорошо, что ты не такая…»
«Ты мне понравилась, очень хочу с тобой встретиться. Но знаешь, я пока совсем не готов к серьезным отношениям…»
«Я уже предвкушаю нашу ночь. А ты потом приготовишь мне блинчики? Ты же умеешь готовить? Я люблю хозяйственных женщин».
«Пока! Завтра позвоню!» Спустя две недели: «Извини, что долго не появлялся, были неотложные дела. Как ты там без меня? Встретимся сегодня?»
А вы как относитесь к таким мужчинам?
Как распознать манипулятора
Психолог Лабковский тоже считает верным способом не попадаться на уловки человека-манипулятора — просто доверять себе и своим ощущениям.
«Не пытайтесь влезть в голову мужчине или женщине, а сфокусируйтесь на собственных ощущениях, —
При этом не надо впадать в паранойю и подозревать то, чего на самом деле не происходит, копаться в словах и поступках, искать что-то специально в поведении человека: «Он что, заигрывал с этой девушкой, чтобы меня позлить?»
Просто не пытайтесь понравиться или угодить партнеру в ущерб своим чувствам. Если он или она склонны добиваться желаемого манипуляциями, на вас так и будут кататься, как бы вы ни старались быть хорошими. А когда вы находитесь в контакте с собой и своими чувствами, то, поверьте, никакие манипуляции вас не возьмут.
Проверьте, сможете ли вы рассмотреть «красные флаги» в поведении человека, заподозрить, что с ним лучше не связываться? Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в людях.