Так выдаст себя манипулятор: 5 фраз, за которыми скрывается «моральный урод»

Есть фразы и поведение, которые многие даже не подумают назвать подозрительными, сигналящими о том, что перед вами не очень хороший человек. Тем не менее, если человек ведет себя именно так, то, согласившись на эти правила игры, завязав с ними отношения, в будущем вы можете пожалеть об этом.