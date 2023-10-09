Не ищите вторую половинку
Как рассказала Ирина Айриянц, психотерапевт НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского, при выборе спутника жизни всегда есть риск ошибиться, никто не даст гарантий, что вы проживете вместе долго и счастливо. Но это не повод отказываться от попытки построить отношения.
Психотерапевт, психиатр НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России, кандидат медицинских наук
«Кто сказал, что все отношения обязательно должны быть навсегда? Некоторые отношения на каком-то этапе изживают себя, цель других — не создание семьи на всю жизнь, а рождение и воспитание ребенка. А некоторые отношения действительно хороши изначально и до самого конца. Просто есть люди, которые настроены на „жили долго и счастливо и умерли в один день“. Но это работает не для всех и не со всеми партнерами», — рассказала Ирина Айриянц во время прямого эфира на портале Минздрава в соцсети «ВКонтакте».
По словам психотерапевта, мечты о второй половинке, которые свойственны в основном женщинам, лучше сразу выкинуть из головы: это миф. Они будут только мешать в поиске любви и счастья.
Как понять, что это тот самый
Психотерапевт рассказала, что по-настоящему важно при выборе спутника жизни. И это не любовь и тем более не влюбленность.
«Когда меня спрашивают об этом мои пациенты, я всегда говорю так. Важно не столько, чтобы вы его или ее любили, важно, чтобы он или она вам нравились. Вот это „нравится“ останется после того, как пройдут влюбленность и первый сексуальный флер. С человеком должно быть комфортно молчать и говорить, чтобы с ним в известном смысле возможно было дружить. Не так, как с друзьями одного пола, а по-человечески — разделять его проекты, взгляды на жизнь. Способность договариваться, отсутствие раздражения, такая комплиментарность, когда вы подходите друг другу, — вот это важно. Влюбленность как раз нивелирует все это, этого не видно за большой влюбленностью. И когда все немного уляжется, это будет намного важнее», — объясняет эксперт.
По словам психотерапевта, сейчас Интернет дает хорошие возможности для поиска своего избранника. Многие действительно счастливые пары и семьи сложились при помощи именно интернет-знакомств. Они позволяют мужчинам и женщинам обсудить интересы в жизни и найти совпадения, еще даже не встречаясь друг с другом. И этим надо пользоваться.
Что делать, если требования завышены
Многим построить счастливые отношения мешают завышенные требования к потенциальному партнёру. Всё не то и все не те. По словам Ирины Айриянц, в самой формулировке уже заложено, что предъявляемые к другому человеку ожидания и требования выше нормы и, возможно, их стоит подкорректировать. Так как идеала — того, кто подходил бы под все ваши «хотелки», — найти вряд ли получится.
Чтобы не гнаться за идеалом, которого не существует в природе, психотерапевт посоветовала реализовать «более спокойную программу». Попробуйте составить список из пяти условных качеств партнера, которыми вы не можете пожертвовать ни в коем случае.
«Для кого-то это будет высокий интеллект, для кого-то — красивая внешность или хорошая гигиена, в конце концов. И определите еще какие-то 2-3 качества, вторые по важности. Тогда у вас будет программа минимум и программа максимум. Если первую выполнить нужно обязательно, вторую — необязательно. Не всегда так складывается, чтобы ваш партнер совпал по всем пунктам, так не бывает. Вы тоже не отвечаете всем его требованиям», — добавляет эксперт.
Кроме того, по мнению психотерапевта, важно всегда стараться быть доброжелательными и благосклонными к людям, уметь прощать и понимать.