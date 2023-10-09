«Когда меня спрашивают об этом мои пациенты, я всегда говорю так. Важно не столько, чтобы вы его или ее любили, важно, чтобы он или она вам нравились. Вот это „нравится“ останется после того, как пройдут влюбленность и первый сексуальный флер. С человеком должно быть комфортно молчать и говорить, чтобы с ним в известном смысле возможно было дружить. Не так, как с друзьями одного пола, а по-человечески — разделять его проекты, взгляды на жизнь. Способность договариваться, отсутствие раздражения, такая комплиментарность, когда вы подходите друг другу, — вот это важно. Влюбленность как раз нивелирует все это, этого не видно за большой влюбленностью. И когда все немного уляжется, это будет намного важнее», — объясняет эксперт.