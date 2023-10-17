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А вы хорошо разбираетесь в людях? Пройдите тест, в нем не все так однозначно

Сможете ли вы рассмотреть «красные флаги» в поведении человека, заподозрить, что с ним лучше не связываться? Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в людях.

17 октября 20231
А вы хорошо разбираетесь в людях? Пройдите тест, в нем не все так однозначно
Источник:

iStockphoto

Многие видят подвох там, где его нет, находят у потенциального партнера ужасные недостатки, которых на самом деле не существует. А другие, наоборот, не обращают внимания на «красные флаги». А потом, оглядываясь назад и вспоминая первые встречи с человеком, с которым отношения не сложились, признаются: «Да, были предупредительные сигналы, подсказки, что он точно мне не подходит».

Пройдите простой тест и оцените — как, по-вашему, то или иное поведение или привычка человека — это красный, зеленый или бежевый флаг в отношениях? Хорошо вы разбираетесь в людях и в себе?

Красный — лучше с ним не связываться;
зеленый — это хороший знак;
бежевый — не имеет принципиальной важности, зацикливаться на этом не стоит.

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Проверьте себя и свое умение разбираться в людях
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Вашему новому знакомому каждый вечер после ужина нужно съедать что-то сладкое. Но у вас нет такой же тяги. Как вам кажется, это…

  • …красный флаг. Со временем это начнет раздражать.

  • …зеленый флаг. Хорошо встречаться с кем-то, у кого не такие привычки, как у тебя.

  • …бежевый флаг. Эта привычка не влияет на важные аспекты в отношениях.

Тест составлен психологом CNBC.

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Автор текста:Анна Майская
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