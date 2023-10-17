А вы хорошо разбираетесь в людях? Пройдите тест, в нем не все так однозначно

Многие видят подвох там, где его нет, находят у потенциального партнера ужасные недостатки, которых на самом деле не существует. А другие, наоборот, не обращают внимания на «красные флаги». А потом, оглядываясь назад и вспоминая первые встречи с человеком, с которым отношения не сложились, признаются: «Да, были предупредительные сигналы, подсказки, что он точно мне не подходит».
Пройдите простой тест и оцените — как, по-вашему, то или иное поведение или привычка человека — это красный, зеленый или бежевый флаг в отношениях? Хорошо вы разбираетесь в людях и в себе?
Красный — лучше с ним не связываться;
зеленый — это хороший знак;
бежевый — не имеет принципиальной важности, зацикливаться на этом не стоит.
Вашему новому знакомому каждый вечер после ужина нужно съедать что-то сладкое. Но у вас нет такой же тяги. Как вам кажется, это…
Тест составлен психологом CNBC.