А вы хорошо разбираетесь в людях? Пройдите тест, в нем не все так однозначно

Многие видят подвох там, где его нет, находят у потенциального партнера ужасные недостатки, которых на самом деле не существует. А другие, наоборот, не обращают внимания на «красные флаги». А потом, оглядываясь назад и вспоминая первые встречи с человеком, с которым отношения не сложились, признаются: «Да, были предупредительные сигналы, подсказки, что он точно мне не подходит».