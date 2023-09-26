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Быстрый тест на Альцгеймера: найдите на картинке кота

Тренировка для мозга и тест на деменцию — два в одном. Просто посмотрите на картинку и найдите кота. Получилось быстро? А может, его там вообще нет? Результат говорит о вашем состоянии.

26 сентября 20233
котик
Источник:
unsplash

Болезнь Альцгеймера, одна из разновидностей деменции, пугает даже тех, кому не исполнилось и пятидесяти. Потеря памяти, нарушение ориентации в пространстве, неспособность выполнять даже простые бытовые задачи — перспектива столкнуться с такими проблемами пугает любого. Не хочется на старости лет становиться обузой для близких, потерять человеческий облик. Тем более что пока лекарства от болезни Альцгеймера и в целом от слабоумия не существует.

Именно поэтому врачи настаивают, что за здоровьем мозга, как и любого другого органа, стоит следить очень бдительно: тренировать его, заставлять работать, не давать «закиснуть». А еще важно вовремя поймать симптомы, если болезнь вдруг начала прогрессировать. В этом помогут и простые тесты, которые помогут разобраться в себе, дадут толчок для осознания возможных проблем. Один из них перед вами.

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Как пройти тест

Важно перед тем, как посмотреть на картинку, дать отдых глазам — закрыть их на 10 секунд, а также отключить гаджеты и не отвлекаться на других людей и источники звука.

Итак, посмотрите на картинку. Постарайтесь как можно быстрее найти на ней кота.

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Быстрый тест на Альцгеймера: найдите на картинке кота
Источник:
Pinterest

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Как быстро у вас получилось найти кота на картинке

  • 23.0%72
    Почти сразу!
  • 39.9%125
    Меньше, чем за минуту
  • 6.1%19
    Больше минуты, и то — с подсказкой
  • 31.0%97
    Нет там кота!
Автор текста:Анна Майская
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