Быстрый тест на Альцгеймера: найдите на картинке кота

Именно поэтому врачи настаивают, что за здоровьем мозга, как и любого другого органа, стоит следить очень бдительно: тренировать его, заставлять работать, не давать «закиснуть». А еще важно вовремя поймать симптомы, если болезнь вдруг начала прогрессировать. В этом помогут и простые тесты, которые помогут разобраться в себе, дадут толчок для осознания возможных проблем. Один из них перед вами.