Иногда голова может болеть на фоне голода, если уровень глюкозы в крови снижен. При стрессе организм активнее расходует ресурсы, в том числе и глюкозу для работы клеток, а мозгу она особенно нужна, чтобы нейроны были активны. Поэтому попробуйте найти уютный уголок, где можно расслабиться и выпить чашку сладкого чая или сока, съесть конфету или кусочек шоколада. Порция глюкозы поможет поддержать нервную систему.