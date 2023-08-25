Как снять головную боль при приступе мигрени без таблеток: рекомендации невролога

Эти мучительные и часто повторяющиеся приступы головной боли, которые врачи называют мигренью, описаны еще в древних трактатах. В манускриптах, датируемых 2000 лет до н.э., упоминались симптомы мигрени, но тогда ее считали кознями демонов, которых изгоняли для того, чтобы помочь больному. Сегодня люди, которые страдают от этой патологии, готовы на любые средства и ритуалы, лишь бы избавиться от изнурительных приступов. Помимо самой боли возникают рвота, проблемы со зрением, расстройства кишечника, обморочные состояния, головокружения.