Ученые Мичиганского университета разработали маску на лицо против головной боли

Головная боль может оказаться настолько сильной, что нормально работать и жить будет очень трудно. Самое противное — установить ее причины крайне тяжело, потому что боль может возникнуть по множеству самых разных причин — от стресса до рака мозга.
Особенно тяжело приходится людям с мигренью, от которой порой не спасают даже хорошие лекарства. Однако появилась надежда, что в скором времени у них появится новый эффективный способ облегчить состояние. О изобретении исследователей Мичиганского университета в своем
Как отмечает Павлова, зачастую людям с мигренью приходится терпеть головную боль не просто часами, а целыми днями и тратить на действительно работающие препараты большие деньги. Однако американские ученые приблизились к простому решению этой проблемы. Они создали специальную маску, которая направляет в ноздри человека поток сухого воздуха и охлаждает пучок нервов за носовой полостью. Именно этот пучок передает сигнал о боли тройничному нерву.
Под воздействием струи частицы воды испаряются, и человеку становится значительно лучше. Первые испытания маски показали отличные результаты: у 90% участников, использовавших изобретение, боль значительно уменьшилась за два часа. А у 42% из них симптомы мигрени полностью пропали всего через 15 минут.
Врач подчеркивает: такая маска действительно может стать хорошим средством в борьбе с мигренью. Многим помогает даже просто холодное полотенце на лоб, а в случае с маской воздействие идет непосредственно на центр боли.
Как понять, что у вас именно мигрень
Несмотря на то что самостоятельно установить точные причины головной боли и ее характер очень непросто, есть несколько признаков, которые помогают отличить мигрень от других состояний. Например, приступы мигрени, как правило, начинаются с пульсирующей боли. Кроме того, перед тем как голова сильно разболится, человек с мигренью чувствует себя усталым и вялым. Еще это явление замедляет работу кишечника, что может приводить к тошноте и рвоте. Также люди с мигренью страдают от скачков настроения, нарушений работы органов чувств и мозгового тумана.
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