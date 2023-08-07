Ученые Мичиганского университета разработали маску на лицо против головной боли

Несмотря на то что самостоятельно установить точные причины головной боли и ее характер очень непросто, есть несколько признаков, которые помогают отличить мигрень от других состояний. Например, приступы мигрени, как правило, начинаются с пульсирующей боли. Кроме того, перед тем как голова сильно разболится, человек с мигренью чувствует себя усталым и вялым. Еще это явление замедляет работу кишечника, что может приводить к тошноте и рвоте. Также люди с мигренью страдают от скачков настроения, нарушений работы органов чувств и мозгового тумана.