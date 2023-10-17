«Жизнь, богатая любовью»: 100-летняя петербурженка рассказала о своем секрете долголетия

«Всю жизнь мой муж вел дневники. Однажды он как раз сидел за этим делом, а потом положил ручку и говорит мне: «На протяжении жизни человек принимает множество решений. Самое правильное в моей жизни — решение жениться на тебе». Я помню, что я ему ответила: «Женечка, спасибо, что ты мне это сказал! 42 года мы вместе. И я думаю, через 42 года совместной жизни мало жен, которым мужья бы в этом признались. Спасибо тебе за все. Это самый дорогой подарок, который ты мне можешь сделать», — делится Нина Васильевна.