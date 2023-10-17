«Жизнь, богатая любовью»: 100-летняя петербурженка рассказала о своем секрете долголетия

Доктор психологических наук Нина Кузьмина 23 сентября 2023 года отпраздновала свой сотый день рождения. Она рассказала «Доктору Питеру» о своей жизни и поделилась парочкой секретов долголетия.
«Лучшее мое решение — жениться на тебе»
Как отмечает сама Нина Васильевна, ее семья, двое внуков и двое правнуков — это ее жизнь. Со своим мужем Евгением женщина прожила 42 счастливых года. Оба всю жизнь проработали в сфере педагогики и психологии, оба получили докторскую степень.
Еще в годы Великой Отечественной Евгений Кузьмин наступил на мину и потерял ногу, однако из армии не ушел даже после выписки из больницы, демобилизовался только после снятия блокады.
«Как-то одна женщина меня спросила: „Как это вы за безногого выходите замуж спокойно, ведь он вам никогда не подаст стакан воды?“ А я ей ответила: когда любишь, я — твои ноги, я — твои руки. Это мой девиз на всю жизнь с ним был», — рассказывает Нина Васильевна.
Познакомилась пара 3 января 1945 года.
«Когда я в первый раз увидела своего будущего мужа, сразу поняла: он — тот самый. А он заметил, как загорелись мои глаза. Наверное, люди излучают что-то, настроены на восприятие этого излучения. И когда эта искра загорается, происходит любовь с первого взгляда», — вспоминает женщина.
Три года встречались, потом сыграли свадьбу. Семья росла из года в год: дети, внуки, правнуки…
«Всю жизнь мой муж вел дневники. Однажды он как раз сидел за этим делом, а потом положил ручку и говорит мне: «На протяжении жизни человек принимает множество решений. Самое правильное в моей жизни — решение жениться на тебе». Я помню, что я ему ответила: «Женечка, спасибо, что ты мне это сказал! 42 года мы вместе. И я думаю, через 42 года совместной жизни мало жен, которым мужья бы в этом признались. Спасибо тебе за все. Это самый дорогой подарок, который ты мне можешь сделать», — делится Нина Васильевна.
Евгений ушел из жизни в 1993 году, ему был 71 год.
Сейчас Нина живет вместе с внучкой Женей и с нежностью говорит, что она — ее руки и глаза.
О главном секрете счастливой семейной жизни Нина Васильевна говорит следующее.
«Я живу в семье и стараюсь не омрачать своим настроением, не совпадающим с настроениями других. Я считаю, что сам человек превращает свою жизнь в рай или в ад, и я понимаю, что искусство жить — это стараться самому жить в раю и элементы рая приносить в семью. Не думаю, что мои внуки смогут вспомнить орущую бабку — это недопустимо».
100 лет — не повод для пенсии
В своем почтенном возрасте Нина Васильевна так и не вышла до конца на пенсию. Пожилая дама признается: любовь к своему делу, науке, людям, с которыми она работала на протяжении долгих лет, — это еще один секрет ее долгой жизни.
Свое призвание она нашла практически случайно. Изначально девушка из Нальчика мечтала поступить в в Московский самолетостроительный институт. Однако началась война. Школу Нина Васильевна окончила в 1942 году, а в 1943-м ее село Гнаденбург оккупировали немцы. В таких условиях мечта о московском образовании осталась в прошлом.
В месте, где жила Нина Васильевна, был пединститут, туда она и решила поступать. Школу окончила на 4 и 5, поэтому могла без экзаменов поступить куда угодно. Изначально девушка подала заявление на математический факультет, однако потом поняла, что ничего нового в этой сфере придумать не сможет, а ей хотелось создавать. В итоге решила поступать на литературный.
Дядя Нины Васильевны — известный патологоанатом Владимир Гаршин, живший в Ленинграде. Во время блокады он работал в 1-м Ленинградской медицинском институте и Институте экспериментальной медицины. Несмотря на ужасающий голод, Гаршин продолжал исполнять долг врача. Он отслеживал, как почти полное отсутствие еды влияет на человеческий организм, и его наблюдения внесли неоценимый вклад в развитие медицины.
Когда оккупация поселения закончилась, Нина Васильевна задумалась о переводе в Ленинград. Ее дядя Володя помог сделать пропуск, но предупредил: деревенские отличницы в больших городах нередко превращаются в двоечниц. Однако Нина с испытанием справилась — перевелась в институт имени Герцена.
«Я сдала четыре экзамена, академразницу в десять экзаменов — и все за зимнюю сессию. Получила только 4 и 5, а затем — стипендию и общежитие», — вспоминает Нина Васильевна.
Вуз девушка окончила без троек, поэтому комиссия порекомендовала ей идти в аспирантуру, предложив выбрать любое интересующее направление.
«Я рассказываю об этом дяде Володе, а он и говорит: нечего заниматься грязным бельем писателя, настоящая наука, близкая к естественным, — психология. Туда я и пошла», — делится женщина.
Научный руководитель Нины помог сформулировать тему кандидатской работы: «Психолого-педагогический анализ трудностей в работе молодого учителя начальных классов». Тогда-то и выяснилось: психология — настоящее призвание для девушки.
«И когда я это услышала, мне показалось, что все звезды на небе засияли по-новому, что я рождена для решения этой проблемы», — признается Нина Васильевна.
Она убеждена: потребность защитить и обосновать свои идеи, поделиться ими с миром и улучшить его сделала ее жизнь такой плодотворной и интересной.
Любимому делу Нина посвятила всю свою жизнь. Несмотря на солидный возраст, до конца на пенсию она так и не вышла: Нина Васильевна продолжает работать в качестве президента Академии акмеологических наук.
«Моя работа — это и жизнь, и дыхание, и хобби. Что помогло добиться долголетия? Любовь. Любовь к науке, к людям, с которыми и для которых работаешь. Жизнь, богатая любовью», — рассказывает женщина.
Здоровые привычки
По признанию Нины Васильевны, за всю свою долгую жизнь она не выкурила ни одной папиросы и ни разу не напилась. Более того, за 100 лет она ни разу не позволила себе обронить ни одного матерного слова.
«Есть культура поведения — оставайся в культуре этой, пожалуйста. Если есть у тебя мозги — живи достойно высокого звания человека», — отмечает Кузьмина.
Образ жизни женщина ведет очень активный. Живет на два города — в Петербурге и Луге. Старается регулярно гулять на свежем воздухе и заниматься на эллипсе. Взяла за правило во время прогулок читать наизусть стихи, причем довольно объемные произведения, — крепкой памяти Нины Васильевны могут позавидовать даже молодые.