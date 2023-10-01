Тест, который поможет больше узнать о себе, разработала Фелесия Фрили. За основу она взяла научно обоснованное исследование о реакциях человека и концептуализировала его.
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Простой тест
Ответьте на два вопроса.
«Вы только что купили новый гаджет, прибор или устройство. Какова ваша первая реакция? Вы из тех людей, которые читают руководство, прежде чем использовать его? Да или нет?»
«Сейчас середина ночи, и кто-то врывается в ваш дом. Какова ваша первая реакция? Вы тот человек, который отправится на поиски злоумышленника? Да или нет?»
Выберите варианты ответов, которые вы дали на эти вопросы
«Да и да» — вы Рыцарь
«Нет и нет» — вы Фея
«Да и нет» — вы Ангел
«Нет и да» — вы Ковбой
«Важно не относиться к таким тестам очень серьезно, они не научные, а, скорее, развлекательные. Но в любой шутке есть доля правды», — отмечает Фелесия Фрили.
А вы верите личностным тестам?
- 0.0%0Да, они почти всегда точны
- 43.5%10Нет, это полная чушь!
- 30.4%7Какая-то доля правды в них точно есть
- 26.1%6А я просто развлекаюсь