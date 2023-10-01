По словам Фелесии, тест позволит разобраться, к какой категории личности относитесь именно вы. Ответом будет картинка с изображением одного из четырех героев, которые воплощают в себе сверхчеловеческие качества, к которым люди часто стремятся, — это ковбой, фея, ангел и рыцарь.