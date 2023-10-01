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Кто вы — ковбой, фея, рыцарь или ангел? Пройдите тест из двух вопросов

Есть четыре разных типа личности человека. Условно их можно назвать, например, «ковбой», «фея», «рыцарь», «ангел». Чтобы узнать, кто именно вы сами, ответьте всего на два простых вопроса теста.

1 октября 2023
психолог тест
Источник:
iStockphoto

Тест, который поможет больше узнать о себе, разработала Фелесия Фрили. За основу она взяла научно обоснованное исследование о реакциях человека и концептуализировала его.

По словам Фелесии, тест позволит разобраться, к какой категории личности относитесь именно вы. Ответом будет картинка с изображением одного из четырех героев, которые воплощают в себе сверхчеловеческие качества, к которым люди часто стремятся, — это ковбой, фея, ангел и рыцарь.

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Простой тест

Ответьте на два вопроса.

  1. «Вы только что купили новый гаджет, прибор или устройство. Какова ваша первая реакция? Вы из тех людей, которые читают руководство, прежде чем использовать его? Да или нет?»

  2. «Сейчас середина ночи, и кто-то врывается в ваш дом. Какова ваша первая реакция? Вы тот человек, который отправится на поиски злоумышленника? Да или нет?»

ТЕСТ
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Выберите варианты ответов, которые вы дали на эти вопросы


  • «Да и да» — вы Рыцарь

  • «Нет и нет» — вы Фея

  • «Да и нет» — вы Ангел

  • «Нет и да» — вы Ковбой

«Важно не относиться к таким тестам очень серьезно, они не научные, а, скорее, развлекательные. Но в любой шутке есть доля правды», — отмечает Фелесия Фрили.

А вы верите личностным тестам?

  • 0.0%0
    Да, они почти всегда точны
  • 43.5%10
    Нет, это полная чушь!
  • 30.4%7
    Какая-то доля правды в них точно есть
  • 26.1%6
    А я просто развлекаюсь

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Автор текста:Анна Майская
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