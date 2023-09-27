Психолог Лабковский перечислил признаки, которые указывают на человека с нездоровой психикой

«Когда у человека есть внутренние опоры, он может эту брешь заткнуть. Например, у вас сегодня был плохой день. Но вы знаете, что скоро придете домой, где у вас семья, любящий человек и здоровые отношения, и там можно успокоиться», — говорит психолог.