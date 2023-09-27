Психолог Лабковский перечислил признаки, которые указывают на человека с нездоровой психикой

В жизни постоянно случаются неожиданности, будь то приятные моменты или разного рода неприятности. Если с первыми мы считаемся и принимаем с благодарностью, то со вторыми все не так просто. Неприятности могут копиться, подобно снежному кому, обеспечивая все больше и больше проблем.
Настроение может испортиться от любой мелочи — ссоры на работе или водителя, случайно обрызгавшего вас из лужи. А такие переломные моменты, как развод или увольнение, принимаются психикой иногда неделями и месяцами.
«Когда у человека есть внутренние опоры, он может эту брешь заткнуть. Например, у вас сегодня был плохой день. Но вы знаете, что скоро придете домой, где у вас семья, любящий человек и здоровые отношения, и там можно успокоиться», — говорит психолог.
Еще один вариант: вы плохо спали, много переживали, поэтому утром проснулись не в духе. Но на работе вас ждет проект, который так давно хотите выполнить, поэтому сможете легко переключиться. А еще у вас стабильная самооценка, которая не позволяет вам скатиться в «так мне и надо».
Люди с крепкими внутренними опорами живут именно так: всегда видят ситуацию под другим углом, знают, на что можно переключиться и как помочь себе пережить неприятный момент.
Но что у других? Вот несколько примеров:
При сильной усталости вы не просите отгул, не даете себе возможности выспаться, а пьете кофе литрами и работаете еще усерднее из-за чувства вины.
У вас большие проблемы на работе или увольнение, и вы бежите писать бывшему, ведь так можно переключиться с одного негатива на другой: заглушить разрушающие чувства такими же, но еще более интенсивными.
Человек начинает играть в компьютерные игры, таким образом погружаясь в нереальный мир. Это помогает убрать на время тревогу.
Многие склонны к зависимостям: алкоголь, сигареты, другие запрещенные вещества. На время становится как будто лучше, но потом накрывает снова.
Так можно добиться только временного эффекта. И то это будет вашей иллюзией. Потом становится еще хуже, проблемы словно удваиваются, а переживать их будет в разы тяжелее.
Внутренняя опора или зависимость?
Если у человека есть внутренние опоры, но он понимает, что сейчас его «пошатывает», то совсем не зазорно обратиться за помощью к друзьям. Люди, у которых опор нет, начинают копаться в себе, уделять много внимания недоступному партнеру. Это уже зависимость.
Когда нам тяжело, то тело дает об этом знать: может болеть голова, тошнить, появляется слабость и апатия. Человек со здоровой психикой старается максимально позаботиться о себе: вовремя ложиться спать, полноценно питаться, заниматься спортом по мере сил. Зависимый же будет есть сладкое и фастфуд, употреблять алкоголь, сидеть дома и страдать.
Пережить «черную полосу» помогает творчество: рисование, пение, танцы, лепка из глины. Люди с внутренней опорой пробуют новое, стараются радовать себя, развиваться. Зависимые же смотрят сериалы всю ночь напролет, постоянно мониторят социальные сети и занимаются самобичеванием.