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Психолог Лабковский перечислил признаки, которые указывают на человека с нездоровой психикой

Чтобы справляться со всеми трудностями, человеку необходимы так называемые внутренние опоры. Без них легко скатиться в уныние и депрессию. Психолог Михаил Лабковский объяснил, как ведут себя люди, которые не умеют справляться с невзгодами.

27 сентября 20231
Психолог Лабковский перечислил признаки, которые указывают на человека с нездоровой психикой
Источник:
freepik

В жизни постоянно случаются неожиданности, будь то приятные моменты или разного рода неприятности. Если с первыми мы считаемся и принимаем с благодарностью, то со вторыми все не так просто. Неприятности могут копиться, подобно снежному кому, обеспечивая все больше и больше проблем.

Настроение может испортиться от любой мелочи — ссоры на работе или водителя, случайно обрызгавшего вас из лужи. А такие переломные моменты, как развод или увольнение, принимаются психикой иногда неделями и месяцами.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий

«Когда у человека есть внутренние опоры, он может эту брешь заткнуть. Например, у вас сегодня был плохой день. Но вы знаете, что скоро придете домой, где у вас семья, любящий человек и здоровые отношения, и там можно успокоиться», — говорит психолог.

Еще один вариант: вы плохо спали, много переживали, поэтому утром проснулись не в духе. Но на работе вас ждет проект, который так давно хотите выполнить, поэтому сможете легко переключиться. А еще у вас стабильная самооценка, которая не позволяет вам скатиться в «так мне и надо».

Люди с крепкими внутренними опорами живут именно так: всегда видят ситуацию под другим углом, знают, на что можно переключиться и как помочь себе пережить неприятный момент.

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Но что у других? Вот несколько примеров:

  • При сильной усталости вы не просите отгул, не даете себе возможности выспаться, а пьете кофе литрами и работаете еще усерднее из-за чувства вины.

  • У вас большие проблемы на работе или увольнение, и вы бежите писать бывшему, ведь так можно переключиться с одного негатива на другой: заглушить разрушающие чувства такими же, но еще более интенсивными.

  • Человек начинает играть в компьютерные игры, таким образом погружаясь в нереальный мир. Это помогает убрать на время тревогу.

  • Многие склонны к зависимостям: алкоголь, сигареты, другие запрещенные вещества. На время становится как будто лучше, но потом накрывает снова.

Так можно добиться только временного эффекта. И то это будет вашей иллюзией. Потом становится еще хуже, проблемы словно удваиваются, а переживать их будет в разы тяжелее.

Внутренняя опора или зависимость?

Если у человека есть внутренние опоры, но он понимает, что сейчас его «пошатывает», то совсем не зазорно обратиться за помощью к друзьям. Люди, у которых опор нет, начинают копаться в себе, уделять много внимания недоступному партнеру. Это уже зависимость.

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Когда нам тяжело, то тело дает об этом знать: может болеть голова, тошнить, появляется слабость и апатия. Человек со здоровой психикой старается максимально позаботиться о себе: вовремя ложиться спать, полноценно питаться, заниматься спортом по мере сил. Зависимый же будет есть сладкое и фастфуд, употреблять алкоголь, сидеть дома и страдать.

Пережить «черную полосу» помогает творчество: рисование, пение, танцы, лепка из глины. Люди с внутренней опорой пробуют новое, стараются радовать себя, развиваться. Зависимые же смотрят сериалы всю ночь напролет, постоянно мониторят социальные сети и занимаются самобичеванием.

Автор текста:Софья Хромова
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