Особенно важно продолжить общение, если у вас общие дети, они не должны видеть негатива от родителей и должны понимать, что мама и папа их все равно любят. Важно не превращать ребенка в предмет дележки и манипуляций. Задача родителей — действовать в интересах ребенка и сохранить гармоничное общение. Важно объяснить сыну или дочери, что мама и папа расстаются не из-за него, просто больше не могут быть вместе и строить дальнейшую совместную жизнь.