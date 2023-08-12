Когда люди любят друг друга, они строят совместное будущее. Любовь заканчивается — все планы рушатся. Но некоторые пары стремятся сохранить дружеские отношения. В одних случаях это невротическая зависимость и болезненное желание вернуться в отношения, в других — вынужденная необходимость, например, если после разрыва остались дети или общий бизнес. Поэтому стоит понять, какова реальная цель. Нужны действительно веские и внутренне честные причины для того, чтобы сохранять связь.
«Дружба» как неосознанный способ продлить страдания
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллектаЛичный сайт
«Согласно опросу немецкого фонда общественного мнения EMNID, около 20% мужчин и каждая шестнадцатая разведенная женщина хотели бы восстановить отношения с бывшими партнерами. Однако и об откровенной вражде говорят 22% расставшихся пар», — делится статистикой психолог.
Дружить с бывшими партнерами, супругами — идея не всегда удачная. Во-первых, после расставания остается еще не зажившая рана, поэтому вряд ли получится быть искренним другом. Во-вторых, построить другие отношения с тем же партнером, но в новом качестве, когда есть постоянное напоминание о прошлом, будет сложно. И наконец, есть риск через дружеские взаимоотношения сохранить интимную связь, а значит, есть вероятность повторить прежние переживания.
Если разрыв произошел и нет причин для дружбы, то стоит отпустить изжившие себя отношения.
Что нужно делать после разрыва
Дать себе время все осмыслить, пережить расставание и принять новую реальность.
Четко обозначить личные границы: встречи по делу вне дома. Нет совместного будущего — нет и общей территории.
Позволить партнеру жить своей жизнью. Прошлое пусть останется в прошлом.
Зачастую дружить с бывшими стремятся люди, имеющие невротические расстройства. Так они пытаются сохранить ту часть своей жизни, в которой, как им кажется, было хорошо. В большинстве случаев один из партнеров в результате страдает еще больше, чем раньше. Поэтому, прежде чем начинать дружить, стоит убедиться в том, что прежних чувств точно не осталось.
«Если же пара расстается, потому что чувства обоих угасли, и партнеры не имеют никаких претензий друг к другу, но есть общие обязательства или дети, то наладить дружеские отношения необходимо. Хорошие отношения после развода — это симптом „осознанного расставания“. Так, например, друзьями после развода остались Дженнифер Лопес и Марк Энтони. Они вместе воспитывают двоих детей и развивают концертные шоу. Если есть совместная деятельность или общее хобби, дружба только усилит эту сферу», — заключил психолог.
Любовь как в кино — это провал
Расставание — всегда стресс, даже если инициатором были вы. И от того, по какой причине были разорваны отношения и как они завершились, во многом зависит перспектива дружбы в будущем.
«Дружба строится на совпадении интересов, общих ценностях, взглядах на мир — все то же самое, что и у возлюбленных, только без романтического компонента. Если вы расстались по причине, что, как партнеры, вы друг другу не подходите или не готовы выстраивать отношения, но ценности вас объединяют, то возможность остаться друзьями и общаться есть», — говорит психолог.
Особенно важно продолжить общение, если у вас общие дети, они не должны видеть негатива от родителей и должны понимать, что мама и папа их все равно любят. Важно не превращать ребенка в предмет дележки и манипуляций. Задача родителей — действовать в интересах ребенка и сохранить гармоничное общение. Важно объяснить сыну или дочери, что мама и папа расстаются не из-за него, просто больше не могут быть вместе и строить дальнейшую совместную жизнь.
Также важно и то, как бывшие партнеры проживают расставание.
Люди с выстроенной здоровой самооценкой поблагодарят за опыт, проанализируют совершенные ошибки и смогут двигаться дальше. Но в романтические отношения часто вступают не из-за наполненности и желания делиться своей любовью, а из-за дефицита уверенности, признания, даже материальных благ.
В таком случае при расставании партнер будет сыпать претензиями, что его ввели в заблуждение, использовали, что он или она не может жить без другого. Важно понимать, что любовь «как в кино» — плохая ролевая модель. В большинстве случаев в фильмах показаны зависимые отношения невротиков, где вместо спокойствия и гармонии мы видим накал страстей и постоянное выяснение отношений.
Если бывшие муж и жена смогут простить друг другу обиды (лучше и быстрее это сделать с помощью психолога), то у них есть все шансы стать друг другу опорой и лучшими друзьями.
Помня про детей, не забывайте и про себя
Дипломированный специалист по психологическому консультированию, коуч с международной сертификацией
Для психологического благополучия детей в большинстве случаев выстраивать отношения полезно.
«Опыт взаимодействия со значимыми взрослыми помогает психике ребенка формировать собственные модели поведения. Чувствуя себя любимым, а не брошенным одним из родителей, двигаться по жизни ему будет гораздо легче. Но в этом случае полезно обсудить формат общения родителей при встречах с ребенком», — говорит психолог.
Собственное эмоциональное благополучие для каждого должно быть приоритетом. Если расставание родителей было болезненным, то лучше организовать встречи с ребенком без личного участия второго родителя. Как это сделать? Просить родственников, друзей, нянь отвести ребенка к бывшему мужу или жене.
Но если детей нет, а расставание было болезненным, то любое общение будет вызывать дополнительную ретравматизацию. Между бывшими часто много эмоциональной боли, претензий. Можно надолго зависнуть в болезненных состояниях, подсознательно блокируя возможность новых встреч. Любые травмы забирают энергетический ресурс, а это мешает идти в новое. Самое эффективное после расставания — дать себе восстановиться и направить силы на осознание уроков отношений с бывшим, их ценность и взаимные ошибки.
Важно: если у одного из партнеров сохраняется интерес к личности бывшего (уму, статусу) и/или сексуальное притяжение, то для мозга проще идти легким путем и выбирать знакомого партнера, чем тратить энергию на незнакомого нового и выстраивать с ним отношения. Это не всегда осознается самим человеком.
«Но мы тем и отличается от животного, что можем делать сознательный выбор и справляться с неэффективными для дальнейшей жизни стратегиями, а не просто идти на поводу инстинктов. Эмоциональный интеллект в этом выборе большой помощник. Иногда требуется помощь психолога, чтобы суметь не только сделать выбор идти в новое, но и удержаться на этом пути», — заключила Юлия Курасова.
Всего два повода для дружбы
Психолог-конфликтолог онлайн-сервиса «Грань.РФ», преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова
«Разрыв любовной связи оставляет за каждым из партнеров выбор — продолжать ли выстраивать отношения с бывшим уже по новым правилам в других ролях или полностью прекратить их. Если партнеров ничто больше не связывает, остались неприятные чувства, были насильственные ситуации в прошлом, то любое общение можно просто свести на нет. Это ваше право. Вы не обязаны как-то трансформировать эти отношения», — уверена эксперт.
Однако бывают ситуации, когда продолжение общения закономерно. Например, при наличии детей или общих друзей. В этом случае важно принять факт окончательного разрыва, прожить его, уважительно относиться к бывшему или бывшей, отказаться от обвинений и выяснения отношений, оставив прошлое в прошлом. Оптимально, когда личная сфера не обсуждается в принципе, в том числе и новый выбор второй половинки каждого.
Общение может строиться вокруг:
вопросов, связанных с детьми;
общей сферы интересов в дружеской компании;
текущей общественно-политической ситуации;
погоды, новостей.
Дружба с бывшими — явление нередкое, но вот причины и мотивы, побуждающие к этому, могут быть разными.
Сохранение глубокой духовной связи, когда бывшим интересно общаться на определенные темы и это раскрывает новые грани в их взаимодействии.
Наличие общих интересов и обязанностей. Как раз рассмотренный выше вариант с детьми и друзьями.
Страх потерять контроль и бессознательная конкуренция. «А вдруг он/она начнет с кем-то встречаться?» — может опасаться партнер. И осознанно или бессознательно старается сохранить контроль над ситуацией.
Надежда на восстановление отношений. Вроде как разошлись, но ведь теплое общение и чувства остались. «А вдруг когда-нибудь?..»
Чувство вины одного из партнеров. Другой партнер как раз надеется на восстановление, тяжело переживая разрыв. Тогда инициатор расставания, испытывая чувство вины, может продолжать общение.
Дружба с бывшими уместна как раз по первым двум причинам. А вот в случае со страхами, конкуренцией, чувством вины и надеждой на возвращение отношений — это нередко самообман, который даже опасен. Ведь в основе такой «дружбы» лежат неуверенность в себе, манипуляции, застревание в прошлом, скрытые смыслы и подтексты.
Чтобы разобраться в мотивах друг друга, искренне ответьте на вопросы: «Зачем мне продолжать общение? Что я получаю? А бывший (бывшая)?» Отталкиваясь от этого, вы сможете найти правильное решение.