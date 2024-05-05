3 признака в поведении человека, по которым опытный врач может быстро заподозрить деменцию

Ухудшение памяти на повседневные события, которое влияет на жизнь человека. Например, он забыл, что планировал, или что ему нужно было сходить в поликлинику.

Потеря интересов, хобби. То есть человек утратил какой-либо интерес к своим ранее любимым занятиям.

Появление трудностей в планировании и решении проблем. Человек не может самостоятельно выполнить повседневные дела, не может решить возникшую проблему.

Человек стал либо слишком доверчивым, либо, наоборот, слишком недоверчивым.

Он систематически теряет вещи. То есть вещи куда-то пропадают, а потом родственники их находят в необычных местах. Или, например, человек получил пенсию и потом не может вспомнить, куда положил деньги.

Трудности с ориентацией во времени и в пространстве. Человек не понимает, сколько сейчас времени, где он находится, близко предмет или далеко.

Возникают сложности в распознавании цветов.