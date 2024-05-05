3 признака в поведении человека, по которым опытный врач может быстро заподозрить деменцию

Нарушение памяти и старость — это не одно и то же. По словам тюменского врача-психиатра Елены Кузьмищевой, деменция — это следствие органического поражения головного мозга, поэтому от привычного снижения когнитивных функций с возрастом она сильно отличается.
Врач-психиатр Тюменского кардиоцентра, заведующая взрослым психоневрологическим отделением амбулаторно-поликлинический службы Областной клинической психиатрической больницы
«Деменция — это глобальное нарушение когнитивных функций у человека. Оно приводит к тому, что начинает страдать независимость пациента. То есть человек становится совершенно несостоятелен в быту, утрачивает возможность ориентироваться в пространстве. Такому человеку требуется помощь даже при передвижении на несколько метров. Также он утрачивает способности узнавать близких, понимать и использовать устную речь, становится полностью зависимым от окружающих», — рассказала Елена Кузьмищева в интервью порталу «72.ру».
Как отличить деменцию: 8 признаков
В отличие от простой возрастной забывчивости при деменции начинается глобальное разрушение личности человека. Елена Кузьмищева перечислила 8 изменений в поведении пожилого человека, на которые его родственникам надо обязательно обратить внимание. Не всегда это повод сразу бежать к врачу, но, если такое поведение становится тенденцией, медлить не стоит — лучше показаться неврологу.
Итак, что должно насторожить:
Ухудшение памяти на повседневные события, которое влияет на жизнь человека. Например, он забыл, что планировал, или что ему нужно было сходить в поликлинику.
Потеря интересов, хобби. То есть человек утратил какой-либо интерес к своим ранее любимым занятиям.
Появление трудностей в планировании и решении проблем. Человек не может самостоятельно выполнить повседневные дела, не может решить возникшую проблему.
Человек стал либо слишком доверчивым, либо, наоборот, слишком недоверчивым.
Он систематически теряет вещи. То есть вещи куда-то пропадают, а потом родственники их находят в необычных местах. Или, например, человек получил пенсию и потом не может вспомнить, куда положил деньги.
Трудности с ориентацией во времени и в пространстве. Человек не понимает, сколько сейчас времени, где он находится, близко предмет или далеко.
Возникают сложности в распознавании цветов.
Эмоциональные расстройства. Появляется тоска, тревога, агрессия.
Еще 3 признака, которые видят психиатры
По словам Елены Кузьмищевой, опытный врач может быстро заподозрить когнитивные нарушения уже по поведению пациента на приеме. Вот 3 особенности, которые выделила психиатр.
Поворот головы. На любой вопрос врача человек поворачивается в сторону сопровождающего и ищет у него какую-то подсказку или помощь, сам дать ответ не может. Ему нужно чье-то одобрение.
Маскированные ответы. Это когда человек не может ответить на заданный вопрос и начинает куда-то все уводить в сторону. В итоге сам врач уже не помнит, о чем вообще был задан вопрос.
«Собирательное» поведение. Когда прием закончен, такой человек встает и начинает собирать со стола все — и свое, и чужое.