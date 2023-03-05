Есть ли жизнь после развода: 3 важных этапа, которые придется пройти всем, у кого рухнул брак

До развода мужчинам сложнее, чем женщинам

— Период развода — это непростой этап в жизни большинства мужчин и женщин, причем есть значительная разница в подходе супругов к разводу , — рассказала «Доктору Питеру» психолог Олеся Лупак. — Как правило, чаще всего сложнее решиться на развод именно мужчинам: они переживают, как будут просыпаться в одиночку, кто им будет готовить завтрак, кто с ними будет общаться, и так далее. Женщины же чаще являются инициаторами развода, и поэтому психологически им гораздо проще воспринимать развод именно в «доразводный период».

После развода — наоборот

— После развода психологи часто видят следующую картину: мужчина достаточно быстро адаптируется к жизни без жены, находит для себя определенные плюсы в этом и редко хочет жениться повторно, — говорит Олеся Лупак. — Примерно первые 3–5 лет после развода мало кто из мужчин думает про второй брак, конечно, если до этого у него не было любовницы, любимой женщины, других отношений.

Что же касается женщин, они легко думают о разводе, часто говорят о нем, легче идут на этот шаг, но тяжелее переживают период после развода.