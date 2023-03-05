Есть ли жизнь после развода: 3 важных этапа, которые придется пройти всем, у кого рухнул брак

«Вместе никак и врозь невозможно». Под таким девизом живут многие супружеские пары, которые никак не могут решиться на расставание. Между тем жизнь после развода есть, уверена психолог Олеся Лупак.
Она рассказала, какие три этапа надо пройти после расставания с экс-супругом, чтобы жизнь после развода стала намного счастливее, лучше и ярче, чем была до.
психолог, сексолог, коуч, основатель и руководитель онлайн-университета психологии и маркетинга и офлайн-центров «Картина мира», системный и семейный терапевт
До развода мужчинам сложнее, чем женщинам
— Период развода — это непростой этап в жизни большинства мужчин и женщин, причем есть значительная разница в подходе супругов к разводу, — рассказала «Доктору Питеру» психолог Олеся Лупак. — Как правило, чаще всего сложнее решиться на развод именно мужчинам: они переживают, как будут просыпаться в одиночку, кто им будет готовить завтрак, кто с ними будет общаться, и так далее. Женщины же чаще являются инициаторами развода, и поэтому психологически им гораздо проще воспринимать развод именно в «доразводный период».
После развода — наоборот
— После развода психологи часто видят следующую картину: мужчина достаточно быстро адаптируется к жизни без жены, находит для себя определенные плюсы в этом и редко хочет жениться повторно, — говорит Олеся Лупак. — Примерно первые 3–5 лет после развода мало кто из мужчин думает про второй брак, конечно, если до этого у него не было любовницы, любимой женщины, других отношений.
Что же касается женщин, они легко думают о разводе, часто говорят о нем, легче идут на этот шаг, но тяжелее переживают период после развода.
— Женщина начинает переживать, что осталась одна, думает так: «У меня никого нет, я никогда не найду идеального мужчину, я умру в одиночестве среди кошек», — рассказывает Олеся Лупак. — Причем, если у женщины есть дети, это усугубляет ее переживания, потому что хочется найти человека, с которым будет хорошо не только ей самой, а который будет хорошо относиться и к ее детям.
Первый этап — два вопроса
— На самом первом этапе после развода очень важно проанализировать совершенные в прошлых отношениях ошибки, но не с точки зрения «какая я плохая» или «какой ужасный мой бывший муж», — рекомендует психолог Олеся Лупак. — Важно задать себе два вопроса: что в этих отношениях я сделал (сделала) хорошо, и что нужно в новых отношениях с другим человеком сделать по-другому? То есть необходимо провести некую работу над ошибками, но без самокритики.
Второй этап — позаботьтесь о себе
— На втором этапе важно позаботиться о восстановлении себя, — говорит Олеся Лупак. — Было бы здорово обратиться к психологу, психотерапевту, пойти на тренинги, групповую терапию, чтобы не осталось той непрожитой боли, которая помешает в дальнейшем построить новые отношения. Есть множество курсов, которые помогают восстановить душевное равновесие через интуитивное рисование, нейрографику, арт-терапию, телесно-двигательную терапию и другие.
Третий этап — ищите ориентиры и смотрите вокруг
— После развода на третьем этапе важно найти свои ориентиры, восстановить личные границы, познать себя, дойти до того состояния, когда вам самой с собой будет хорошо и комфортно, когда вы не пытаетесь за счет партнера закрыть какие-то внутренние пробелы, спрятать свою боль, — рассказывает психолог.
И только после этого третьего этапа стоит начинать смотреть вокруг и знакомиться с мужчинами и женщинами — понимая при этом, что у каждого свой вкус, каждый ищет то, что подходит именно ему, и это нормально.
— Результаты поиска напрямую зависят от количества попыток, — уточняет психолог. — Вопреки расхожему мнению, что на сайтах знакомств нельзя найти серьезные отношения, очень многие знакомятся именно так — и создают прекрасные крепкие семьи. Можно также найти какие-то клубы по интересам, встречаться с близкими по духу людьми, наполнить жизнь теми красками, эмоциями, событиями, которые вас радуют и заставляют улыбаться.
Эксперт резюмирует, что жизнь после развода может быть намного лучше и счастливее, особенно если вы проделаете все важные шаги, обретете себя и пойдете навстречу той жизни, которая для вас в радость и в удовольствие.