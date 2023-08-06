«Худший наркотик на свете»: назван продукт, который убивает наш иммунитет

Не секрет: то, что мы едим напрямую влияет на оборонные силы нашего организма. Если в рационе в основном быстрые углеводы: хлеб, рис, макароны, картофель, сахар, то в кишечнике поселится бактерии, которые любят именно такую еду. Но пользы от них не будет. И, наоборот, пища, богатая клетчаткой поможет «заселить» кишечник штампы бактерий, которые будут укреплять иммунитет.

«Клетчатка также стимулирует проходимость кишечника, — говорит известный иммунолог Якуб Абрамсон. — Постбиотики крайне важны для нашего здоровья, но без кишечных бактерий ряд из них наш организм выработать не в состоянии».

Но есть, по мнению эксперта, продукт, который смело можно назвать медленным убийцей организма. И он есть в рационе каждого, в том числе в скрытом виде.

«Я считаю сахар худшим наркотиком на свете, — говорит иммунолог. — Мы не хотим этого признавать, потому что он убивает очень медленно, он вкусный, и наши дети его обожают. Но чрезмерное потребление сладкого приводит к ожирению».

Есть у сахара и другие опасные особенности. но у него есть и несколько других негативных черт. По словам Абрамсона, проводили исследования, которые показали: сахар провоцирует воспаления и моментально подавляет работу фагоцитов, то есть помогает размножиться вредным бактериям.

«Наша любовь к сладкому объясняется, в частности, тем, что наш микробиом требует сахара, — говорит иммунолог. — Но кроме сахар повышает уровень триглицеридов. Это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и так далее. В общем, сахар — очень сладкий медленный убийца.