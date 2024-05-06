Как по боли в спине заподозрить рак: 6 «красных флагов», что срочно пора к врачу

По словам врача-невролога Анастасии Синьковой, боль в спине почти в 95% случаев носит неспецифический характер. То есть у человека нет какого-то конкретного заболевания, которое бы привело к возникновению боли. Спина может заболеть из-за поражения мышц (так называемый миофасциальный болевой синдром) или суставов (к примеру, фасеточный синдром).
Однако иногда причина — другая болезнь, которая отдает в спину. По словам Анастасии Синьковой, есть признаки, которые могут указывать на вторичную причину болей в спине. Именно поэтому, если боль не проходит, обязательно надо проконсультироваться со специалистом, он поможет исключить опасные патологии.
Неврологи могут выявить «красные флаги» уже при опросе и осмотре пациента с больной спиной и при необходимости назначить дополнительные обследования. О некоторых из них Анастасия Синькова
Невролог, психиатр
Например, компрессионный перелом позвоночника, когда человек ударился и не заметил травму, можно заподозрить, если боль в спине:
появляется у женщины в постменопаузе;
возникает у человека с остеопорозом в анамнезе;
проявляется даже при небольшой физнагрузке;
уменьшается в положении лежа.
Боли в спине также могут говорить об инфекционном поражении позвонков. Такое бывает при туберкулезе или иммунодефиците. На это кроме диагноза могут указывать следующие признаки:
повышение температуры;
ночная потливость;
локальная болезненность при пальпации.
Еще одной причиной болей в спине может быть болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилоартрит. Это хроническое аутоиммунное заболевание суставов, которое со временем может привести к потере подвижности позвоночника. На это состояние могут указывать следующие признаки:
возраст младше 40 лет;
воспалительный характер боли — спина болит в покое и ночью, становится легче после физической нагрузки;
поражение суставов рук или ног, глаз;
в семье кто-то страдал ревматологическим заболеванием.
И даже рак
При онкологическом заболевании — первичной опухоли или распространении метастаз в позвонки — тоже может болеть спина. Исключить злокачественный процесс при болях в спине, по словам врача-невролога, необходимо в следующих случаях:
человек старше 50 лет;
он теряет в весе без причины;
у него есть в анамнезе злокачественные опухоли различных локализаций;
боль возникает в покое и ночью;
боль не поддается консервативной терапии в течение месяца;
нарастает спинальная неврологическая патология — слабость в ногах, нарушения чувствительности, нарушения мочеиспускания и дефекации.
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