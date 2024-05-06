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Как по боли в спине заподозрить рак: 6 «красных флагов», что срочно пора к врачу

С болью в спине хоть раз в жизни сталкивался каждый. Переусердствовал на грядках, переохладился, поднял тяжести — и привет, боль. Часто все проходит за несколько дней, но иногда причины боли бывают намного серьезнее.

6 мая 2024
боль в спине как избавиться
Источник:
IStockphoto

По словам врача-невролога Анастасии Синьковой, боль в спине почти в 95% случаев носит неспецифический характер. То есть у человека нет какого-то конкретного заболевания, которое бы привело к возникновению боли. Спина может заболеть из-за поражения мышц (так называемый миофасциальный болевой синдром) или суставов (к примеру, фасеточный синдром).

Однако иногда причина — другая болезнь, которая отдает в спину. По словам Анастасии Синьковой, есть признаки, которые могут указывать на вторичную причину болей в спине. Именно поэтому, если боль не проходит, обязательно надо проконсультироваться со специалистом, он поможет исключить опасные патологии.

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Неврологи могут выявить «красные флаги» уже при опросе и осмотре пациента с больной спиной и при необходимости назначить дополнительные обследования. О некоторых из них Анастасия Синькова рассказала в своем телеграм-канале.

Анастасия Синькова
Неврология

Невролог, психиатр

Например, компрессионный перелом позвоночника, когда человек ударился и не заметил травму, можно заподозрить, если боль в спине:

  • появляется у женщины в постменопаузе;

  • возникает у человека с остеопорозом в анамнезе;

  • проявляется даже при небольшой физнагрузке;

  • уменьшается в положении лежа.

Боли в спине также могут говорить об инфекционном поражении позвонков. Такое бывает при туберкулезе или иммунодефиците. На это кроме диагноза могут указывать следующие признаки:

  • повышение температуры;

  • ночная потливость;

  • локальная болезненность при пальпации.

Еще одной причиной болей в спине может быть болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилоартрит. Это хроническое аутоиммунное заболевание суставов, которое со временем может привести к потере подвижности позвоночника. На это состояние могут указывать следующие признаки:

  • возраст младше 40 лет;

  • воспалительный характер боли — спина болит в покое и ночью, становится легче после физической нагрузки;

  • поражение суставов рук или ног, глаз;

  • в семье кто-то страдал ревматологическим заболеванием.

И даже рак

При онкологическом заболевании — первичной опухоли или распространении метастаз в позвонки — тоже может болеть спина. Исключить злокачественный процесс при болях в спине, по словам врача-невролога, необходимо в следующих случаях:

  • человек старше 50 лет;

  • он теряет в весе без причины;

  • у него есть в анамнезе злокачественные опухоли различных локализаций;

  • боль возникает в покое и ночью;

  • боль не поддается консервативной терапии в течение месяца;

  • нарастает спинальная неврологическая патология — слабость в ногах, нарушения чувствительности, нарушения мочеиспускания и дефекации.

Ранее специалисты ростовского НМИЦ онкологии Минздрава называли шесть возможных признаков рака почки, которые нельзя игнорировать. Среди них была боль в области поясницы или в боку. О других признаках болезни, а также о том, кто в группе риска, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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