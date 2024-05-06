Как по боли в спине заподозрить рак: 6 «красных флагов», что срочно пора к врачу

Однако иногда причина — другая болезнь, которая отдает в спину. По словам Анастасии Синьковой, есть признаки, которые могут указывать на вторичную причину болей в спине. Именно поэтому, если боль не проходит, обязательно надо проконсультироваться со специалистом, он поможет исключить опасные патологии.