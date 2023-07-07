« Так или иначе обтягивающую одежду выбирают те, кому не страшно и не стыдно показать себя как есть. А также те, кто особенно хочет показать, какой он есть, и получить за это одобрение. Оба варианта имеют право на существование. А к своим собственным убеждениям о том, кому дозволено, а кому не дозволено что-то на себя надевать, лучше отнестись критически», — заключила наш эксперт.