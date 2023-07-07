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«Недостатки — в глазах смотрящего»: о чем говорит любовь женщины к одежде в обтяжку

Считается, что облегающая одежда идет дамам с идеальными фигурами. Но на практике такой фасон выбирают многие, независимо от комплекции. И дело необязательно в желании заявить о своей сексуальной привлекательности.

7 июля 20236
о чем говорит любовь к облегающей одежде
Источник:
iStockphoto

Не только для идеальных форм

Облегающая одежда на женщине, несомненно, привлекает к себе внимание. И не только мужчин. Если вы не обладаете идеальной фигурой, после яркого выхода высока вероятность столкнуться с комментариями окружающих женщин об уместности выбора такого наряда. Причем зачастую весьма нелестными, вроде «Ну объективно же некрасиво, когда облегает и что-то выпирает».

По словам Марии Даниной, психолога и основательницы онлайн-школы «Психодемия», подобные фразы обычно не выдерживают критики, если начать анализировать источник этого «объективного» знания. В таких оценках слишком много субъективного.

Мария Данина
Психология

Психолог, основатель онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», кандидат психологических наук

«Стилисты часто говорят, что облегающий силуэт привлекает внимание к обтянутой части тела и тем самым подчеркивает недостатки. С психологической же точки зрения недостатки — в глазах смотрящего. Наше собственное восприятие тела крайне субъективно и сложно. Худая девушка-модель может плакать по ночам от того, какая она толстая, в то время как человек внушительной комплекции может быть вполне доволен собой и любоваться каждым своим сантиметром», — говорит Мария Данина.

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Также, по словам Марии Даниной, любовь к облегающей одежде далеко не всегда говорит о желании женщины заявить о своей сексуальной привлекательности. Причины, по которым она выбирает обтягивающую одежду, могут быть разными.

Психолог назвала две из них.

  1. Это способ ощущать себя более собранно, компактно. В отличие от расслабляющего оверсайза одежда по силуэту — для тех, кто был бы не прочь ходить и без нее. Это словно вторая кожа, которая не мешает при движении и повторяет тебя.

  2. Это желание не ощущать на себе дополнительного объема одежды, причем не только из эстетических соображений, а, например, из соображений комфорта, особенно в теплое время года и в жарких помещениях, в спортивном зале.

«Так или иначе обтягивающую одежду выбирают те, кому не страшно и не стыдно показать себя как есть. А также те, кто особенно хочет показать, какой он есть, и получить за это одобрение. Оба варианта имеют право на существование. А к своим собственным убеждениям о том, кому дозволено, а кому не дозволено что-то на себя надевать, лучше отнестись критически», — заключила наш эксперт.

Автор текста:Анастасия Романова
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