Не мешок, а оверсайз: психолог Данина объяснила, в чем секрет популярности безразмерной одежды

По словам психолога, основательницы онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Марии Даниной, одежда оверсайз — это возможность не думать о том, как вещь сидит на вас.
Психолог назвала четыре причины, почему многие полюбили такую одежду.
Психолог, основатель онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», кандидат психологических наук
Возможность меньше думать об одежде во время носки
С этим кроем не возникнет проблем, если тело меняется в размерах, в нем комфортно и можно носить несколько слоев одежды, когда холодно. Это свобода, отсутствие стеснения в движениях и уютное ощущение от большого количества ткани.
Небрежность или дань моде
Если человек сконцентрирован на других аспектах жизни, то таким образом он может демонстрировать некоторое безразличие и небрежность. Но, поскольку оверсайз стал модным, к нему прибегают и те, для кого это не так. В этом случае образ с элементами оверсайз будет выглядеть все равно очень продуманным и сложным, скорее, заметным и ярким.
Принадлежность к субкультуре
Оверсайз может отражать принадлежность человека к определенной субкультуре. Например, сейчас очень популярны мантии свободного кроя и широкие наряды от локальных авторских брендов. Человек может выбирать эти вещи просто из соображений принадлежности к группе единомышленников, а не от большой любви к свободному крою как таковому.
Возможность спрятаться
Большие худи с широкими капюшонами также могут выбирать те, кто предпочитает спрятать себя в одежде от внешнего мира. Тогда вы увидите максимально упакованный образ, обычно неярких или темных тонов. Это может отражать как характер человека и его неконтактность, так и состояние усталости и истощения.
Когда хочется отдохнуть морально и физически, оверсайз-одежда из мягких укутывающих тканей может быть наилучшим выбором. Словно вы оказались внутри большого мягкого одеяла, которое следует за вами, куда бы вы ни пошли.