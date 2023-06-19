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Не мешок, а оверсайз: психолог Данина объяснила, в чем секрет популярности безразмерной одежды

Раньше одежду свободного кроя пренебрежительно называли «мешком». Но все поменялось, любителей одежды оверсайз становится все больше и больше.

19 июня 2023
одежда поведение
Источник:
IStockphoto

По словам психолога, основательницы онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Марии Даниной, одежда оверсайз — это возможность не думать о том, как вещь сидит на вас.

Психолог назвала четыре причины, почему многие полюбили такую одежду.

Мария Данина
Психология

Психолог, основатель онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», кандидат психологических наук

Возможность меньше думать об одежде во время носки

С этим кроем не возникнет проблем, если тело меняется в размерах, в нем комфортно и можно носить несколько слоев одежды, когда холодно. Это свобода, отсутствие стеснения в движениях и уютное ощущение от большого количества ткани.

Небрежность или дань моде

Если человек сконцентрирован на других аспектах жизни, то таким образом он может демонстрировать некоторое безразличие и небрежность. Но, поскольку оверсайз стал модным, к нему прибегают и те, для кого это не так. В этом случае образ с элементами оверсайз будет выглядеть все равно очень продуманным и сложным, скорее, заметным и ярким.

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Принадлежность к субкультуре

Оверсайз может отражать принадлежность человека к определенной субкультуре. Например, сейчас очень популярны мантии свободного кроя и широкие наряды от локальных авторских брендов. Человек может выбирать эти вещи просто из соображений принадлежности к группе единомышленников, а не от большой любви к свободному крою как таковому. 

Возможность спрятаться

Большие худи с широкими капюшонами также могут выбирать те, кто предпочитает спрятать себя в одежде от внешнего мира. Тогда вы увидите максимально упакованный образ, обычно неярких или темных тонов. Это может отражать как характер человека и его неконтактность, так и состояние усталости и истощения.

Когда хочется отдохнуть морально и физически, оверсайз-одежда из мягких укутывающих тканей может быть наилучшим выбором. Словно вы оказались внутри большого мягкого одеяла, которое следует за вами, куда бы вы ни пошли.

Автор текста:Анастасия Романова
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