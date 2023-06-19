Не мешок, а оверсайз: психолог Данина объяснила, в чем секрет популярности безразмерной одежды

Если человек сконцентрирован на других аспектах жизни, то таким образом он может демонстрировать некоторое безразличие и небрежность. Но, поскольку оверсайз стал модным, к нему прибегают и те, для кого это не так. В этом случае образ с элементами оверсайз будет выглядеть все равно очень продуманным и сложным, скорее, заметным и ярким.