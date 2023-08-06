Как по внешнему виду человека понять, что он болен: врач назвала 18 верных признаков

«К примеру, глядя на пожилого человека, который идет, опираясь на трость, сутулится, наклонен вперед, либо имеет заметный горб, врач сразу поймет, что такие изменения — следствие остеопороза , а точнее, компрессионных переломов позвоночника вследствие снижения минеральной плотности костей, — объясняет врач Евгения Москалькова. — Увидев стопу человека, чаще — мужчины, который пришел с жалобами на интенсивную боль в области фаланги первого пальца, поймем, что это подагра. При остром приступе этой болезни появляется выраженная припухлость и краснота фаланги сустава, которые причиняют пациенту значительный дискомфорт».