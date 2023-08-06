Как по внешнему виду человека понять, что он болен: врач назвала 18 верных признаков

Нередко врач может заподозрить наличие заболевания при внешнем осмотре пациента — по лицу, телу — и по его жалобам на сонливость, изжогу, тошноту, проблемы с кожей и ногтями.
Какие внешние изменения могут быть очевидными признаками болезней, объясняет врач Евгения Москалькова.
Врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА»Личный сайт
Суставы и кости укажут на болезни
При осмотре врачи обращают внимание на такие особенности:
деформация мелких суставов кистей, утолщение самих суставов, стойкое ограничение подвижности в них. Так проявляется ревматоидный артрит;
появление плотных и выступающих над поверхностью узелков (тофусов) в области суставов — это характерно для подагры;
выраженный наклон туловища вперед — это говорит об остеопорозе.
«К примеру, глядя на пожилого человека, который идет, опираясь на трость, сутулится, наклонен вперед, либо имеет заметный горб, врач сразу поймет, что такие изменения — следствие остеопороза, а точнее, компрессионных переломов позвоночника вследствие снижения минеральной плотности костей, — объясняет врач Евгения Москалькова. — Увидев стопу человека, чаще — мужчины, который пришел с жалобами на интенсивную боль в области фаланги первого пальца, поймем, что это подагра. При остром приступе этой болезни появляется выраженная припухлость и краснота фаланги сустава, которые причиняют пациенту значительный дискомфорт».
Признаки болезни по состоянию кожи
Возможный диагноз врачу может подсказать даже беглый взгляд на кожу.
Бледность - железодефицитная и другие типы анемии, хроническая сердечная недостаточность.
Темные круги под глазами. Глаза выглядят запавшими, изможденный и усталый вид — патология надпочечников.
Синюшность кожных покровов, в частности носогубного треугольника, особенно в сочетании с одышкой, — сердечная или дыхательная недостаточность.
Желтушность кожи и/или склер — острые и хронические гепатиты, заболевания желчевыводящих путей, новообразования ЖКТ.
Выраженное потемнение (черный акантоз) в области кожных складок, задней поверхности шеи — сахарный диабет.
Болезненные при надавливании красные узелки под кожей (узловатая эритема) — воспалительные заболевания кишечника.
Афтозный стоматит, или белесые язвочки на слизистой рта — болезнь Крона или язвенный колит.
Подкожные отложения на лице желтого цвета (ксантомы) — нарушение липидного обмена.
Акне, или вульгарные угри — повышенный уровень андрогенов.
Расширенные вены передней брюшной стенки («голова медузы») — повышение давления в венозной системе печени, чаще — из-за цирроза печени.
Витилиго, или участки отсутствия кожной пигментации, — признак сбоев иммунитета.
хейлит, или «заеды», в уголках рта — дефицит железа, либо витаминов группы B.
«Печеночные» ладони, или пальмарная эритема (малиновые пятна), — хронические заболевания печени, реже — при тиреотоксикозе.
Появление на коже синяков, особенно без внешних причин, — нарушение свертывающей системы крови.
«Все эти симптомы требуют дополнительной диагностики для подтверждения диагноза, — предупреждает врач. — Изменение кожи, при котором необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, — это желтуха».
Диагноз по ногтям
Глядя на ногти человека, врач тоже может заподозрить ряд состояний.
Симптом «барабанные палочки» или «часовые стекла» — увеличение ногтевой фаланги пальцев, когда она приобретает выпуклую округлую форму, — заболевания легких и сердца, сопровождающиеся хронический гипоксией.
Едва заметные продольные или поперечные полосы на ногтях, а в тяжелых случаях — ложкообразное уплощение ногтей — железодефицитная анемия.
Глубокие продольные полосы на ногтях, «линии Бо», — могут появиться через 2-3 недели после острых состояний: нарушений кровообращения, инфекционного заболевания, сопровождающегося высокой температурой, при декомпенсации сахарного диабета.
утолщение ногтевой пластины в сочетании с изменением ее цвета может указывать на грибковую инфекцию ногтей.
«Если вы заметили что-то из описанных изменений, обратитесь к терапевту или врачу общей практики, чтобы исключить наличие того или иного заболевания, а в случае необходимости — назначения лечения», — резюмирует Евгения Москалькова.