Бледная, желтоватая, сухая: как по цвету кожи понять, что не так с вашим организмом

У людей с псориазом риск сердечно-сосудистых заболеваний на 50% выше, чем у лиц без него. Особенно высок риск при тяжелом течении псориаза — с поражением более 10% поверхности кожи. Пациентам с псориазом следует с особенным вниманием относиться к здоровью своего сердца, напоминает Оксана Драпкина.