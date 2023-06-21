Бледная, желтоватая, сухая: как по цвету кожи понять, что не так с вашим организмом

Кожа — это самый большой орган человеческого тела: ее площадь достигает 1,5-2 квадратных метров, а масса — 4-6% от общего веса всего тела. Кожа не только защищает организм от воздействия внешней среды, но и служит зеркалом всего происходящего внутри.
Член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, директор НМИЦ ТПМ МинздраваЛичный сайт
Бледность
Это состояние, при котором кожа и слизистые оболочки становятся светлее, чем в норме.
По словам Оксаны Драпкиной, это обусловлено спазмом поверхностных сосудов или анемией. У здорового человека кожа становится бледной при:
низкой физической активности;
стрессе;
переутомлении;
переохлаждении.
Нередко бледность кожи обусловлена генетической предрасположенностью. В этом случае у родственников такая же светлая кожа, которая практически не загорает.
«Длительно существующая бледность, сопровождающаяся быстрой утомляемостью, слабостью, головокружением, потерей аппетита и снижением веса, может быть признаком патологических процессов — от заболеваний сердца, почек и желудочно-кишечного тракта до внутренних кровотечений и злокачественных опухолей», — предупреждает профессор.
Посинение
Или цианоз, если говорить медицинским языком. Посинение отдельных участков кожи, губ или кончиков пальцев указывает на недостаточное содержание кислорода в крови. Кратковременный цианоз может развиваться после переохлаждения или сильного стресса.
Однако длительный цианоз, особенно в сочетании с:
болью в груди,
затрудненным дыханием,
головной болью,
спутанностью сознания,
повышением температуры,
кровохарканием -
считается признаком тяжелых нарушений в работе жизненно важных органов, как правило сердца или легких.
Иктеричность
Термин, за которым скрывается понятное всем слово «желтуха». Это состояние, при котором кожа или слизистые оболочки окрашиваются в желтый цвет.
«Так происходит из-за повышения уровня желчного пигмента билирубина в крови. В большинстве случаев желтуха является признаком заболеваний печени, желчного пузыря и поджелудочной железы», — говорит Оксана Драпкина.
В этих случаях желтуха сопровождается:
дискомфортом или болью в области правого подреберья,
потерей аппетита,
тошнотой, рвотой,
моча может становиться темной («цвета темного пива»),
кал, напротив, обесцвечивается.
Реже желтуха — признак гемолитических анемий, при которых происходит разрушение эритроцитов (красных кровяных телец). В этом случае цвет стула не меняется, моча приобретает бурый цвет.
Иногда желтуха становится результатом избыточного потребления бета-каротина, в обилии содержащегося в моркови, тыкве, апельсинах, абрикосах и других продуктах желтого и оранжевого цвета. При каротиновой желтухе самочувствие и цвет кала не меняются, белки глаз остаются белыми. В этом случае достаточно скорректировать рацион, и цвет кожи выровняется.
Наросты и шершавость
Речь идет о ксантелазмах и ксантомах. Это небольшие, желтоватые, безболезненные, мягкие на ощупь бляшки, слегка возвышающиеся над кожей. Чаще всего располагаются на верхних веках и коже вокруг глаз, реже на других участках тела.
Сами по себе они неопасны, не перерождаются в злокачественные образования и представляют собой исключительно косметическую проблему. Однако их появление свидетельствует о повышенном уровне холестерина в крови и риске развития атеросклероза и инфаркта миокарда.
Истончение кожи
Заболевания артерий нижних конечностей могут проявляться истончением и бледностью кожи на ногах с частичным или полным выпадением волос. Пораженная нога становится прохладной на ощупь. Иногда у пострадавшего наблюдается цианоз пальцев ног.
Сухость
Здесь речь пойдет о псориазе. Псориаз — это хроническое аутоиммунное заболевание, проявляющееся образованием приподнятых над поверхностью кожи красных сухих бляшек.
У людей с псориазом риск сердечно-сосудистых заболеваний на 50% выше, чем у лиц без него. Особенно высок риск при тяжелом течении псориаза — с поражением более 10% поверхности кожи. Пациентам с псориазом следует с особенным вниманием относиться к здоровью своего сердца, напоминает Оксана Драпкина.
Зуд и покраснения
Так может проявляться сахарный диабет. Один из самых ранних симптомов — сухость и зуд кожи в паховых, межъягодичных, локтевых складках.
«Зачастую зуд развивается задолго до постановки диагноза. Также зуд может свидетельствовать о кандидозе — грибковом заболевании кожи, часто встречающемся у людей с диабетом. Поражения локализуются в области гениталий и крупных складок кожи, между пальцами и на слизистых оболочках», — поясняет эксперт.
Наиболее подвержены кандидозу пожилые и тучные люди.
Из-за нарушения кровообращения и снижения иммунитета при сахарном диабете долго заживают и легко нагнаиваются любые, даже самые маленькие раны. Особенно опасны повреждения в области стопы, которые без лечения могут превращаться в крупные язвы и со временем даже привести к ампутации конечности.
Потемнение и бархатистость
Еще одно раннее проявление сахарного диабета — черный акантоз.
Это сухие, темные, утолщенные, бархатистые на ощупь участки кожи, обычно в подмышечных впадинах, на шее или в паху. Люди часто жалуются на «грязную кожу», которую невозможно отмыть.
Стоит упомянуть и диабетическую дермопатию — это маленькие круглые или овальные красно-коричневые пятна на передней стороне голени.
«Она развивается у пациентов с длительно текущим диабетом и говорит о недостаточном контроле уровня глюкозы крови. У таких людей чаще встречаются и другие осложнения диабета: поражение глаз, почек и нервов», — заключила Оксана Драпкина.