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Бледная, желтоватая, сухая: как по цвету кожи понять, что не так с вашим организмом

Наша кожа может отражать состояние всего организма, особенно если к этому подключаются другие симптомы. Профессор Оксана Драпкина рассказала, на что точно стоит обратить внимание.

21 июня 2023

Бледная, желтоватая, сухая: как по цвету кожи понять, что не так с вашим организмом
Источник:
Freepik Company

Кожа — это самый большой орган человеческого тела: ее площадь достигает 1,5-2 квадратных метров, а масса — 4-6% от общего веса всего тела. Кожа не только защищает организм от воздействия внешней среды, но и служит зеркалом всего происходящего внутри.

Оксана Драпкина
Медицина

Член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, директор НМИЦ ТПМ Минздрава

Бледность

Это состояние, при котором кожа и слизистые оболочки становятся светлее, чем в норме.

По словам Оксаны Драпкиной, это обусловлено спазмом поверхностных сосудов или анемией. У здорового человека кожа становится бледной при:

  • низкой физической активности;

  • стрессе;

  • переутомлении;

  • переохлаждении.

Нередко бледность кожи обусловлена генетической предрасположенностью. В этом случае у родственников такая же светлая кожа, которая практически не загорает.

«Длительно существующая бледность, сопровождающаяся быстрой утомляемостью, слабостью, головокружением, потерей аппетита и снижением веса, может быть признаком патологических процессов — от заболеваний сердца, почек и желудочно-кишечного тракта до внутренних кровотечений и злокачественных опухолей», — предупреждает профессор.

Посинение

Или цианоз, если говорить медицинским языком. Посинение отдельных участков кожи, губ или кончиков пальцев указывает на недостаточное содержание кислорода в крови. Кратковременный цианоз может развиваться после переохлаждения или сильного стресса.

Однако длительный цианоз, особенно в сочетании с:

  • болью в груди,

  • затрудненным дыханием,

  • головной болью,

  • спутанностью сознания,

  • повышением температуры,

  • кровохарканием -

считается признаком тяжелых нарушений в работе жизненно важных органов, как правило сердца или легких.

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Иктеричность

Термин, за которым скрывается понятное всем слово «желтуха». Это состояние, при котором кожа или слизистые оболочки окрашиваются в желтый цвет.

«Так происходит из-за повышения уровня желчного пигмента билирубина в крови. В большинстве случаев желтуха является признаком заболеваний печени, желчного пузыря и поджелудочной железы», — говорит Оксана Драпкина.

В этих случаях желтуха сопровождается:

  • дискомфортом или болью в области правого подреберья,

  • потерей аппетита,

  • тошнотой, рвотой,

  • моча может становиться темной («цвета темного пива»),

  • кал, напротив, обесцвечивается.

Реже желтуха — признак гемолитических анемий, при которых происходит разрушение эритроцитов (красных кровяных телец). В этом случае цвет стула не меняется, моча приобретает бурый цвет.

Иногда желтуха становится результатом избыточного потребления бета-каротина, в обилии содержащегося в моркови, тыкве, апельсинах, абрикосах и других продуктах желтого и оранжевого цвета. При каротиновой желтухе самочувствие и цвет кала не меняются, белки глаз остаются белыми. В этом случае достаточно скорректировать рацион, и цвет кожи выровняется.

Наросты и шершавость

Речь идет о ксантелазмах и ксантомах. Это небольшие, желтоватые, безболезненные, мягкие на ощупь бляшки, слегка возвышающиеся над кожей. Чаще всего располагаются на верхних веках и коже вокруг глаз, реже на других участках тела.

Сами по себе они неопасны, не перерождаются в злокачественные образования и представляют собой исключительно косметическую проблему. Однако их появление свидетельствует о повышенном уровне холестерина в крови и риске развития атеросклероза и инфаркта миокарда.

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Истончение кожи

Заболевания артерий нижних конечностей могут проявляться истончением и бледностью кожи на ногах с частичным или полным выпадением волос. Пораженная нога становится прохладной на ощупь. Иногда у пострадавшего наблюдается цианоз пальцев ног.

Сухость

Здесь речь пойдет о псориазе. Псориаз — это хроническое аутоиммунное заболевание, проявляющееся образованием приподнятых над поверхностью кожи красных сухих бляшек.

У людей с псориазом риск сердечно-сосудистых заболеваний на 50% выше, чем у лиц без него. Особенно высок риск при тяжелом течении псориаза — с поражением более 10% поверхности кожи. Пациентам с псориазом следует с особенным вниманием относиться к здоровью своего сердца, напоминает Оксана Драпкина.

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Зуд и покраснения

Так может проявляться сахарный диабет. Один из самых ранних симптомов — сухость и зуд кожи в паховых, межъягодичных, локтевых складках.

«Зачастую зуд развивается задолго до постановки диагноза. Также зуд может свидетельствовать о кандидозе — грибковом заболевании кожи, часто встречающемся у людей с диабетом. Поражения локализуются в области гениталий и крупных складок кожи, между пальцами и на слизистых оболочках», — поясняет эксперт.

Наиболее подвержены кандидозу пожилые и тучные люди.

Из-за нарушения кровообращения и снижения иммунитета при сахарном диабете долго заживают и легко нагнаиваются любые, даже самые маленькие раны. Особенно опасны повреждения в области стопы, которые без лечения могут превращаться в крупные язвы и со временем даже привести к ампутации конечности.

Потемнение и бархатистость

Еще одно раннее проявление сахарного диабета — черный акантоз.

Это сухие, темные, утолщенные, бархатистые на ощупь участки кожи, обычно в подмышечных впадинах, на шее или в паху. Люди часто жалуются на «грязную кожу», которую невозможно отмыть.

Стоит упомянуть и диабетическую дермопатию — это маленькие круглые или овальные красно-коричневые пятна на передней стороне голени.

«Она развивается у пациентов с длительно текущим диабетом и говорит о недостаточном контроле уровня глюкозы крови. У таких людей чаще встречаются и другие осложнения диабета: поражение глаз, почек и нервов», — заключила Оксана Драпкина.

Автор текста:Софья Хромова
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