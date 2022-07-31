Бешенство

Любое животное, которое кусается — это потенциальный переносчик бешенства. И если после укуса собаки, кошки, ежика или любого другого зверька вы не предпримите мер, то попадание вируса в организм — смертельно в 100% случаев.

- С этим заболеванием у людей могли ассоциироваться как оборотни, так и вампиры. Однако ученые давно проводят четкую параллель между «изображением вампира как свирепого хищника» и неустойчивым и потенциально агрессивным поведением людей, инфицированных бешенством. К тому же бешенство, как и вампиризм, передается через кровь, если вас укусят, — говорит врач-гематолог.