Привидения, вампиры, оборотни, ведьмы — список сказочных и пугающих существ, в которых верили люди много веков назад, можно продолжать и продолжать. Но не один из этих образов так не полюбился и не прижился в культуре, как образ вампира. Вампир красив и загадочен, он охотится по ночам — это успешно показал миру фильм «Сумерки», который в свое время был хитом. Вампир хитер и умен, он не отражается в зеркале — тут уже можно вспомнить образ Дракулы из романа Брэма Стокера или популярного фильма нулевых «Ван Хельсинг».
Время идет, а о вампирах по-прежнему пишут книги, снимают фильмы и сериалы, в образ бледного мифического героя с красными глазами и окровавленными клыками наряжаются на Хэллоуин. Но почему вдруг люди стали верить в них? Откуда вообще мог взяться образ вампира? Ведь боязнь света, бледность кожи, воспаленные глаза — это все похоже на симптомы болезни, которую много веков назад вряд ли умели лечить.
«Доктор Питер» попросил порассуждать о возможных «вампирских» диагнозах врача-гематолога Андрея Абросимова.
Врач-гематолог, медицинский эксперт Фонда семьи Тиньковых
Бешенство
Любое животное, которое кусается — это потенциальный переносчик бешенства. И если после укуса собаки, кошки, ежика или любого другого зверька вы не предпримите мер, то попадание вируса в организм — смертельно в 100% случаев.
- С этим заболеванием у людей могли ассоциироваться как оборотни, так и вампиры. Однако ученые давно проводят четкую параллель между «изображением вампира как свирепого хищника» и неустойчивым и потенциально агрессивным поведением людей, инфицированных бешенством. К тому же бешенство, как и вампиризм, передается через кровь, если вас укусят, — говорит врач-гематолог.
Еще одна важная деталь, которая могла натолкнуть человека принять инфицированного бешенством больного за вампира: смерть у укушенного наступала от удушья или сердечно-легочной недостаточности. Тело умершего могло быть в кровоподтеках, создавалось впечатление, будто он перед смертью действительно пил кровь. К тому же оно разлагалось медленнее, что тоже могло натолкнуть на мысль о том, что умерший — не совсем обычный человек.
Симптомы заражения бешенством:
тревога,
спутанность сознания,
возбуждение,
бессонница,
галлюцинации.
Заразившиеся плохо спят, жалуются на слабость, учащенное сердцебиение, беспокойство и чувство тоски, начинают избегать людей.
И уже исторический нюанс: появление первых рассказов о вампирах произошли в период крупной эпидемии бешенства в Восточной Европе. Это тоже надо учитывать.
Порфирия
Порфирия или порфириновая болезнь — это группа наследственных заболеваний, главная проблема которых — нарушении процесса образования гема, важного компонента гемоглобина в крови.
Красные кровяные тельца содержат гемоглобин, который позволяет им переносить кислород из легких в ткани тела. Нарушение производства гема приводит к накоплению в организме химических веществ, называемых порфиринами.
Подробнее про болезнь
Порфирии могут протекать в виде острых атак или хронически. Различия наблюдаются также в возрасте дебюта заболевания.
Так, эритропоэтические порфирии появляются уже в дошкольном детстве (3-5 лет), острые порфирии — после полового созревания (14-16 лет), а спорадическая (приобретенная) форма — после 40 лет.
Симптомы:
сильные боли в животе, задержка стула,
учащение сердцебиения, повышение артериального давления,
изменение цвета мочи (от розового до красно-бурого),
гиперпигментация кожи — она приобретает землистый или бронзовый оттенок,
тревожность, психомоторное возбуждение, бред, галлюцинации
- Так, например, у больного моча становится розовой или бурой. Чем не повод подумать, что он пил кровь? Более того, профессор Майкл Хефферсон из Королевского университета пишет в своем блоге, что до современных методов лечения порфирии «некоторые врачи рекомендовали пациентам пить кровь, чтобы компенсировать дефект эритроцитов, но эта рекомендация касалась крови животных». Это тоже, возможно, подпитывало суеверия о кровопийцах, — говорит Андрей Абросимов.
Вампиры, как всем известно, не выносят солнечного света. Люди, которые страдают от порфирии, тоже не могут находиться на солнце — для них это болезненно и может спровоцировать образование волдырей, жжение и даже необратимое повреждение кожи.
Мысль о том, что у вампиров есть клыки, и что они ненавидят чеснок тоже могла прийти на ум после того, как человек видел больного порфирией. Приступы могут привести к обезображиванию лица и опущению десен, создается впечатление, что у пострадавшего выросли клыки. Что касается чеснока, то в нем высокое содержание серы, поэтому его не выносят люди с острыми формами порфирии.
Туберкулез
В 19 веке Род-Айленд считался «вампирской» столицей Америки. Все якобы укушенные страдали от странной чахотки. Сейчас мы знаем, как называется эта «чахотка» — туберкулез.
- Еще несколько веков назад было принято считать, что из больного туберкулезом высасывает жизнь какое-то мифическое существо. Заразившиеся теряют вес, становятся физически слабыми, у них поднимается температура и появляется кашель с кровью, — говорит гематолог.
Туберкулез передается воздушно-капельным путем. Наши предки не знали, что есть такой способ передачи болезни, поэтому считали, «некоторые из тех, кто погиб от чахотки, охотились на своих живых членов семьи, которые тоже потом погибали». Вот вам и готовый образ ночного охотника-кровопийцы.
Когда члены одной семьи чахли на глазах, у них был кашель с кровью, бледнела кожа, то суеверные были уверены, что их укусил вампир. И от такого человека надо держаться подальше, чтобы он не укусил кого-нибудь еще (хоть в чем-то они оказались правы — контактировать с зараженными действительно опасно).
Как еще может проявляться туберкулез:
кашель более 2-3 недель;
боль в грудной клетке при дыхании;
кровохарканье: «ржавая мокрота», плевки чистой крови, прожилки крови в мокроте;
длительное повышение температуры;
потеря веса, не связанная со специальной диетой;
слабость, усталость и быстрая утомляемость;
повышенная потливость, часто — ночная.
Когда болезнь уродует человека
Есть известная аксиома: красота — это здоровье. Болезнь человека обычно не красит: при различных недугах страдает кожа, волосы, фигура. Некоторые же заболевания вообще могут буквально изуродовать. При базедовой болезни глаза человека «вылезают» из орбит, а у больных проказой на поздних стадиях появляется «львиное лицо». Почитать (и посмотреть) на итоги жутких недугов можно ЗДЕСЬ.