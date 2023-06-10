Доходит до крайностей: что происходит в голове людей, больных псориазом

Люди с настороженностью, а иногда и предвзято относятся к тем, чья внешность в силу болезней или различных дефектов отличается от принятых норм. Изменения на коже, особенно расположенные на открытых частях тела, привлекают внимание, особенно если это покрасневшие, утолщенные участки, покрытые отслаивающимися чешуйками.
Так себя проявляет псориаз — кожное заболевание, которое выглядит как шелушащиеся и зудящие пятна и бляшки на коже. Они доставляют сильный дискомфорт человеку, а также могут вызывать множество вопросов у окружающих. О том, из-за чего появляется заболевание, как оно передается и лечится, «Доктору Питеру» рассказала врач-дерматолог лаборатории «Гемотест» Александра Филева.
Когда он может возникнуть
Эта кожная патология встречается по всему миру. Почти 2% населения страдает от различных форм псориаза, от самых легких до крайне тяжелых. Эксперты отмечают, что пик заболеваемости приходится на возраст от 15 до 25 лет, но это совершенно не означает, что люди другого возраста не могут страдать от псориаза, просто он проявляется реже. В целом болезнь возможна у всех, от младенцев до стариков.
Эта загадочная болезнь
Хотя ее изучают много лет, но пока многое в причинах развития и подходах к лечению остается неясным. Одно можно сказать точно, что у этой патологии есть наследственный фактор: у родителей, которые страдали от любой формы псориаза, чаще рождаются дети, которые также сталкиваются с болезнью. Поэтому специалисты отнесли псориатические высыпания к группе генных дерматозов.
Однако одних только особенностей реакций кожи, заложенных на уровне генов, недостаточно для того, чтобы болезнь возникала и развивалась или, наоборот, регрессировала и исчезала. Влияют также образ жизни и инфекции, различные стрессы, травмы кожи, прием определенных препаратов и нарушения в работе иммунной системы. Но важно, чтобы люди знали определенные факты о болезни.
Факт 1: псориаз незаразен, хотя выглядит устрашающе
Псориаз — наследственное аутоиммунное заболевание. Это значит, что иммунная система, призванная защищать организм от вредоносных патогенов, по ошибке распознает «врага» в клетках кожи собственного тела и начинает атаковать их. В результате развивается воспаление, а затем появляются шелушащиеся и зудящие псориатические пятна — главный симптом болезни, объясняет врач.
Поскольку псориаз появляется из-за неадекватной иммунной реакции и генетических факторов, заразиться им невозможно. С людьми, которые больны псориазом, можно свободно контактировать. Главное — не трогать и не повреждать псориатические пятна. Это может доставить сильный дискомфорт человеку и обострить течение его болезни.
Факт 2: псориаз невозможно вылечить
Самая большая проблема псориаза кроется в том, что это хроническая болезнь. Иными словами, ее невозможно полностью вылечить. Патология протекает в двух сменяющих друг друга фазах. Первая — обострение, когда симптомы становятся наиболее выраженными. Вторая — ремиссия, во время которой человека ничего не беспокоит и признаки болезни незаметны окружающим. Современные методы лечения при правильном подходе могут только продлить ремиссию псориаза, но не избавят от патологии навсегда, рассказывает эксперт.
Псориаз лечат кортикостероидными мазями для наружного применения, кремами с витамином А и D. Назначают терапию ультрафиолетовыми лучами — фототерапию, а также рекомендуют регулярно увлажнять кожу аптечными кремами. Если болезнь протекает тяжело, врачи проводят системную терапию, то есть назначают лекарства, которые влияют на весь организм. Например, иммуносупрессоры, подавляющие иммунитет организма. Самым эффективным способом добиться ремиссии считается применение генно-инженерных биологических препаратов, которые останавливают воспалительную реакцию и предотвращают образование псориатических бляшек.
Факт 3: люди с псориазом часто испытывают дискомфорт в обществе
Из-за шелушащихся пятен, которые выглядят непривычно и неприятно для большинства людей, вокруг псориаза появилось множество предрассудков. Из-за этого до 65% пациентов с таким заболеванием страдают от дискриминации на работе и в образовательных учреждениях, становятся объектами насмешек, издевательств или испытывают трудности с выстраиванием личных отношений.
До 7% людей с псориазом наблюдали у себя мысли о суициде. Самый лучший подход во взаимодействии с такими больными — не обращать внимания на проявления их болезни либо выразить сочувствие и поддержку, это может быть очень важно, рекомендует специалист.