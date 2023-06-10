Доходит до крайностей: что происходит в голове людей, больных псориазом

Эта кожная патология встречается по всему миру. Почти 2% населения страдает от различных форм псориаза, от самых легких до крайне тяжелых. Эксперты отмечают, что пик заболеваемости приходится на возраст от 15 до 25 лет, но это совершенно не означает, что люди другого возраста не могут страдать от псориаза, просто он проявляется реже. В целом болезнь возможна у всех, от младенцев до стариков.