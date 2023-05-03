Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Не только на нервной почве: что может скрываться за навязчивым желанием почесаться

Если у человека постоянно что-то зудит и чешется, вовсе не значит, что у него пошаливают нервишки. За этим симптомом могут скрываться совсем другие проблемы.

3 мая 2023
зудит чешется
Источник:
iStockphoto

Как рассказал врач-психиатр Александр Мещеряков, кожный зуд бывает психогенным. Однако часто этот симптом может быть связан не с психическим, а с физическим состоянием. Правда, независимо от причины «побочка» всегда будет одинаково неприятной: чем больше чешешь, тем больше хочется. В итоге можно расчесаться «в кровь» и заработать еще и вторичную инфекцию.

По словам Александра Мещерякова, психогенный зуд можно определить по этим 6 критериям:

Александр Мещеряков
Психиатрия

Врач-психиатр

  1. Нет соматической причины. ⠀

  2. Зуд длится более 6 недель. ⠀

  3. Есть связь с пережитым стрессом.

  4. Зуд зависит от повторных стрессовых ситуаций. ⠀

  5. Усиливается в ночное время.

  6. Становится легче при назначении психотропных препаратов и психотерапии (это самый главный диагностический признак психогенного зуда).

По словам психиатра, вылечить такой зуд можно. Для этого используются препараты из класса нейролептиков и анксиолитиков (они уменьшают тревожность), а также обязательны сеансы психотерапии.

А если дело не в стрессе

Возможно, причины навязчивого желания чесаться никак не связаны с хроническим стрессом. В этом случае, по словам врача, стоит сдать анализ крови и проверить следующие показатели:

  • уровень глюкозы;

  • уровень мочевины и креатинина (показатели работы почек);

  • уровень билирубина (показатель работы печени).

    Также записаться на прием к дерматологу и аллергологу.

Врач-дерматовенеролог Анжелика Блинкова для уточнения причины кожного зуда также советовала сдать анализ мочи, анализ крови на гормоны щитовидной железы и провериться на гельминтов.

Читайте также

Психотерапевт все равно не помешает

Как ранее рассказывал психотерапевт Аркадий Кузнецов, многие кожные заболевания на самом деле тесно связаны с эмоциональными расстройствами. По данным исследований, у 70% пациентов с хроническими кожными заболеваниями выявляются депрессивные и тревожные расстройства. Более того, есть болезни кожи, которые могут провоцировать именно эмоциональные расстройства, — например, атопический дерматит, псориаз, экзема.

По словам специалиста, очень часто причина возникновения зуда смешанная: есть местные кожные изменения, запускающие воспалительные и нейроиммунологические реакции, и есть глубинные психоэмоциональные причины. Поэтому успешная терапия зудящих дерматозов должна быть комплексной.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
ДерматологияДиагностика