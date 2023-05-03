Не только на нервной почве: что может скрываться за навязчивым желанием почесаться

Как рассказал врач-психиатр Александр Мещеряков, кожный зуд бывает психогенным. Однако часто этот симптом может быть связан не с психическим, а с физическим состоянием. Правда, независимо от причины «побочка» всегда будет одинаково неприятной: чем больше чешешь, тем больше хочется. В итоге можно расчесаться «в кровь» и заработать еще и вторичную инфекцию.