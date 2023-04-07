Врач Кузнецов объяснил, почему, если чешется и зудит, нужен психотерапевт

7 апреля отмечается день дерматовенеролога. Этот врач занимается лечением самых разных болезней — кожи и ее придатков, заболеваний, вызванных грибками, передающимися половым путем. К тому же именно врач-дерматолог делает нашу кожу красивой и молодой, не прибегая к операционным методам.

Современная дерматовенерология — одна из самых обширных областей терапевтической науки. Правда, зачастую врачи лечат пациентов по стандартным протоколам — очень долго и не всегда успешно.

Есть мнение, что к специальности «дерматолог» стоит добавить приставку «психо», ведь многие кожные заболевания тесно связаны с эмоциональными расстройствами. У каждого третьего «дерматологического» пациента выявляются психопатологические проявления.