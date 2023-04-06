«Чуть старше 30, не пьет алкоголь»: гепатолог объяснил, у кого печень может стать жирной

Термин «жирная печень» не медицинский, но он дает понимание того, что происходит внутри органа. На медицинском языке эта патология именуется «жировым гепатозом» или же «стеатозом печени». Кроме того, используется и понятие «жировая дистрофия печени».

Все эти термины, по сути, отражают один и тот же процесс в органе — скопление в нем капель жира , которые по мере роста образуют все более крупные участки — видимые капли липидов. Почему так происходит и насколько это связано с алкоголем, «Доктору Питеру» объяснил Сергей Лопатин, гепатолог, гастроэнтеролог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категории.