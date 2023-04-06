«Чуть старше 30, не пьет алкоголь»: гепатолог объяснил, у кого печень может стать жирной

Термин «жирная печень» не медицинский, но он дает понимание того, что происходит внутри органа. На медицинском языке эта патология именуется «жировым гепатозом» или же «стеатозом печени». Кроме того, используется и понятие «жировая дистрофия печени».
Все эти термины, по сути, отражают один и тот же процесс в органе — скопление в нем капель жира, которые по мере роста образуют все более крупные участки — видимые капли липидов. Почему так происходит и насколько это связано с алкоголем, «Доктору Питеру» объяснил Сергей Лопатин, гепатолог, гастроэнтеролог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категории.
Терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач первой квалификационной категорииЛичный сайт
Виноват алкоголь, но не всегда
Стеатоз, или жировая болезнь печени, — это хроническое заболевание, при котором в основных печеночных клетках — гепатоцитах, накапливается избыточное количество триглицеридов — молекул жира.
Существует стереотип, что «жирная» печень — удел людей, злоупотребляющих спиртным. Алкоголь действительно считают главным врагом здоровья нашей печени, но вот основным провокатором стеатоза он оказывается далеко не всегда.
Жировая болезнь печени часто развивается на фоне других нарушений в работе организма. К ним относят сбои в работе эндокринной системы и щитовидной железы, сахарный диабет, инсулинорезистентность.
Если холестерин высокий, проверяй печень
Причиной стеатоза может быть нарушение липидного обмена в организме. Поэтому при повышении уровня «плохого» холестерина и триглицеридов врач может назначить УЗИ печени — посмотреть, не страдает ли она от отложения жира.
К ожирению печени способен приводить и длительный прием определенных лекарств, оказывающих токсичное воздействие на клетки органа. В том числе это препараты для химиотерапии при онкологических заболеваниях. Наконец, верными спутниками гепатоза являются ожирение и малоподвижный образ жизни.
Возраст стеатозу не помеха
Многие ошибочно считают, что стеатоз развивается у людей в старческом возрасте, когда они накопили уже достаточно различных проблем со здоровьем. Зачастую это ошибочное суждение. Конечно, врач при диагностике всегда учитывает возраст и пол человека, наличие вредных привычек и сопутствующих болезней.
В прошлом стеатоз чаще всего диагностировали у довольно возрастных пациентов, однако за последние пару десятилетий болезнь значительно помолодела, и с каждым годом охватывает все больше людей. В определенном смысле уже сегодня можно говорить о глобальной пандемии стеатоза. При этом триггером ожирения печени все чаще становятся не сопутствующие заболевания, а неумеренность в еде и гиподинамия — дефицит двигательной активности.
Любитель фастфуда от 30 и старше
Сегодня типичный пациент с ожирением печени — это сравнительно молодой человек в возрасте от 30 лет и старше. Он не слишком заботится о своем питании: любит жирное, сладкое и газировку, регулярно превышает разумную калорийность суточного рациона. Выпивает — хоть и не помногу, но достаточно регулярно. Скорее всего, такой пациент живет в большом городе, работает в офисе и ведет малоподвижный, сидячий образ жизни.
Чем опасен стеатоз?
Жировая болезнь печени достаточно коварна. До определенного момента она протекает фактически бессимптомно. Сам человек даже не замечает, что его печень «жиреет» и хуже работает. Происходящие изменения выражаются максимум в форме тяжести в правом боку. Дело в том, что печень относится к очень терпеливым органам, в ней нет болевых рецепторов и, пока она сильно не увеличится, растягивая капсулу, она не болит.
Ткань печени всегда терпит до последнего, но как только терпение кончается, человек рискует столкнуться с крайне неприятными осложнениями. Например, стеатогепатитом — это воспаление клеток печени на фоне жировой болезни. Тогда функции печени начинают существенно страдать, может возникать желтуха.
Без должного лечения возрастают риски таких смертельно опасных заболеваний, как цирроз и печеночная недостаточность. К другим последствиям стеатоза также относятся внутренние кровотечения, диабет и артериальная гипертензия — хроническое повышенное давление.
Это можно вылечить?
Если болезнь не зашла слишком далеко и не сформировала необратимых изменений в организме, ее можно лечить. Но стоит подчеркнуть, что волшебных таблеток, которые бы могли растворить жир в клетках печени, увы, нет. Подход к терапии должен быть комплексным, с исключением тех факторов, которые влияют на развитие болезни.
Необходимо изменять подходы к питанию, отказываться от любых вредных привычек, корректировать образ жизни и снижать вес. Чаще всего проблемы возникают на фоне избыточного веса, нарушений в обмене инсулина и метаболических изменений. Все это нужно корректировать.