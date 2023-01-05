Говяжья, куриная, свиная — печень на столе россиян довольно популярный продукт. Одни хозяйки обжаривают ее кусками, другие тушат в сметане или молоке, третьи предпочитают котлеты и паштеты.
Почему так важно есть печень, как часто ее нужно включать в рацион и кому она противопоказана?
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
Отличительная особенность
- О полезных свойствах печени известно с давних времен. Еще в 11-м веке Авиценна предписывал использовать мазь из сока козьей печени при куриной слепоте. Печень любого животного — это ценный субпродукт, содержащий большое количество полезных веществ. Белка в ней не меньше, чем в мясе, — рассказала врач Ирина Юзуп.
Отличительной особенностью печени считается наличие в ее составе особых белков — железопротеидов (основной из них — ферритин, в нем содержится больше 20% железа), поясняет эксперт.
- Печень включают в рацион при снижении уровня гемоглобина в крови, при повышенных физических нагрузках, в период восстановления после болезни, при беременности. Этот продукт помогает восстановить силы и восполнить затраты энергии, — объясняет Ирина Юзуп.
Что еще есть в печени
- Печень богата витамином А, необходимым для правильной работы мозга, здоровья почек и остроты зрения, — говорит врач. — Регулярное употребление печени способствует улучшению метаболизма жиров за счет содержания достаточного количества витаминов группы В и жирных кислот.
Также в печени содержатся витамины D, С, Е, К, медь, кальций, магний, хром, фосфор, молибден, селен, цинк, аминокислоты: лизин, триптофан, метионин.
- Достаточно употреблять этот субпродукт один раз в неделю. Гепарин, содержащийся в печени, помогает нормализовать свертываемость крови. Можно включать ее в рацион для профилактики тромбозов, — говорит эксперт.
Как готовить печень
В процессе приготовления важно правильно почистить печень.
- Наружную пленку нужно снять, вырезать желчные протоки и замочить в молоке или воде на час, чтобы убрать горький привкус, — объясняет доктор. — В печени содержится около 70% воды, поэтому она достаточно быстро портится.
Опасно употреблять в пищу печень больных животных, питающихся некачественным кормом с химическими добавками, проживающих в неблагоприятных условиях. В этом органе накапливаются токсины, негативно влияющие на здоровье человека.
Кому не стоит включать печень в рацион:
При язве желудка и 12-перстной кишки;
при заболеваниях почек;
при хроническом панкреатите;
людям с повышенным уровнем холестерина;
аллергикам;
пожилым людям;
тем, у кого повышена функция щитовидной железы.