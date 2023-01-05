Отличительная особенность

- О полезных свойствах печени известно с давних времен. Еще в 11-м веке Авиценна предписывал использовать мазь из сока козьей печени при куриной слепоте. Печень любого животного — это ценный субпродукт, содержащий большое количество полезных веществ. Белка в ней не меньше, чем в мясе, — рассказала врач Ирина Юзуп.

Отличительной особенностью печени считается наличие в ее составе особых белков — железопротеидов (основной из них — ферритин, в нем содержится больше 20% железа), поясняет эксперт.