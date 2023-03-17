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Врачи клиники Майо назвали 5 ранних симптомов болезни, которая оставляет дыры в легких

При эмфиземе легкие больше не могут снабжать организм достаточным количеством кислорода. Иногда это заболевание можно спутать по симптоматике с инфарктом — оба состояния считаются крайне опасными для здоровья.

17 марта 2023
Врачи клиники Майо назвали 5 ранних симптомов болезни, которая оставляет дыры в легких
Источник:
iStockphoto

Эмфизема легких — это патологическое состояние, при котором воздушные мешочки (альвеолы) в легких частично перерастянуты и разрушены. Опасность этой болезни в том, что внутренние стенки воздушных мешочков со временем могут ослабнуть и разорваться, создавая большие воздушные пространства вместо множества маленьких.

- Это уменьшает площадь поверхности легких и, в свою очередь, количество кислорода, попадающего в кровоток. Когда вы выдыхаете, поврежденные альвеолы ​​не работают должным образом, и «старый» воздух задерживается, не оставляя места для входа свежего, богатого кислородом, — пояснили врачи клиники Майо.

Справка

Альвеолы — мельчайшие структурные единицы легких, они окружены густой сетью тончайших кровеносных сосудов (капилляров). Здесь происходит газообмен: при каждом вдохе воздух проходит через трахею и бронхи в альвеолы. Там кислород из воздуха попадает через стенки альвеол в кровь. При этом окись углерода (СО2) выделяется из крови в воздух альвеол и выдыхается.

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У этого заболевания есть множество причин, но самые распространенные — это курение, вдыхание загрязненного воздуха, пыли, газов, генетические факторы. Изначально у человека могут диагностировать ХОБЛ (хроническую обструктивную болезнь легких), которая через какое-то время при существующих осложнениях может перерасти в эмфизему.

По словам экспертов, заподозрить коварную патологию помогут следующие симптомы:

  1. одышка, которая возникает даже в состоянии покоя или при незначительных физических нагрузках;

  2. странный кашель, который как будто «раздирает горло»;

  3. появившаяся мокрота;

  4. вы стали часто болеть различными инфекционными заболеваниями: ОРВИ, гриппом, буквально «не вылезаете из соплей»;

  5. в груди появились хрипы.

Симптомы эмфиземы легких развиваются медленно и незаметно. Тип и тяжесть проявлений зависят от стадии заболевания.

Важная деталь: из-за появившейся одышки и неприятных ощущений в груди некоторые принимают эмфизему за сердечный приступ. Если кардиолог ничего не обнаружил, то стоит обратиться к пульмонологу.

Как самостоятельно отличить легочную одышку от сердечной, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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Когда болезнь уже зашла слишком далеко

Елена Ясакова
терапия, пульмонология, эндокринология

Терапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог, пульмонолог, врач высшей категории

- Форма грудной клетки у человека с эмфиземой может со временем меняться из-за нарастающего перераздувания легких: в случае эмфиземы мышцы грудной клетки более напряжены при дыхании и остаются в положении вдоха в течение длительного времени. Тогда ребра идут горизонтально, а не наклоняются вниз, и грудная клетка кажется «бочкообразной». Две кожные ямки над ключицами исчезают — у многих больных они также кажутся чрезмерно раздутыми, — рассказывает пульмонолог.

Общее состояние больного часто ухудшается. В результате одышки пострадавшие меньше двигаются, так что организм теряет мышечную массу. Это может еще больше усилить одышку.

Стойкая нехватка кислорода в крови часто выражается в посинении губ и пальцев (цианозе). Кроме того, перераздутые легкие могут вызвать чрезмерную нагрузку на правую сторону сердца.

Важно знать: эмфизему легких нельзя вылечить. Однако при правильной терапии прогрессирование заболевания можно замедлить или даже остановить.

Автор текста:Софья Хромова
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