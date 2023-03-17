Врачи клиники Майо назвали 5 ранних симптомов болезни, которая оставляет дыры в легких

- Форма грудной клетки у человека с эмфиземой может со временем меняться из-за нарастающего перераздувания легких: в случае эмфиземы мышцы грудной клетки более напряжены при дыхании и остаются в положении вдоха в течение длительного времени. Тогда ребра идут горизонтально, а не наклоняются вниз, и грудная клетка кажется «бочкообразной». Две кожные ямки над ключицами исчезают — у многих больных они также кажутся чрезмерно раздутыми, — рассказывает пульмонолог.

Общее состояние больного часто ухудшается. В результате одышки пострадавшие меньше двигаются, так что организм теряет мышечную массу. Это может еще больше усилить одышку.

Стойкая нехватка кислорода в крови часто выражается в посинении губ и пальцев (цианозе). Кроме того, перераздутые легкие могут вызвать чрезмерную нагрузку на правую сторону сердца.